11 комментариев

Сериал Sports.ru, посвященный 15-летию Олимпиады в Пекине продолжается.

Позади:

• большое интервью Светланы Феофановой, где от начала до конца тенью присутствует Елена Исинбаева;

• рассказ о мистической победе Майкла Фелпса, открывшей ему дорогу к 8 золотым на тех Играх;

• напоминание о церемонии открытия – ей грозил дипломатический бойкот, но все обернулось рекордным количеством гостей-глав государств.

Теперь – океан ностальгии по тому времени и тому российскому спорту.

08.08.08 в 20:08:08 выступлением 2008 барабанщиков открылась летняя Олимпиада в Пекине.

Для России те времена были примерно такими же счастливыми, как «восьмерка» для Китая. К Играм наша страна подошла в настолько звенящей форме, что перспективы пьянили.

Мы просто напомним, а вы поностальгируйте.

Хоккейный Квебек и футбольный Евро – на всю жизнь

Это помнят все: Квебек и гол Ильи Ковальчука канадцам в овертайме (после 1:3 и 2:4 по ходу матча). Хоккеисты впервые с 1993-го выиграли чемпионат мира, да как! Если посмотрите это видео без мурашек, то вместо сердца у вас мусорный бак.

Не меньшее, а может, и большее приятное потрясение – футбол. Сначала «Зенит» взял Кубок УЕФА, по дороге размазав «Баварию» (4:0).

Потом питерцы выгрызли Суперкубок Европы у «Манчестер Юнайтед».

А между этими трофеями – легендарный Евро, на котором Аршавин, Павлюченко, Жирков и вся остальная банда Гуса Хиддинка подарила России такой вулкан эмоций, что даже спустя 15 лет от любого текста или видоса с того турнира по телу расползается тепло.

Хоккей и футбол получились настолько сильными и яркими, что затмили все. Но, если покопаться в эпохе, окажется, что по-настоящему хорошо у нас было почти везде.

Звездопад еврокубков: от баскета до гандбола

Продолжим с игровиками. Загибайте пальцы.

• баскетбольный ЦСКА зажиг в Евролиге, в финале уложив «Маккаби»;

• женскую завернул в копилку «Спартак» из Видного;

• в волейболе казанское «Динамо-Таттрансгаз» (теперь – «Зенит») впервые в истории клуба покорил Лигу чемпионов, полуфинал и финал вытащили на зубах – по 3:2;

• до финала женской волейбольной ЛЧ долетело «Заречье-Одинцово»;

• «ВИЗ-Синара» по пенальти дожала испанский «Эль-Посо» и взяла мини-футбольный Кубок УЕФА (на тот момент главный клубный трофей в Европе) в Москве;

• звенигородская «Звезда» под руководством Евгения Трефилова выиграла женскую гандбольную Лигу чемпионов.

Ну, не кайф ли? Это всего лишь весна.

Исинбаева, Шарапова и Карякин с Волосожар в сборной Украины

В теннисе девушки уверенно забрали Кубок Федераций. В одном из раундов за Россию играла Мария Шарапова.

Она, кстати, в январе взяла Australian Open. А Динара Сафина в июне дошла до главного матча на «Ролан Гаррос».

Ну и как штришок: на «Кубок Кремля» приезжала Винус Уильямс, а выиграла его первая на тот год ракетка мира Елена Янкович. В мужском финале Марат Сафин проиграл Игорю Куницыну.

Россия ожидаемо взяла ЧМ по хоккею с мячом, при 20 тысячах зрителей в московском финале разгромив шведов – 6:1.

Праймовый Федор Емельяненко за 36 секунд уложил двукратного экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Тима Сильвию.

Елена Исинбаева сверкнула на зимнем ЧМ. Россия и США лидеры мировой легкой атлетики, у обеих стран по 5 золотых на турнире.

Россия лучшая по количеству медалей и на биатлонном чемпионате мира: 11 наград! Три из них золотые (Чудов в спринте, Юрьева в индивидуалке и мужская эстафета). В общем зачете Кубка мира в топ-10 четверо парней из нашей команды, причем Дмитрий Ярошенко – на второй строчке. У девушек в десятке Юрьева и Слепцова.

Даже в велоспорте Денис Меньшов на высокой четвертой позиции в мегапрестижной «Тур де Франс», а Павел Брутт выиграл этап на «Джиро».

Забавно, что на фоне побед по всем направлениям, крайне прискорбной была ситуация в фигурке. На ЧМ-2008 всего одна медаль, да и та – бронзовая. За пьедестал уцепились Яна Хохлова и Сергей Новицкий в танцах.

В женском катании, где у нас сейчас очередь как до луны, лучшая тогда Ксения Доронина – 17-я.

Любопытно, что Максим Траньков занял 7-е место в паре с Марией Мухортовой, а Татьяна Волосожар со Станиславом Морозовым, представлявшие Украину, – 9-е.

Кстати, про Россию и Украину. На шахматный Гран-при в Сочи приехал 18-летний Сергей Карякин. Тогда он выступал под другим флагом.

А в КХЛ отыгран первый сезон. «Ак Барс» чемпион. Один из лучших бомбардиров регулярки – Яромир Ягр.

31 мая Казань выбрана столицей Универсиады-2013.

Не забывайте про Билана, его победа – тоже история!

Плюсом к спортивным успехам:

• Дима Билан не без помощи Евгения Плющенко триумфально выступил на «Евровидении».

• Ксения Сухинова стала «Мисс мира».

Ну и набросок околоспортивной жизни, для полного погружения в тот год.

• Дмитрий Медведев стал президентом России. Вот он поздравляет футболистов – бронзовых призеров Евро-2008;

• Барак Обама – первый темнокожий президент в истории США. Через год он приедет в Москву и прочитает лекцию в РЭШ;

• доллар колеблется от 23 до 29 рублей;

• международные авиакассы переходят на электронные билеты;

• выходит iPhone 3G – впервые добавлен App Store;

• на Первом запускается «Прожекторперисхилтон»;

• гремят «День радио», «Хатико», «Темный рыцарь», «Хэнкок» и «Валл-и»;

• бум «Ранеток»;

• в России концерты дают Metallica, Scorpions, Бьорк, Ленни Кравиц и, например, Кайли Миноуг;

• «Король и Шут» колесит по России и Украине: Донецк, Луганск, Киев, Москва и, конечно, «Юбилейный» в Питере;

• королевская академия искусств в Лондоне признает выставку «Из России» с шедеврами из музеев нашей страны одной из самых успешных в истории, за три месяца ее посетили 400 тысяч человек;

• в Москве прошла Первая архитектурная биеннале под девизом «Как жить».

Что касается самих Олимпийских игр в Пекине, то и там все было очень даже неплохо. Россия – в тройке общекомандного зачета.

После этого в топ-3 на летних Играх мы пока не попадали.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths / Staff, Jasper Juinen / Staff, Ezra Shaw / Staff, Shaun Botterill / Staff, Clive Brunskill / Staff; Terry Cheung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; РИА Новости/Антон Денисов, Михаил Климентьев, Игорь Золотарев