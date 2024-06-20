От Буффона и Касильяса до Спаллетти и Ямаля – как Италия и Испания менялись на Евро

Второй тур группового этапа Евро сталкивает две топ-сборные – действующие чемпионы итальянцы против обновленной сборной Испании. Обе команды победили в стартовых матчах (2:1, 3:0), а сегодня, возможно, закроют все вопросы по лидеру группы.

Италия против Испании – классика Евро. Команды встречаются вот уже пять турниров подряд – посмотрим, как менялись поколения, тренеры, схемы и лидеры команд.

Евро-2008

Факт о матче: решающий пенальти у испанцев бил 21-летний Фабрегас – уверенно развел Буффона и мяч по углам. В раздевалке к Фабрегасу подошел Хесус Паредес. «Отличный удар, Сеск. Ты выглядел таким уверенным», – сказал тренер по физподготовке. «Господи, – ответил Фабрегас. – Это был мой первый пенальти с тех пор, как мне исполнилось 14».

Евро-2012

Факт о турнире: гол Ди Натале – единственный пропущенный испанцев на турнире. После этого Касильяс не пропускал 509 минут (два матча группового этапа, четвертьфинал, 120-минутный полуфинал и финал).

Евро-2016

Факт о матче: после победы Антонио Конте бросился к трибунам и страстно поцеловал супругу – Элизабетту Мускарелло.

Евро-2020

Факт о матче: Альваро Мората стал героем и антигероем. Он вышел на замену во втором тайме и сравнял счет на 80-й минуте, переведя игру в овертайм. Он же не забил решающий пенальти в серии – ударил слабо, Доннарумма потащил.

Евро-2024

Факт об Испании: Дани Карвахаль дебютировал на Евро только в 32 года – и сразу же стал самым возрастным автором гола в истории сборной на ЧЕ. Ламин Ямаль, навесивший на Дани, стал самым молодым автором ассиста в истории турнира.

Факт об Италии : один пропущенный в матче Евро – максимум для итальянцев вот уже 12 лет. Аплодисменты Буффону, Доннарумме и надежной обороне (там важных фамилий чуть больше).

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