Лучшие по гол+пас в топ-лигах. Кейн, Мбаппе, а кто еще?
Клубный футбол вернется на выходных – отличный момент, чтобы зафиксировать самых результативных игроков Европы перед финальной частью сезона. На картинках – самые результативные футболисты топ-5 лиг по гол+пас.
● Неожиданный лидер в АПЛ – Олли Уоткинс. Кстати, форвард «Виллы» единственный футболист нашего топа с двузначными показателями.
● Февральская форма Левандовского (4 гола в 3 матчах) и дисквалификация Джуда помогла поляку забраться на первое место. В прошлом сезоне Роберт выбил в чемпионате 23+7.
● Главное достояние итальянского топа – 37-летний Оливье Жиру (лучший ассистент лиги). Еще один герой – подписанный бесплатно Маркус Тюрам.
● Гирасси – один из двух игроков в нашем топе, которому для места в элите не понадобились ассисты!
● За шесть предыдущих сезонов в «ПСЖ» Мбаппе всего раз забил больше 30 голов в лиге (33 в сезоне-2018/19). Сейчас – 24 гола за 10 туров до конца чемпионата. Ждем рекордное по результативности прощание с Парижем.
1 Виктор Дьокереш (Спортинг) 22 гола 10 передач 32 гол+пас
2 Симон Банза (Брага) 19 голов 4 передачи 23 гол+пас
3 Рафа Силва (Бенфика) 12 голов 11 передач 23 гол+пас
4 Педру Гонсалвеш (Спортинг) 9 голов 10 передач 19 гол+пас
5 Рафа Мухика (Арука) 16 голов 2 передачи 18 гол+пас
Для сравнения РВП(которого последним нашим топом на этой позиции называют) имеет схожую стату - 132 в 278. И Жиру в топ5 в истории не зашел только потому что Уолкот(любимчик и внебрачный сын Кронке и Венгера) забил таки 108 но аж в 398 матчах. Жиру всю дорогу был топом, просто партнеры в тот период особо часто ломались, или капризничать начинали.
Ляказетта вообще купили когда уже нафиг не нужен был(хотели-интересовались 2-3 сезона, но все чего-то ждали), плюс к нему сразу почти в пару купили Обамеянга(и Ляка потух, тк перестал быть сходу главной надеждой команды), который первые пару сезонов потел, а как жирный контракт получил - как прокляли его, сразу сдулся и начал то с метра в пустые мазать, то в раздевалке дисциплину разлагать, почему Артета его в итоге и сплавил оперативно(вместе с остальным высокооплачиваемым мусором типа Вилиана и Давида Луиза). Обама как раз сбитый летчик - по рукам пошел, и в итоге везде его таки сплавили(и везде хотел остаться, что в барсе, что в челси). Вот теперь в марселе таки обосновался. Ляказетт вернулся обратно в свой Лион, и тк его вояж в Арсенал тоже не назвать удачным, то вполне вписывается в сбитые летчики. Но так же надо отметить, что оба стали жертвой перестройки, попав в момент когда тренера в Арсенале менялись(Венгер-Эмери-Артета), это все таки не один Венгер, который 20лет играл примерно одинаково(даже когда особенно надо уже было что-то менять в последние годы). Вот Жиру везде полезен в итоге легендой оказался, хотя надежд и ожиданий от него было у всех гораздо меньше(даже вы его тут выделили как не ТОП напа, но промолчали и про Ляку и про Обаму).ЛЧ с Челси, титул с Миланом, ЧМ, плюс легендарный титул с Монпелье(подобного ни у кого в этих списках нет, ибо это примерно как Варди с Лестером, где клуб ноунейм раскидал всех и вся топов и взял чемп).
Обамеянг не подошёл Арсеналу стилистически и свалил в барсу, а в челси просто бардак. Так бы Обамеянг мог и дальше бегать.
Жиру никогда не являлся ТОП бомбардиром, в общем-то его стата не отличается от той, что была в АПЛ, за исключением пары сезонов. Он примерно всегда так и играл.
Ляказетт имеет историю схожую с Обамеянгом - не подошёл стилистически, его спокойно отпустили. Мог бы гонять за условную Астон Виллу, но уехал в родной Лион.
Их никто не сбивал, они примерно так же играли и играют
Удивительное рядом...