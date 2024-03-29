Лучшие по гол+пас в топ-лигах. Кейн, Мбаппе, а кто еще?

Клубный футбол вернется на выходных – отличный момент, чтобы зафиксировать самых результативных игроков Европы перед финальной частью сезона. На картинках – самые результативные футболисты топ-5 лиг по гол+пас.

● Неожиданный лидер в АПЛ – Олли Уоткинс. Кстати, форвард «Виллы» единственный футболист нашего топа с двузначными показателями.

● Февральская форма Левандовского (4 гола в 3 матчах) и дисквалификация Джуда помогла поляку забраться на первое место. В прошлом сезоне Роберт выбил в чемпионате 23+7.

● Главное достояние итальянского топа – 37-летний Оливье Жиру (лучший ассистент лиги). Еще один герой – подписанный бесплатно Маркус Тюрам.

● Гирасси – один из двух игроков в нашем топе, которому для места в элите не понадобились ассисты!

● За шесть предыдущих сезонов в «ПСЖ» Мбаппе всего раз забил больше 30 голов в лиге (33 в сезоне-2018/19). Сейчас – 24 гола за 10 туров до конца чемпионата. Ждем рекордное по результативности прощание с Парижем.

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