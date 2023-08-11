11 комментариев

2008-й – лучший год нашего спорта. Ох, какое было время!
Сериал Sports.ru, посвященный 15-летию Олимпиады в Пекине продолжается.
Позади:
• большое интервью Светланы Феофановой, где от начала до конца тенью присутствует Елена Исинбаева;
• рассказ о мистической победе Майкла Фелпса, открывшей ему дорогу к 8 золотым на тех Играх;
• напоминание о церемонии открытия – ей грозил дипломатический бойкот, но все обернулось рекордным количеством гостей-глав государств.
Теперь – океан ностальгии по тому времени и тому российскому спорту.
08.08.08 в 20:08:08 выступлением 2008 барабанщиков открылась летняя Олимпиада в Пекине.
Для России те времена были примерно такими же счастливыми, как «восьмерка» для Китая. К Играм наша страна подошла в настолько звенящей форме, что перспективы пьянили.
Мы просто напомним, а вы поностальгируйте.
Хоккейный Квебек и футбольный Евро – на всю жизнь
Это помнят все: Квебек и гол Ильи Ковальчука канадцам в овертайме (после 1:3 и 2:4 по ходу матча). Хоккеисты впервые с 1993-го выиграли чемпионат мира, да как! Если посмотрите это видео без мурашек, то вместо сердца у вас мусорный бак.
Не меньшее, а может, и большее приятное потрясение – футбол. Сначала «Зенит» взял Кубок УЕФА, по дороге размазав «Баварию» (4:0).
Потом питерцы выгрызли Суперкубок Европы у «Манчестер Юнайтед».
А между этими трофеями – легендарный Евро, на котором Аршавин, Павлюченко, Жирков и вся остальная банда Гуса Хиддинка подарила России такой вулкан эмоций, что даже спустя 15 лет от любого текста или видоса с того турнира по телу расползается тепло.
Лучший день в жизни. Василий Уткин – о великом матче с первого ряда, из-за спины Гуса Хиддинка
Хоккей и футбол получились настолько сильными и яркими, что затмили все. Но, если покопаться в эпохе, окажется, что по-настоящему хорошо у нас было почти везде.
Звездопад еврокубков: от баскета до гандбола
Продолжим с игровиками. Загибайте пальцы.
• баскетбольный ЦСКА зажиг в Евролиге, в финале уложив «Маккаби»;
• женскую завернул в копилку «Спартак» из Видного;
• в волейболе казанское «Динамо-Таттрансгаз» (теперь – «Зенит») впервые в истории клуба покорил Лигу чемпионов, полуфинал и финал вытащили на зубах – по 3:2;
• до финала женской волейбольной ЛЧ долетело «Заречье-Одинцово»;
• «ВИЗ-Синара» по пенальти дожала испанский «Эль-Посо» и взяла мини-футбольный Кубок УЕФА (на тот момент главный клубный трофей в Европе) в Москве;
• звенигородская «Звезда» под руководством Евгения Трефилова выиграла женскую гандбольную Лигу чемпионов.
Ну, не кайф ли? Это всего лишь весна.
Исинбаева, Шарапова и Карякин с Волосожар в сборной Украины
В теннисе девушки уверенно забрали Кубок Федераций. В одном из раундов за Россию играла Мария Шарапова.
Она, кстати, в январе взяла Australian Open. А Динара Сафина в июне дошла до главного матча на «Ролан Гаррос».
Ну и как штришок: на «Кубок Кремля» приезжала Винус Уильямс, а выиграла его первая на тот год ракетка мира Елена Янкович. В мужском финале Марат Сафин проиграл Игорю Куницыну.
Россия ожидаемо взяла ЧМ по хоккею с мячом, при 20 тысячах зрителей в московском финале разгромив шведов – 6:1.
Праймовый Федор Емельяненко за 36 секунд уложил двукратного экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Тима Сильвию.
Елена Исинбаева сверкнула на зимнем ЧМ. Россия и США лидеры мировой легкой атлетики, у обеих стран по 5 золотых на турнире.
Россия лучшая по количеству медалей и на биатлонном чемпионате мира: 11 наград! Три из них золотые (Чудов в спринте, Юрьева в индивидуалке и мужская эстафета). В общем зачете Кубка мира в топ-10 четверо парней из нашей команды, причем Дмитрий Ярошенко – на второй строчке. У девушек в десятке Юрьева и Слепцова.
Даже в велоспорте Денис Меньшов на высокой четвертой позиции в мегапрестижной «Тур де Франс», а Павел Брутт выиграл этап на «Джиро».
Забавно, что на фоне побед по всем направлениям, крайне прискорбной была ситуация в фигурке. На ЧМ-2008 всего одна медаль, да и та – бронзовая. За пьедестал уцепились Яна Хохлова и Сергей Новицкий в танцах.
В женском катании, где у нас сейчас очередь как до луны, лучшая тогда Ксения Доронина – 17-я.
Любопытно, что Максим Траньков занял 7-е место в паре с Марией Мухортовой, а Татьяна Волосожар со Станиславом Морозовым, представлявшие Украину, – 9-е.
Кстати, про Россию и Украину. На шахматный Гран-при в Сочи приехал 18-летний Сергей Карякин. Тогда он выступал под другим флагом.
Россия потеряла 160 шахматистов за 1,5 года. Неужели скоро останется один Карякин?
А в КХЛ отыгран первый сезон. «Ак Барс» чемпион. Один из лучших бомбардиров регулярки – Яромир Ягр.
31 мая Казань выбрана столицей Универсиады-2013.
Не забывайте про Билана, его победа – тоже история!
Плюсом к спортивным успехам:
• Дима Билан не без помощи Евгения Плющенко триумфально выступил на «Евровидении».
Не забыли, как Билан и Плющенко выиграли «Евровидение»? Фигурист чуть не отрезал певцу пальцы, а перед полуфиналом им сломали лед
• Ксения Сухинова стала «Мисс мира».
Ну и набросок околоспортивной жизни, для полного погружения в тот год.
• Дмитрий Медведев стал президентом России. Вот он поздравляет футболистов – бронзовых призеров Евро-2008;
• Барак Обама – первый темнокожий президент в истории США. Через год он приедет в Москву и прочитает лекцию в РЭШ;
• доллар колеблется от 23 до 29 рублей;
• международные авиакассы переходят на электронные билеты;
• выходит iPhone 3G – впервые добавлен App Store;
• на Первом запускается «Прожекторперисхилтон»;
• гремят «День радио», «Хатико», «Темный рыцарь», «Хэнкок» и «Валл-и»;
• бум «Ранеток»;
• в России концерты дают Metallica, Scorpions, Бьорк, Ленни Кравиц и, например, Кайли Миноуг;
• «Король и Шут» колесит по России и Украине: Донецк, Луганск, Киев, Москва и, конечно, «Юбилейный» в Питере;
• королевская академия искусств в Лондоне признает выставку «Из России» с шедеврами из музеев нашей страны одной из самых успешных в истории, за три месяца ее посетили 400 тысяч человек;
• в Москве прошла Первая архитектурная биеннале под девизом «Как жить».
Что касается самих Олимпийских игр в Пекине, то и там все было очень даже неплохо. Россия – в тройке общекомандного зачета.
После этого в топ-3 на летних Играх мы пока не попадали.
Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths / Staff, Jasper Juinen / Staff, Ezra Shaw / Staff, Shaun Botterill / Staff, Clive Brunskill / Staff; Terry Cheung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; РИА Новости/Антон Денисов, Михаил Климентьев, Игорь Золотарев
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