От Буффона и Касильяса до Спаллетти и Ямаля – как Италия и Испания менялись на Евро
Второй тур группового этапа Евро сталкивает две топ-сборные – действующие чемпионы итальянцы против обновленной сборной Испании. Обе команды победили в стартовых матчах (2:1, 3:0), а сегодня, возможно, закроют все вопросы по лидеру группы.
Италия против Испании – классика Евро. Команды встречаются вот уже пять турниров подряд – посмотрим, как менялись поколения, тренеры, схемы и лидеры команд.
Евро-2008
Факт о матче: решающий пенальти у испанцев бил 21-летний Фабрегас – уверенно развел Буффона и мяч по углам. В раздевалке к Фабрегасу подошел Хесус Паредес. «Отличный удар, Сеск. Ты выглядел таким уверенным», – сказал тренер по физподготовке. «Господи, – ответил Фабрегас. – Это был мой первый пенальти с тех пор, как мне исполнилось 14».
Евро-2012
Факт о турнире: гол Ди Натале – единственный пропущенный испанцев на турнире. После этого Касильяс не пропускал 509 минут (два матча группового этапа, четвертьфинал, 120-минутный полуфинал и финал).
Евро-2016
Факт о матче: после победы Антонио Конте бросился к трибунам и страстно поцеловал супругу – Элизабетту Мускарелло.
Евро-2020
Факт о матче: Альваро Мората стал героем и антигероем. Он вышел на замену во втором тайме и сравнял счет на 80-й минуте, переведя игру в овертайм. Он же не забил решающий пенальти в серии – ударил слабо, Доннарумма потащил.
Евро-2024
Факт об Испании: Дани Карвахаль дебютировал на Евро только в 32 года – и сразу же стал самым возрастным автором гола в истории сборной на ЧЕ. Ламин Ямаль, навесивший на Дани, стал самым молодым автором ассиста в истории турнира.
Факт об Италии: один пропущенный в матче Евро – максимум для итальянцев вот уже 12 лет. Аплодисменты Буффону, Доннарумме и надежной обороне (там важных фамилий чуть больше).
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Зрители в Италии пользуются телетекстом в 2024 году – уже на смартфонах. Зачем?!
Ну а про "укатала" - да, эксперименты в финале с составом зачатую к такому приводят. Подтверждено и Гвардиолой в последующем неоднократно.
В 2008 явно не Италия дальше прошла :-)
В 2016 играли в 1/8, не в 1/4.
У итальянцев был очень приличный состав: Дзенга, Бергоми, Барези, Мальдини, Ферри, де Наполи, Анчелотти, Донадони, Джаннини, Манчини, Виалли (на замены выходили Альтобелли и де Агостини). Т.е. в составе "Скуадры адзурры" на ЧЕ-1988 играли два будущих главных тренера сб. Италии (Донадони, Манчини) + Виалли, входивший в тренерский штаб Манчини на ЧЕ-2020, и Анчелотти, работавший помощником Арриго Сакки в сборной Италии. И, возможно, Карло Анчелотти на закате своей тренерской карьеры еще потренирует сборную Италии в качестве главного.
Состав испанцев в игре на ЧЕ-1988: Субисаррета, Андринуа, М. Санчис, Гордильо, Солер, Реньонес, Гальего, Бакеро, В. Муньос, Мичел, Бутрагеньо. В целом состав не такой звучный по именам, как у Италии, но все же несколько знаковых имен все же имеются.