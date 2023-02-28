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Самый дерзкий медиафутбольный клуб развалился. «На Спорте» тратил миллионы, а в конце не мог купить ветровки

«Володя XXL» Владимир Горяинов
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Прокоп Прокоп
Амкал Амкал
На Спорте На Спорте
Родина Медиа Родина Медиа
Winline Медиалига Winline Медиалига
Сослан Гатагов Сослан Гатагов
«T-Killah» Александр Тарасов
Дмитрий Тарасов Дмитрий Тарасов
Медиафутбол Медиафутбол

Как жил и сиял медиафутбольный «Анжи».

Еще год назад «На Спорте» был топовой командой медиафутбола. Ролики набирали под миллион просмотров, шумные пресс-конференции с участием Текилы и Олега Майами растаскивали на цитаты, в проект залетали звезды российского шоубиза. «На Спорте» был третьим после «Амкала» и 2Drots – это признавали все.

На февраль 2023-го «На Спорте», скорее всего, пополняет Небесную Лигу. Клуб покинули главный тренер, спортивный директор, ключевые звезды, а букмекер ушел еще летом. 

Как команда за два года превратилась из богатого трикстера в никому не нужный клуб – в материале ниже.

«На Спорте» ярчайше влетел в медиафутбол: звали звезд музыки и тиктока, адаптировали формат пресс-конференций и победили «Амкал»

Вы не поверите, но «На Спорте» появился из-за Паши Техника.

Летом 2020-го бизнесмен Лев Соленов запустил медиа о футболе «На Спорте», а параллельно играл в любительской команде Urban Kick. Появилась идея: выехать на сборы с командой, взять сотрудников медиа, приглашенных артистов и снять контент. К выезду подключился друг Соленова – музыкальный продюсер Lil Dozzzhd (настоящее имя – Михаил Головин), который позвал на съемки рэперов Goody и Пашу Техника. Техник отнесся к поездке в своем стиле: несколько раз попался сотрудникам тренировочной базы в нетрезвом виде.

Боссов команды Urban Kick взбесила ситуация, и после очередной выходки Техника Льва кикнули. Но Соленову так понравилась идея любительской команды, что они с Головиным сразу создали медиафутбольный «На Спорте». 

Михаил Головин – важный участник истории команды на раннем этапе. Это не просто друг Соленова, но и продюсер лейбла TOASTER. Вместе Соленов и Головин придумали вектор развития «На Спорте». Команда формировалась из популярных персонажей тиктока и ютуба (Егор Шип, Володя XXL) и причастных к TOASTER артистов. «На Спорте» времен старта – аналог GOATS второй МФЛ, где в роли Goody выступали несколько человек.

«НС» старался выделяться во всем – например, первыми в индустрии провели аналог конференции. В студии перед матчами собирались по три представителя от «НС» и столько же у соперника. Конференции посещали звезды клубов: Володя XXL, Молодой Платон, Герман, Федос и Кирилл Мойтон. Фанатам заходило – дебютная конфа принесла «На Спорте» первые сто тысяч просмотров на ютубе, а формат апробировали все медиафутбольные турниры.

Благодаря дерзким трансферам и продюсерскому таланту Головина «На Спорте» за считанные месяцы превратился из ноунейма в яркого новичка. О команде говорили все, и даже старожилы медийного футбола признавали перспективы. Вот что сказал Герман Эль Класико в видео перед первым матчем с «На Спорте»: «Нам хочется, чтобы заруба была крутая. Чтобы она стала легендарной и ее все ждали. Так же, как ждут игры с «Матч ТВ» и 2Drots». 

Кстати, именно против команды Германа «На Спорте» провел первый медийный матч. Под конец 2020-го «Амкал» раскатал «НС» (13:5) в формате 8 на 8. Но для «НС» матч с красно-черными – кайф. На канале появились первые большие просмотры, а Володя XXL раскрылся как один из главных медийных активов индустрии. В то время он забивал в каждом матче (в том числе «Амкалу») и сиял в роликах.  

Реванш договорились провести в формате 11 на 11. В челленджах перед игрой на канале «НС» впервые появился Прокоп. Еще ростер пополнили победители отборов и представители клуба «Вибраниум».

Реванш проходил на «Сапсан Арене» в присутствии четырех тысяч зрителей. У «НС» уже в первом тайме было три нереализованных момента, а во второй половине один из шансов привел к голу – Володя XXL вышел один на один с Федосом и проткнул мяч в сетку. «Амкал» моментами не пользовался, и «На Спорте» увеличили отрыв – в пустые ворота красно-черных мяч вонзил Прокоп. 2:0.

Матч помог «На Спорте» занять позицию третьей силы медиафутбола и главного антагониста «Амкала» и 2Drots.  А еще «НС» приобрел репутацию плохих ребят – по версии «Амкала» соперник выставил обычный ростер, хотя договаривались сыграть медийными. В реальности же главный тренер «НС» Сослан Гатагов всю игру ротировал состав и не трогал только оборону (как раз тех парней из «Вибраниума»). Но «НС» уже раздражал комьюнити, поэтому многие поверили «Амкалу».

После матча игроки «На Спорте» слили в сеть счет игры, за что команду захейтили в комментариях под роликом. Также фанаты «Амкала» грубо высказывались в адрес залетевших в состав «НС» профиков. По ту сторону конфликта было тихо – футболисты «На Спорте» наслаждались победой и любовью фанов. 

Кадр после игры: автобус «На Спорте», внутри – неон и атмосфера абсолютного праздника. За автобусом бегут фанаты, автобус останавливается, игроки фоткаются с болельщиками. В этот момент Володя XXL бросил легендарное: «Обыграть «Амкал» – это как пройти игру. Но что дальше ты не знаешь. В любом случае, подписывайтесь на нас. Мы реально делаем что-то новое».

«На Спорте» – бесславные ублюдки медиафутбола. Бесили соперников богатством и дерзким поведением

Летом 2021-го «На Спорте» залетел в свой первый турнир – Московский Кубок Селебрити. До этого клуб играл только в любительских ивентах по пляжному и мини-футболу. Перед МКС команда обновилась и перешла в следующую стадию. 

«На Спорте» потерял пару ярких игроков (Крап-старший перешел в «Амкал», а Прокоп примерил форму 2Drots), но самое главное – в клуб пришли рэпер Текила и экс-звезда РПЛ Дмитрий Тарасов. 

Проникновение Александра Тарасова (настоящее имя Текилы) в индустрию вышло резким – он хотел зарубиться в споре с Германом на результат команды в МКС и стал ведущим масштабных пресс-конференций от TOASTER и «НС». Тарасов развивал антагонистскую модель поведения «На Спорте». Он вел себя так дерзко, что даже в медиафутболе у многих бомбило. 

На одной из конференций он сказал знаменитое: «Вы будете жалеть, но будет одна медийная команда. И эта команда – На Спорте». Создавалось ощущение, что Тарасов обожает свой проект и ненавидит другие клубы. В особенности рэпер хейтил 2D: «В следующем матче берегитесь. Я готов выносить вас, вы мне все уже не нравитесь». 

Как реагировали соперники? Разумеется, ненавидели Текилу. 

Реплика Некита на этой же конференции: «Чувак, вас 8,5 тысяч человек смотрит. Вы сначала хоть чего-то добейтесь, а потом уже говорите про такие гранды, как «Амкал» и 2Drots».

Трикстерство не мешало футболу – «НС» вылетел из МКС в полуфинале. В серии пенальти промазал Комис – один из лидеров команды. Весь турнир он к цементировал центр поля, зарабатывал пенальти и забивал голы, но подвел в решающий момент. 

После МКС «На Спорте» продолжил жить в типичном для себя стиле раздражителей индустрии. Текила все чаще мелькал в кадре, стал ведущим на клубном канале и многими воспринимался как один из руководителей команды. Тарасов подтянул в команду Олега Майами – своего кореша со времен шоу Амирана Сардарова. Появление в медиафутболе персонажей из трендов ютуба еще сильнее раздражало комьюнити.

На провокации Текилы повелся «Амкал». Перед вторым матчем между клубами (апрель 2022-го) Млечный и Сибскана записали дисс. В припеве точно сформулировали, чем бесит «На Спорте».

«Угораем с коммерсов Угораем с хейтеров Угораем с тех, кто считает в тик-токе бэнгеры Угораем с офисов Угораем с мусора Угораем с тех, кто считает себя продюсером Угораем с профиков Угораем с медиа Угораем с тех, кто так хочет тусить в комфорте Угораем с блогеров Угораем с рейтингов Всем «Амкалом» ###### (бьем) фейспалм «На Спорте». Не помогло – «НС» вновь раскатал принципиального соперника со счетом 2:1. 

Еще один повод критиковать «На Спорте» – их богатство. Весной 2022-го запускался первый сезон Медиалиги, и Лев Соленов не жалел денег на усиления. В шоу «Острые вопросы» лидеры «Амкала» Прокоп и Блатов рассказали про офферы от  «НС». Прокопьеву предлагали – 700 тысяч за переход и около полумиллиона в месяц зарплатой. Вите Блатову – от 300 до 500 тысяч за переход. Позднее и Володя XXL признавался, что его зарплата в «На Спорте» была больше, чем в «Броуках» (30 тысяч) как минимум в 10 раз. У Дмитрия Тарасова был рекламный контракт – миллион рублей ежемесячно. 

Состоятельность демонстрировали и игроки. Звезды команды приезжали на матчи и тренировки на дорогих авто (разумеется, их показывали в клубных влогах), а Володя XXL мог разбить арендованный «Мустанг» или потратить на такси 20 тысяч рублей. 

На первой же конференции МФЛ «НС» уничтожил Райзен: «Вы делали очень много и долго говорили разные вещи. Мы, не делая ничего, собираем столько же, сколько и вы. Вы же только хейт получили. Вам нужно не пытаться быть кем-то, как Текила. Вам нужно являться кем-то». 

В пятом туре МФЛ-1 Тарасов отомстил на поле – «НС» в самом жарком матче сезона победил «Броуков» 1:0 и забрал 250 тысяч рублей (их Райзен поставил на победу).

Еще один яркий эпизод – конфликт Текилы и Крапа-младшего. Седьмой тур МФЛ-1 – «На Спорте» против 2Drots, студия перед игрой. Нетрезвый Даня залетел в эфир и начал оскорблять Тарасова. Там же родился мем: Александр назвал Даню фантиком, а Крап его – петрушкой. Спор разрешился на футбольном поле – 5:1 в пользу 2D. Тарасову пришлось съесть петрушку, заготовленную Крапом.

У «На Спорте» было аж четыре вектора развития. Спойлер: провалился каждый

Забавно, но «На Спорте» умудрялся сочетать конфликты с прагматичным бизнес-подходом. До них только «Амкал» двигал индустрию через создание Московского Кубка Селебрити. «На Спорте» был пассионарием молодого рынка, Соленов, Головин и Тарасов постоянно генерировали идеи .

В одном из первых роликов Головин сразу обозначил амбиции: создать международную лигу медийного футбола: «В нее войдут схожие по комплектации команды из других стран. Это будет прототип Суперлиги, которая создается УЕФА».

По словам Головина, под конец 2020-го он вел переговоры с медийными командами из Франции, Испании и Англии. Но проект заглох, а «НС» перешел ко второму плану. 

Вместе с приходом Winline «На Спорте» придумал музыкальный лейбл. Громко залететь попытались через тиктокера, певца и игрока «НС» Даню Милохина. Через него «На Спорте» хотел выйти на новую аудиторию, поэтому парня звали на конференции, сняли с ним влог и даже выпустили в старте в матче за третье место на МКС-2021. Клип Дани выложили на канале «На Спорте», и он набрал под два миллиона просмотров.

Дальше запуск лейбла «ФК На Спорте Music» и дроп треков Дмитрия Тарасова и Крапа-младшего (в тот момент он еще играл за «НС»). Проект загнулся – PANTERA Крапа набрала более полумиллиона просмотров, а Тарасов со своим «Мне тебя мало» не пробил и 100 тысяч. Это последние музыкальные видео на канале.

Очередная идея Льва Соленова – смешать футбол и реалити. «Мы хотим выйти за пределы челленджей и шоу-матчей, – объяснял Соленов. – Хотим показать, как медийный футболист прогрессирует на примере Дани Милохина». Реалити с тиктокером – очередной провальный проект. Румтур Милохина набил лишь 39 тысяч просмотров.

Последняя нереализованная идея Текилы – медиафутбольная сборная России и медийный ЧМ в Катаре. В сентябре 2021-го Тарасов, Головин и Соленов созвонились с Султаном Сулейманом – ивент-менеджером из Дубая. Текила сообщил о переговорах с медийными командами из Англии и Франции. Итог – вы догадываетесь.

И все же боссов «На Спорте» стоит похвалить. Время показало, что все их идеи были жизнеспособными: к 2023-му мы видели международные медиафутбольные турниры, сборную и даже смесь музыки и футбола. 

После первого сезона Медиалиги Текила ушел (до сих пор не ясно почему). Это убило старый «На Спорте»

Первый сезон Медиалиги «НС» отыграл пристойно – поражение от будущих чемпионов и сохранившийся статус третьей команды медиафутбола. Но летом 2022-го начались перемены.

Сначала Текила отошел на второй план, а в роли ведущих канала выступали медийные игроки. Кстати, логично – «На Спорте» часто упрекали в том, что там забивают на развитие перспективных персонажей (например, Ладо – актив, за который боролись «Броуки» и «самураи»). 

Боссы «На Спорте» дали понять, что устали от роли антагонистов и хейта. Новый ориентир – позитивный контент. 

На этом фоне появились слухи об уходе Текилы. В шоу от «На Спорте» Тарасов уверял, что если покинет команду, то лишь ради своего  проекта. Кажется, что сначала певец и правда не планировал уходить: он участвовал в новых отборах и помог Дмитрию Тарасову открыть футбольную школу.

И все же, Текила ушел. Почему? Лев Соленов утверждает, что Тарасов просто пожадничал.

«У нас был контракт с Winline до конца июня 2022-го, – рассказывал Соленов на подкасте с Германом Эль Класико. – В июле мы должны были переподписаться. К нам пришли представители букмекера и сказали, что нас немножечко ужимают. Сане сказали, что как раньше уже не будет.

Переговоры продолжились, он улетел на отдых в Турцию. Спустя неделю после его прилета мы встречаемся, и в тот же день он выкладывает видео об уходе. Мы попали в ситуацию, когда на этой неделе мы должны были переподписаться, но из-за ухода Текилы нас не пригласили на переподписание».

Текила и примкнувший к нему Дмитрий Тарасов моментально создали новый клуб – «Родину Медиа». 

«Мы пытались выжать максимум из той ситуации, которая была у нас, – объяснял уход Текила. – Были претензии ко Льву – по поводу спора с Филом (перед матчем с Reality Соленов поспорил с Кострубовым, якобы не предупредив об этом Текилу – Sports.ru), каких-то других моментов. Я вышел с предложением о своем видении команды, дал им месяц. За месяц не поменялось вообще ничего. Серьезного будущего у «На Спорте» точно не будет».

В последнем сезона «На Спорте» сменил вектор (помог новый спортивный директор), но бедствовал – денег не хватало даже на ветровки

Перед стартом МФЛ-2 «На Спорте» оказался в дико сложной ситуации.

Хедлайнера и главной звезды нет. Букмекер ушел, расходы урезаны. Прилетели проблемы от МФЛ – босс лиги Николай Осипов публично заявлял, что без Текилы «НС» может не попасть во второй сезон.

Соленову пришлось врубать антикризисный менеджмент. В последние недели перед уходом Тарасова был нанят спортивный директор Артем Хачатурян (экс-«БроукБойз»). «Я застал одну рабочую встречу с Текилой, после чего он ушел, чем несказанно осчастливил всех, в том числе и меня», – рассказал Артем в интервью Sports.ru.

Хачатурян набрал качественных и недорогих игроков, многие из которых стали звездами медийного футбола: Гриню, Куртуа, Лелюхина, Тигу, Уфенка и Укола. По словам Соленова, благодаря Артему команда изменилась на 95 процентов.

Сменились и видео «НС»: вместо скандалов – позитив, вместо соло Олега Майами и Текилы – прокачка медийности всех игроков. «Мы будем стараться нести добро, пока нас кто-то не обидит», – так Майами объяснял новый концепт команды.

Клуб запустил серию челленджей на наказание против команд-соперников: чехарда, выход на матч в национальной одежде и несколько других, свежих для МФЛ идей. Параллельно стартовал главный проект последнего сезона «НС» – сериал от актера Виталия Андреева. Это баллада о пацанско-футбольной жизни двух братьев, которые которые играют за «НС». В сериале фигурировали и другие футболисты команды: Дуб, Ладо, Гео и Гриня. Каждая серия собирала около 100 тысяч просмотров, при этом челленджи не пробивали даже 30 тысяч. 

Относительно хайпанули только на споре с Текилой – в пятом туре МФЛ-2 команды зарубились на 200 тысяч рублей. Соленов обещал закупить с выигрыша ветровки для команды (игроки просили об этом даже на конференциях). Увы, «НС» проиграл. 

В полуфинале «На Спорте» опять сошелся с «Родиной Медиа». Игра настолько важная, что главный тренер Сослан Гатагов впервые заводил команду в круге. Основное время – 1:1 а в серии пенальти-буллиталити «На Спорте» вел до последнего удара, но потом промахнулись Ладо и Уфенок. 

Полуфинал – все равно отличный результат. Казалось, что команда продолжит развиваться в новой концепции. Казалось ровно до выхода влога с полуфинала. Речь Сослана после игры вскрыла весь негатив, скопившийся после ухода Текилы:

«Честно скажу: после первого сезона у меня были смешанные чувства, чтобы уйти. У меня был кризис. Сейчас я уверенно хочу сказать, что хорошая команда, у которой ##### (много) проблем. Сейчас я свою карьеру ставлю на паузу. Я не хочу работать со Львом, открыто об этом говорю. Я отойду. Или мы с ним договоримся, что эта команда будет у нас, или мы создадим новую команду.

Я – не волшебник. Все бывает в жизни. Проиграть можно по пенальти и так далее. Я говорю о глобальных вещах. Я создаю свой проект, мы выйдем с предложением ко Льву. Потому что у меня сплошной негатив. Я ######## (устал). Говорю открыто. Я как тренер заслужил выиграть этот ###### (гребаный) турнир. Они (Тарасовы) сделали выводы, они ушли, они в финале. Слава богу, я здесь. Я верю в этих пацанов, в эту команду. Не хватило 10 процентов. Понимания в головах, что будет в будущем. Потому что этот человек (Лев) к вам не вышел с предложением. Он не заслужил ни 1/4 финала, ни полуфинала. Заслужили вы».

После матча Гатагов ушел в отставку.

«Я узнал о недовольстве игроков уже постфактум, – объяснял Соленов в интервью Васе Маврину. – Кстати, я потом анализировал этот момент. И вот когда Хачатурян приходил, мы еще с ним договаривались, что он должен стать медиатором между главным тренером и президентом. Мы уже тогда с Сосланом поняли, что нормально у нас коммуницировать не получается. И с этой функцией, скорее всего, Хачатурян не очень качественно справился». 

Что будет с «На Спорте» дальше? 

Славон (главный старожил «НС»), предположил, что клуб может умереть: «На встрече со Львом я задал ряд вопросов. На них ответов не было. Вряд ли тут будет какое-то будущее. Спонсора так и не нашли – сказали, что если до конца декабря его не будет, то клуб уйдет на длительные каникулы, после которых, может быть, соберемся. Если найдем спонсора».

В феврале 2023-го Гатагов пытался выкупить клуб. Соленов запросил 15 миллионов рублей, а Сослан, по словам владельца «НС», предложил сумму, равную месячному окладу его штаба (около миллиона). Для себя Гатагов закончил историю «На Спорте» и уже объявил о создании собственной команды.

Пост Соленова в телеграме 31 декабря 2022-го будто завершает историю «На Спорте»: «Непросто наблюдать, как все то, что строилось в течение длительного времени, так быстро перестает существовать».

Симпатичному проекту, который мог развиваться даже после ухода главных звезд, не хватило четкого распределения ролей. Лев совершал слишком много ошибок: неграмотные траты громадных денег, декларирование странных целей, допуск Текилы до всех процессов клуба. В итоге все это оставило «На Спорте» без средств к существованию. Самый наглый проект медиафутбола загнулся на наших глазах – лидеры прошлого сезона уже покинули команду. А «На Спорте», похоже, покидает Медиалигу. 

Фото: vk.com/media.football.league; instagram.com/t_killah

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