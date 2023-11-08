Что не так с Рэшфордом?

Первый год Тен Хага «Манчестер Юнайтед» закончил в тройке – во многом благодаря космической форме Маркуса Рэшфорда. Англичанин выдал лучший сезон в карьере (30 голов и 9 ассистов в 56 матчах) – а потому вопрос нового контракта стоял особенно остро. В старом соглашении был пункт об автоматическом продлении на год, но из-за публичного интереса «ПСЖ» и необходимости сохранить лидера «Юнайтед» занялся новым контрактом Маркуса еще в декабре 2022-го.

На согласование условий ушло полгода – «МЮ» анонсировал продление 19 июля. Зарплата Рэшфорда выросла в полтора раза: теперь Маркус зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю (15,6 млн в год, данные Capology) – больше только у Варана и Каземиро. Но солидные источники доказывали: ради клуба, в котором он с семи лет, Рэшфорд отмел более выгодные предложение от клубов АПЛ и неназванных команд из Европы.

Рэшфорд уже в двадцатке лучших бомбардиров клуба – Уэйн Руни верит, что Маркус замахнется на его рекорд. После переподписания Уазза говорил: «У Маркуса был фантастический сезон. Теперь его задача – повторить такой результат в течение следующих пяти, шести, семи лет и вывести свое наследие на новый уровень. Он может легко побить мой рекорд по голам».

Рэшфорд тоже верил, что рекорд Руни – реальная цель: «Надеюсь, я побью его. Никогда не знаешь, что произойдет, но я нацелен на голы и ассисты. Есть шанс, что это случится. Перед прошлым сезоном я нацеливался на 20 голов. Это хорошая отметка для вингера. Но в этом я выбил 30 голов. Теперь нужно улучшить этот результат.

К концу сезона меня беспокоили травмы, я был не совсем в форме. Тогда и голов стало меньше. Если я смогу контролировать этот вопрос, то чувствую, что смогу забивать по 35-40 голов за сезон».

К середине декабря у Рэшфорда 2 мяча во всех соревнованиях. Что-то пошло не так.

Рэшфорда критикуют вообще все

Из-за ужасной статистики в новом сезоне (2+3 в 20 матчах) Рэшфорд превратился в идеальную мишень для британских медиа и легенд «МЮ». Энди Коул предложил начать с решения психологических проблем: «Только Маркус знает, что происходит в его голове сейчас. Его форма в последние 4-5 лет нестабильна, и я не знаю, способен ли он вернуться на прежний уровень. Он выходит в старте каждую неделю, этого хочет любой игрок.

Если бы у меня был 1 гол в 16 матчах, я бы вернулся к основам и задумался о том, как тренируюсь, как бью и так далее. Я бы сделал все возможное, чтобы набрать форму».

Пол Скоулз после катастрофы в игре с «Ньюкаслом» недоумевал из-за поведения Рэшфорда после замены (возмущение Маркуса попало в трансляцию): «Что его так удивило? Я не понимаю. Почему, по его мнению, он все еще должен был быть на поле? Он приносил команде больше вреда, чем пользы». Гари Невилл колко сравнил с Марсьялем: «Игра Рэшфорда [против «Ньюкасла»] была неприемлемой по нескольким причинам. Этот парень не играл в середине недели в Лиге чемпионов (пропускал матч с «Галатасараем» из-за дисквалификации – Sports.ru). Наблюдая за Рэшфордом, я понимаю, что он напоминает мне Марсьяля – и это худшее, что можно о нем сказать. Иностранный игрок приходит в команду, и ему все равно. Рэшфорд в этом плане сейчас напоминает Марсьяля.

Когда ты местный игрок, твоя работа – подтягивать других. Ты не перестаешь сражаться за эмблему и своих болельщиков, поскольку ты, вероятно, один из них».

Патрис Эвра после «Челси» (Рэшфорд вышел в конце матча) рассуждал о характере: «Я помню, каким был Райан Гиггз в 39 лет: он бы так не сдался. Маркусу будет тяжело вернуться в основу». Другой ракурс проблемы подсветил Алан Ширер в колонке для The Athletic: «Как парень из Госфорта, игравший на «Сент-Джеймс Парк», я прекрасно знаю: когда ты местный, на тебя возлагаются дополнительные надежды. Ты обеспечиваешь связь между клубом, болельщиками и городом. К тебе всегда приковано больше внимания – и когда все идет хорошо, и когда все ужасно. Фанаты «Ман Юнайтед» увидели игрока, которому не хватает желания. Даже если вы чувствуете, что вас выделяют и критикуют больше остальных, иногда нужно поднять руки и сказать: «Вы абсолютно правы. Я не могу с вами поспорить. Мы были дерьмом, и я был дерьмом». Спец по «МЮ» Лори Уитуэлл из The Athletic сообщает: Рэшфорд согласился с решением Тен Хага не выпускать игрока в старте против «Челси». Маркус понимает, что потерял форму и сейчас ему лучше уйти в тень. Рэшфорд тяжелее других переживает проблемы и поражения «МЮ» – по мнению сотрудников клуба, Маркус один из немногих футболистов, кому не плевать на трудности «Юнайтед». При этом Маркус подолгу копит в себе переживания и попадает в ментальную яму, если трудности затягиваются. После того, как Бруну в знак поддержки дал Рэшфорду пробить пенальти в ворота «Эвертона», одноклубники практически заставили Маркуса улыбнуться и отпраздновать гол.

Обошлось без жеста «Все проблемы в голове», которым Рэшфорд отмечал мячи в прошлом сезоне. Видимо, в этом про проблемы даже страшно напоминать.

Роль и союзники Рэшфорда поменялись. В этом сезоне его проще загнать во фланг

Ключ к пониманию изменений в действиях Рэшфорда – карта финальных точек его проходов:

Может показаться, что поменялись лишь акценты – Маркуса стали лучши выдавливать во фланг. Но для его манеры это крайне важные детали. Прошлый сезон – удобный сценарий. Много входов в штрафную, которые ведут в фирменную точку Рэшфорда – ту, из которой удобно бить.

Этот сезон – больше активности на фланге. Активность внутри штрафной ближе к лицевой. Пробить оттуда в разы труднее. Как правило, проход туда – это почти тупиковая ситуация, которую приходится спасать прострелом или пасом назад. Таких действий у Маркуса стало больше, а прямой угрозы воротам меньше.

Прошлогодний тип угрозы – это, как правило, эпизоды, в которых Рэшфорд получает мяч на ходу и разгоняется, двигаясь ближе к центру. Из-за скорости доставки мяча соперник не успевает перекрыть его любимое направление.

Во второй части прошлого сезона «МЮ» адаптировал многие механизмы под удобную доставку мяча Маркусу. Вертикализировали игру всей команды, отказывались от перегруза левого фланга, использовали удобных ему партнеров.

Сейчас намного чаще мы видим другой сценарий: Рэш получает мяч в ноги в момент, когда любимое направление уже закрыто. Его проще загнать во фланг, откуда труднее угрожать.

Косвенным отражением этого служит спад в офсайдах. 0,16 – с отрывом наименьший показатель в карьере Маркуса и падение почти в три раза. Главная причина – ситуаций для потенциального попадания в офсайд меньше. Когда мяч все-таки добирается до Рэшфорда, соперник уже лишил его пространства. А мяч ему предпочитают пасовать в ноги, а не на ход за спину.

В этом сезоне на левой половине поля у Рэша нет союзников уровня Лисандро Мартинеса и Люка Шоу. Мяч доставляется медленнее. Косвенным отражением этого стали и проходы с мячом. Маркус вынужден чаще тащить мяч сам и идти в обводку. При отлаженной доставке такой необходимости было меньше:

Важен и типаж нападающего – например, для фирменных маневров Рэшфорда лучше всего подходит тот, с кем можно отыгрываться в стеночку. Но один из финальных пунктов виш-листа. Увы, сейчас не выполняются даже более простые пожелания.

В новом сценарии у Рэшфорда упала острота, но выросли многие креативные метрики. Это хорошо вписывается в заданную первым графиком картину – его загоняют во фланг, а оттуда даже в хорошем сценарии можно придумать лишь пас.

Эта версия Рэшфорда больше зависит от партнеров: даже не только их реализации, но и создания вариантов – кто набегает в штрафную, насколько хорошо отклеиваются от опеки, какой тип завершения предпочитают. В совокупности версия, нацеленная на удар, давала этому «МЮ» больше угрозы и несла больше пользы.

Загнанный во фланг Рэшфорд в контексте этой команды не так опасен. Но даже он мог быть острее при качественном завершении и открываниях от партнеров.

При таких изменениях в атакующей игре команды определенный спад у Маркуса был неизбежен. Но мы наблюдаем обвал, а не просто спад. Дело в том, что у Рэша проседает еще и реализация. На дистанции англичанин завершает лучше, чем средний игрок, но на старте сезона ушел в большой минус «-2,7»:

То есть даже в текущей роли со всеми проблемами в доставке мяча без аномалий Маркус мог положить 5-6 голов в АПЛ. Тогда глубина кризиса воспринималась бы иначе. Вероятные причины этого спада – сокращение количества удобных моментов и невезение на короткой дистанции.

Еще один важный нюанс: вывод Рэшфорда из состава совпал с резким улучшением в прессинге команды.

Маркус не был тотальным пассажиром, но с ним тяжело построить систему, где у вингера по два ориентира в давлении, а интенсивность зашкаливает. Для таких экспериментов Гарначо и Антони подходят лучше. Именно в совокупности с другими проблемами эта может стать фактором, который сдерживает его возвращение в состав.

А что кроме футбола? Авария, атаки в твиттере, скандальная вечеринка после поражения в дерби

С самого начала сезона Рэшфорд притягивал негатив не только на поле.

24 сентября (после победы над «Бернли») Маркус попал в аварию – по пути домой врезался в другую машину. К счастью, пострадал только «Роллс-Ройс» стоимостью 700 тысяч фунтов. Полицейские, прибывшие на место происшествия, решили никого не задерживать (хотя без алкотестера не обошлось). Уже на следующий день Маркус приехал в Каррингтон на таком же автомобиле – британские медиа возмущались из-за раздутого автопарка игрока.

31 октября The Telegraph сообщил, что после поражения в матче с «Сити» (0:3) Рэшфорд отправился в манчестерский ночной клуб Chinawhite: друзья организовали вечеринку в честь дня рождения Маркуса – форварду «МЮ» исполнилось 26 лет. Тусовались (по данным Криса Уилера из Daily Mail) до 3 часов ночи, но Рэшфорд якобы покинул тусовку раньше. На утреннюю тренировку он не опоздал.

Когда история попала в медиа, о ней ожидаемо спросили Тен Хага:

«Да, я в курсе [ситуации], мы обсудили все. Это неприемлемо. Я сказал ему, он извинился и все. Это внутреннее дело.

Маркус вписывается в команду. Он очень мотивирован на то, чтобы все исправить. Я знаю, сколько усилий он прилагает. Рэшфорд совершает ошибки, но это не говорит о том, что он не вписывается в команду».

К критике присоединился Гари Невилл: «Я писал об этом в своей книге. Я не раз говорил об этом публично. Во времена моего капитанства после поражений в любом матче мы пропадали с радаров. Не говоря уж о манчестерском дерби! Если бы мы проиграли в дерби, то нас не видели 2-3 недели. Если мы проигрывали матч, вечеринки отменялись. Все просто. Это было мое правило. Это было правило других ребят в раздевалке».

Спустя неделю (5 ноября) футболисты «МЮ» устроили совместный ужин после победы над «Фулхэмом» (1:0), но Рэшфорда там не было. Маркус пропускал матч из-за травмы – возможно, не приехал поэтому. Хотя травмированный Лисандро Мартинес (на тот момент передвигался в защитном ботинке после операции) на встрече был. Возможно, Рэшфорд намеренно укрылся от внимания медиа сразу после инцидента.

6 ноября один из крупнейших фан-аккаунтов «МЮ» The United Stand (2,2 млн подписчиков в твиттере) опубликовал пост с вопросом – «Будущее Рэшфорда в клубе под сомнением?». Возмущенный Маркус пришел в реплаи: «Пожалуйста, перестаньте распространять вредные слухи».

На этом твиттер-скандалы не закончились. После игры с «Челси» фанаты «МЮ» обратили внимание, что Люк Шоу лайкнул твит с цитатой Эвра о том, что Рэшфорду будет сложно вернуться в старт. История завирусилась, а потому Шоу пришлось публично объясняться перед фанатами – под одним из постов Люк написал: «Бросьте, не будьте дураками. Очевидно, что это [лайк] случайность».

Тен Хаг по-прежнему поддерживает игрока

Эрик тен Хаг еще верит, что Рэшфорд вернется на прежний уровень. Вопросы о состоянии Маркуса вторые по частоте на пресс-конференциях голланда – чаще Эрика спрашивают только о конфликте с Санчо.

1 октября: «Думаю, он знает, что может играть лучше, чем сейчас. И я уверен, что так и будет. Он усердно работает. Рэшфорд забьет, реализует момент. Все придет, но не само по себе. Ему нужно вкладываться, а команда должна вкладываться в него».

6 октября: «Все знают его мастерство. Есть сложности, но он справится с ними, если команда будет делать правильные вещи на поле, выводить Маркуса в правильные зоны на поле и правильные позиции.

Нападающему, если он не забивает, нужен один забитый мяч, чтобы изменить ситуацию. И этот гол придет, Маркус опытный футболист».

10 ноября: «Я думаю, он недоволен. Мы недовольны. У него большие ожидания от самого себя, и сейчас он не в своей лучшей форме.

Знаю, что он вернется. Когда команда будет играть лучше, он начнет играть лучше и будет забивать. Я уверен в этом. Он улучит свою игру и будет забивать.

Он абсолютно все понимает и вернется на правильный путь. Это может произойти очень быстро. Иногда нужна всего одна игра».

24 ноября: «Наши игроки могут забивать, они это уже продемонстрировали. Рэши забил 30 мячей в прошлом сезоне. У Расмуса 5 голов в Лиге чемпионов. Немногие футболисты в Европе способны на это.

Наши игроки способны забивать, и наступит момент, когда они начнут это делать. «МЮ» занимает пятое место в АПЛ по созданным моментам, так что игрокам нужно прибавить и справиться с давлением».

3 декабря: «Я поговорю с ним [о его игре], а не с журналистами.

Не буду давать оценку индивидуальным выступлениям. Я знал, что этот вопрос возникнет. Маркус серьезно выкладывается. Он вернется в форму, восстановится. Сейчас он получает всю нашу поддержку».

8 декабря: «Рэшфорд – потрясающий, хороший игрок. Невозможно задействовать только 11 футболистов. Он не может играть каждый раз, и сейчас он не в той форме, что год назад. Но я уверен, что он еще ее наберет».

Неожиданное пополнение в команде защитников Рэшфорда – бывший тренер «Астон Виллы» и «Тоттенхэма» Тим Шервуд. По его версии, проблема Маркуса – в Тен Хаге: «Он не заслуживает места в старте сборной на Евро, ни в коем случае. К сожалению, ему стоит поблагодарить за это своего тренера в клубе. Если бы Маркус сейчас был в «Манчестер Сити», то мог бы стать футболистом мирового уровня и попасть в старт сборной Англии, у него есть для этого необходимые качества.

Увы, до конца сезона ситуация не изменится кардинально. И за это, думаю, стоит поблагодарить Эрика тен Хага, потому что он недостаточно хорош». ***

В трех последних матчах АПЛ Рэшфорд получил всего 78 игровых минут – против «Челси» и «Борнмута» Маркус выходил со скамейки. Прямо сейчас он уступил место в старте Гарначо (2+1 в 5 последних играх) и едва ли вытеснит с правого фланга Антони (у Рэшфорда большие проблемы с прессингом). Впереди у «Юнайтед» тяжелые матчи с «Баварией», «Ливерпулем» и «Астон Виллой». Есть шансы стать джокером и вернуть доверие тренера. Или погрузиться во тьму еще сильнее.

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Фото: /Michael Steele, Candice Ward, Jan Kruger, Fran Santiago