Прыжки в парке Горького – красота. Особенно поразила девушка в боди со стразами

«Неделя легкой атлетики» в этом году началась со спринтов на Никольской – полуспортивный шабаш с Бузовой, Губерниевым, Роем Джонсом и бывшими женами футболистов.

А завершился фестиваль в воскресенье – в парке Горького провели соревнования по прыжкам в высоту и с шестом .

Получилось эффектно: локация – классная, много людей, атмосфера, отличные прыжки и безумно красивые участницы. Последнее перекрывало все недостатки (о них – чуть ниже).

Посмотрите на девчонок, зарубавшихся за победу в шесте. Долгое время лидировала Аксана Гатауллина. Та самая, которая выигрывала юниорский чемпионат Европы-2019 и потом бегала по стадиону с пледом – флаг уже был запрещен.

В парк она вышла со стразами, которые сама нашивала в ночь перед стартом, и в таком вот смелом боди.

А плед – тот же, что и 5 лет назад!

Но Полина Кнороз с третьей попытки взяла 4,62 и забрала победу. А в статусе чемпионки покорила еще и 4,73. Это девятый результат сезона в мире.

Вы же понимаете, почему Полину называют секс-символом российской легкой атлетики и в немодной теперь соцсети у нее под 300 тысяч? А вот ее впечатления:

– Достопримечательности, центр города, выходной – все совпало! Народа очень много, публика активная, взаимодействует с нами! Я просила похлопать, мне все кричат: «Давай, Полина!» Все очень круто! Я реально кайфанула. Это один из лучших стартов, на которых я прыгала в России.

Ругалась в эфире «Матч ТВ», собрала 300к подписчиков и бросила профиль. Мы поговорили с самой красивой легкоатлеткой России

Кнороз и Гатаулина на слуху давно. А в секторе соревновались и совсем юные, хотя уже прелестные девчонки. Вот, например, 21-летняя Рената Тимофеева. У нее не особо пошли прыжки в парке Горького, но улыбкой она очаровала всех.

А это ровесница Тимофеевой – Полина Парфененко. Высотница. Пару дней назад на «Мемориале братьев Знаменских» дошла до 1,89 м, но на этот раз остановилась на 1,80. При желании Парфененко может хоть сейчас уходить из сектора в модели.

Победила Мария Кочанова – 1,95. Она тоже молода, всего 22 года.

При этом Кочанова успела вкусить международные старты – призер юношеских Олимпийских игр-2018 и первенства Европы того же года. Хочется верить, что как можно скорее она сможет снова соревноваться с сильнейшими в мире – так дойдет до гроссмейстерских 2 метров еще быстрее.

А вот кто уже дошел, так это 21-летняя Наталья Спиридонова. Чемпионка мира среди юниоров-2019.

Зимой она неожиданно для всех покорила заветные 2 метра. Выше в этом году прыгали только Ярослава Магучих и Никола Олислейджерс. Потенциал Спиридоновой огромен. Однако сейчас она Кочановой проиграла, у Натальи – 1,93.

И коротко о мужских результатах: Данил Лысенко с третьей попытки взял 2,33 м и продлил победную серию. Он из тех, кто железно бился бы за медаль на Олимпийских играх в Париже. У Лысенко сейчас второй результат в мире.

Хорошие прыжки на 2,33 были и у Ильи Иванюка, но он остановился на 2,30.

В шесте Тимур Моргунов на высоте 5,60 в перепрыжке дожал Матвея Волкова.

Что немного смазало впечатление – не упомянуть об этом нельзя, хотя бы ради выводов на следующий год.

Плохая акустика; очень пресный ведущий, который только перечислял фамилии; ну и главное – затянутость. Соревнования длились 3,5 часа, и многие случайные прохожие уходили, понимая, что развязка нескоро.

В подтверждение – слова Моргунова, как это ощущалось изнутри: «Организация подвела. Ждать попытки 50 минут – тяжело. Мышцы застаиваются. Постоянно разминаешь их, много тратишь сил – чуть-чуть бы динамики».

Все по делу.

День прыжков

Москва

Прыжки с шестом

Женщины

1. Полина Кнороз – 4,73

2. Аксана Гатауллина – 4,55

3. Татьяна Калинина – 4,45

Мужчины

1. Тимур Моргунов – 5,60

2. Матвей Волков (Беларусь) – 5,60

3. Михаил Шмыков – 5,40

Прыжки в высоту

Женщины

1. Мария Кочанова – 1,95

2. Наталья Спиридонова – 1,93

3. Карина Демидик (Беларусь) – 1,89

Мужчины

1. Данил Лысенко – 2,33

2. Илья Иванюк – 2,30

3. Никита Курбанов – 2,23

Забег на Никольской – супер. Но Губерниев и Бузова затмили всех спортсменов 🤷‍♂️

Фото: РИА Новости /Михаил Воскресенский, Алексей Филиппов; кадры трансляции; woqu6lsuhwk3.wfolio.pro/департамент спорта города Москвы, Степан Канадский