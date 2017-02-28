«Он превосходит даже Домингеса». Травма, которая сломала «Рубин»

Карлос Эдуардо должен был стать важнейшим игроком в истории «Рубина», но что-то пошло не так.

Летом Карлосу Эдуардо будет 31 год и он едет доигрывать во вторую бразильскую лигу. После полугода нахождения в «Витории» бразилец снова расторг контракт: с июля Каду не мог забить или отдать голевую, а забил только в последнем матче – бывшему клубу «Фламенго», когда разговоры о расставании достигли пика. Карлос принял мяч в штрафной, переложил под левую и внес в нижний левый угол. Он особо и не праздновал, как будто забивал такие каждую неделю. Это был единственный гол Эдуардо за целый год, поэтому в январе Карлос опять стал свободным агентом. С тренером Дмитрием Кузнецовым, который теперь работает в Казахстане, у бразильца хорошие отношения ещё со второго пришествия в «Рубин» после аренды во «Фламенго». «Хочу вернуться в Россию», – бразилец уже месяц был без клуба и всерьез рассматривал переход в «Иртыш» из Павлодара, приехал на просмотр, но в итоге не договорился о контракте. Сейчас Эдуардо даже не в первой лиге, хотя когда-то Курбан Бердыевсчитал его главным катализатором для взлета «Рубина».

После двух чемпионств Сергей Семак и Александр Бухаров попросились в «Зенит», и Бердыев не стал удерживать игроков. Алехандро Домингес уехал в Испанию, вернувшись только на год и уже по ходу второго чемпионского сезона было понятно, что в «Рубине» будет стройка. Это не была команда-династия, поэтому Бердыеву было очень важно найти новых лидеров, выйти с ними на другой уровень – к примеру, выбраться в плей-офф Лиги чемпионов. После матчей с «Интером» и «Барселоной» это не казалось утопией.

Эдуардо выдал два отличных сезона в «Хоффенхайме», который стал зимним чемпионом в 2008-м во многом благодаря игре бразильца, дебютировал за сборную Бразилии и хотел нового вызова: «Я немного устал, но не физически, а морально. Я выдал несколько классных матчей за «Хоффенхайм», сыграл против Англии в составе сборной, а потом опять началась повседневность. Лучше, чем в 2008-м, клубу выступить будет тяжело». «Рубин» стал таким вызовом: чемпион России, участник группового этапа Лиги чемпионов – хороший трамплин для перехода в элиту. На переговоры с Эдуардо Бердыев летал в Германию лично и привез его в Казань в свой день рождения – 25 августа. В старом терминале аэропорта по прилету на бразильца надели тюбетейку, а где-то позади показывался довольный Бердыев. Он привез звезду бундеслиги в чемпионат России, где ещё не было Халка или Самуэля Это’О, это мог быть его самый удачный трансфер в карьере.

«Рубин» в тот год подписал Сальваторе Боккетти, Обафеми Мартинса и логично в клубе рассчитывали на качественный скачок вперед. Бердыев, несмотря на статус эксперта в защитниках, тоньше чувствует атакующих игроков и после яркого второго чемпионского сезона, когда в атаке с Домингесом «Рубин» царил, хотел продолжить этот вектор – взять «десятку» ещё сильнее, которая выведет атаку команды на лигочемпионский уровень. И «Рубин» Эдуардо обещал быть ещё ярче и интереснее: «На сборах он выглядел просто потрясающе, на его фоне другие форварды в ходе двусторонок казались посторонними. Настолько всё преображается в нашей атаке при участии Карлоса», – признавался Бердыев.

В условиях стандартного медосмотра тенденит подколенного сухожилия практически невозможно диагностировать. Хотя, по слухам, «Рубин» даже не организовывал тщательный осмотр Карлоса. Все были уверены, что это ни к чему, несмотря на ценник в 20 млн евро, лишь бы не спугнуть игрока, не сорвать важнейшую сделку. Поэтому о сложной болезни узнали уже после трансфера. Возможно, поэтому «Хоффенхайм» так легко продал лидера – ещё в Германии он проходил регулярные курсы лечения с применением неких медикаментов, поэтому такой провал в карьере был ожидаем. В «Рубине» об этом просто не знали, поэтому без этих курсов из-за осложнений сухожилие могло разорваться и привести к воспалительному процессу, что в итоге позже и случилось. Сам Эдуардо связывал это с тем, что в России он играл на некачественных полях и искусственных газонах. Поля в России и сейчас местами ужасные, восемь лет назад ситуация не была лучше, но скорее дело в том, что просто никто в «Рубине» не осознавал масштаб проблемы.

Началом эпопеи с травмой Эдуардо стал матч в Новосибирске против «Сибири» в октябре 2010-го. Игра на искусственном поле стала началом долгих проблем. У Карлоса не особо шла игра, хотя почти все атаки шли через него. «Рубин» сыграл вничью (2:2), нанес аж 26 ударов и владел огромным преимуществом, что и было во всех матчах с Эдуардо в составе, пока бразильца не подвело колено. Эдуардо не реализовал несколько отличных шансов для гола, часто валился после стыков со сибиряками, а в концовке матча просто встал. Из-за того, что бразилец играл почти полный матч с болью на синтетике, он серьезно усугубил состояние своего колена. «Еще на предыгровой тренировке он почувствовал себя плохо. Нога, сказал, болит. Мы приняли решение снять его с игры, но Карлос уговаривал всех целый день: мол, я смогу, я помогу, все нормально, нам же нужна победа, тренер, вы мне должны поверить... Я себе этого до сих пор простить не могу: поверил, что все прошло, и уступил. В итоге Карлос сам попросил замену. Нога у него болела так сильно, что он не дотерпел несколько минут до конца матча», – вспоминал Бердыев.

Осенью после трансфера Карлос доиграл до конца только один матч из восьми, а матчи с «Барселоной» и «Панатинаикосом» смотрел со скамейки. Казанцев в группе в итоге обошел «Копенгаген» и «Рубин» второй год подряд закончил турнир третьим – нулевые ничьи с греками, скучнейший матч с датчанами в Дании и тяжелая ничья с «Барсой» – без креативщика, которым вместо Домингеса должен был стать Эдуардо, Бердыеву не удалось реализовать свой атакующий проект, и он вернулся к прагматичному футболу. Над Кристианом Нобоа и Бибрасом Натхо так и не нашлось тонкого игрока с такими же данными и навыками, как у Эдуардо, поэтому с креативом были серьезные проблемы. Но это не помешало «Рубину» закончить российский чемпионат на третьем месте – выше казанцы до сих пор так и не поднималась.

Все годы до увольнения Бердыева в 2013-м сопровождались грустными комментариями Эдуардо и были напоминанием о том, что 20 млн клуб и тренер спустили в трубу. «Если честно, никогда не хотел ехать в Россию. Но в тот момент у меня не ладились отношения с тренером «Хоффенхайма». «Рубин» сделал предложение, я подумал: «Почему бы и нет?», – объяснялся Карлос. Бердыев же не терял надежду и верил, что без операций и осложнений удастся вернуть того Эдуардо, которого он видел в матчах бундеслиги. Карлос вернулся к матчам за «Рубин» спустя два года, но затем опять почувствовал боли: «Немецкие врачи, у которых Эдуардо лечился, уверяли, что смогут вылечить его без участия хирургов. Почему немцы так долго не признавали, что на этот шаг все-таки придется пойти, – мне непонятно. Досадно, но всем нам придется ждать», – грустил тренер. Игрок, о котором он так мечтал и с таким трудом привез в Россию, сыграл у Бердыева всего лишь в 13 матчах за три года. Даже у Рината Билялетдинова (34 матча) и Валерия Чалого (16 матчей) получилось выжать из бразильца больше.

Осенью 2012-го Карлос рвался в Бразилию, где хотел перезагрузить карьеру, морально отойти от двух лет без футбола и считал, что играя дома у него будет больше шансов попасть в сборную на чемпионат мира. Но кошмар продолжился и во «Фламенго». Помимо проблем с коленом в Бразилии были и другие: Карлоса возненавидели болельщики, которые освистывали его во время матчей, оставляли послания на стенах базы: «Убирайся из клуба!». Дошло до того, что хейтеры запустили сайт с таймером, который отсчитывал время до истечения срока аренды Эдуардо и момента, когда он опять уедет в «Рубин». Возвращение в Бразилию обернулось для Карлоса более сильным моральным ударом: «Мне непросто приходится. Я прошел через трудные времена, плакал. Иногда иду в душ и плачу, но это нормально. Я очень расстраиваюсь, что не могу делать на поле те вещи, которые спокойно исполнял до травмы...»

Эдуардо вернулся в «Рубин» уже после увольнения Бердыева, ругался с Ринатом Билялетдиновым, даже поиграл за дубль. С «Рубином» он все-таки выиграл медаль – из-за нескольких матчей в молодежке бразильцу вручили «бронзу» молодежного первенства. А на последний матч сезона Каду даже поехал с молодыми на автобусе в Уфу – брать чартер эпатажному бразильцу запретили менеджеры. Карлоса воспитывали как могли. Но бразилец все-таки выдал пару неплохих матчей за казанцев после возвращения, хоть и был уже совсем не тот, что в 2010-м. Каду окончательно ушел из «Рубина» уже после очередной смены власти в клубе в «Атлетико Минейро» – расторгнул контракт и стал свободным агентом впервые в своей карьере. Больше за его трансфер платить не будет ни один клуб.

За все годы ни в Бразилии, ни в «Рубине» Эдуардо и близко не показывал игры на 20 млн. Лучшим так и остался первый матч за «Рубин» против пермского «Амкара» на Центральном стадионе в Казани. Поле 11 сентября 2010 года было отличным, состояние колена пока не ограничивало его ни в чем, поэтому Карлос выглядел потрясно. Он почти всегда шел в обводку после приема мяча, а когда камеры выхватывали лица Дмитрия Белорукова или Ивана Черенчикова, то эти крупные планы были пропитаны страхом. Отвозить «Амкар» – так себе достижение. Ну кто этого не делал? Но так кровожадно и дерзко это не делал никто. Карлос был точен в передачах, а мяч было не отобрать без фола. Эдуардо ещё до своего дубля в начале матча сотряс штангу после удара из-за штрафной и скидки Сергея Корниленко. Белорус потом откинет мяч после парашюта Карлоса под первый гол бразильца – первый гол и сразу шедевр. «Рубин» в итоге разгромил «Амкар» - 3:0, практически не выпускал гостей с их половины поля и выдал эталонный матч. Казанцы нанесли 18 ударов по воротами, владели мячом более 60% времени и уничтожили середняка на классе. Бердыев из-за дисквалификации смотрел матч с трибуны, сверху наблюдая за тем «Рубином», который по потенциалу мог стать сильнее его чемпионской команды 2009-го. В этой был Эдуардо, который со здоровым коленом играл так, что трудно было подобрать слова для оценки. Когда у Виталия Кафанова спросили о дебюте бразильца, то он секунд десять просто молчал в оцепенении, с трудом подбирая слова: «Не знаю, как это сказать... Впечатление очень сильное», – выдавил ассистент Бердыева.

Так ярко за «Рубин» в одном конкретном матче не играл даже Домингес, который сравнял счёт с «Локомотивом» после 1:4, но ярким получился только гол после прохода со своей половины поля (первый – с добивания, второй – с пенальти). Эдуардо на старте карьеры в «Рубине» же просто царил и делал голы, выкраивал моменты из ничего, ни от кого не завися и сам создавал систему вокруг себя, а не был её частью. Бердыев котировал бразильца даже выше, чем Домингеса, который выступал в Казани гораздо успешнее: «У него предвидение выше, чем у Чори. Он на два хода вперед может просчитать. Это от Бога! Может быть, он даже Домингеса превосходит, потому что возможности у него просто феноменальные».

Эдуардо в Казани всю карьеру прожил в отеле «Мираж», а понять, не нарушает ли игрок режим, можно было по стоящей прямо у входа в отель «Панамере». Но проблемы с гулянками все же были даже в Казани: Карлос постоянно зависал в ночных клубах города и всё куражился как в последний раз. Огромный ценник, бесконечные травмы, эпатажные луки в стиле поп-звезды и постов в инстаграм больше, чем голов, – Эдуардо немного поменялся после возвращения, но в Казани его навсегда запомнят парнем, который стоил как бюджет маленького города Татарстана. В Казани он угробил свою карьеру и повлиял на ход развития целого клуба. Только представьте, если бы Эдуардо провел здесь карьеру со здоровым коленом – абсолютно все могло бы сложиться иначе.

Травма всего лишь одного игрока в итоге привела к историческому краху «Рубина», дала начало цепной реакции, последствия которой ощутимы до сих пор. «Рубин» так и не вышел на новый уровень, а стал только хуже, потому что игрок, на которого была сделана ключевая ставка в ходе строительства большой команды, был потерян и сломался физически и морально. Бердыев начал строить сложную конструкцию, но по ходу работ план проекта резко поменялся и пришлось достраивать уже какое-то другое сооружение не с целью сделать его красивым архитектурно, а чтобы оно банально не развалилось. Хватило лишь на пару лет. Тренер так и не смог перейти к более атакующей модели, как планировал и на годы застрял в образе оборонщика и жесткого прагматика. Без Эдуардо эта система не работала. Доверие руководства тоже было подорвано – вложенные средства не принесли никакой отдачи, ведь потраченные 20 млн евро навсегда стали клеймом для Бердыева и «Рубина», а шлейф тянется до сих пор – на этот трансфер всегда будут указывать, вспоминая худшие траты в истории российского футбола. Бердыев три года после потери Эдуардо искал альтернативу – игрока, который преобразит атакующую игру команды, как это в 2009-м сделал Домингес, но так и не нашел, а его «Рубин» в итоге выпал из элиты, хотя и оставался грозной силой. Новая атакующая модель игры со зрелищным футболом привлекла бы и больше зрителей на трибуны, но этого не произошло и скачка не случилось. «Рубин» в глобальном смысле топтался на месте, при всем уважении к еврокубковых победам над топ-клубами и местах в зоне еврокубков. А уже после Бердыева ни один тренер не смог сломать систему, которая образовалась за годы. Шанс выйти на уровень выше, сделать команду-династию, которая бы доминировала в лиге на годы, был упущен навсегда.

Специально для «БИЗНЕС Online»