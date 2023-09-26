47 комментариев

«Ман Юнайтед» наконец-то добыл три очка – после поражений от «Арсенала», «Брайтона» и «Баварии» футболисты Тен Хага минимально обыграли «Бернли» (1:0).

По ходу матча «МЮ» лишился гола Эванса (ВАР отменил его из-за офсайда Хейлунда) и вынужденно заменил Регилона – защитник, арендованный из травм Шоу и Маласии, повредил заднюю поверхность бедра.

«Многое было против нас, включая травмы и решения. Это как закон Мерфи, согласно которому все складывается против нас. Но нужно бороться и искать возможность перевернуть ситуацию. И это была демонстрация того, что раздевалка едина», – говорил Тен Хаг после матча.

Забавно, что 7 лет назад его голландский коллега Луи ван Гал использовал похожее объяснение после поражения от «Мидтьюлланда» в Лиге Европы:

«Я думаю, что это поражение объясняется законом Мерфи! Когда перед матчем ваш голкипер становится четырнадцатым в списке травмированных игроков, то это не совсем обычное начало матча».

Так что это за закон?

Закон Мерфи – шуточный философский принцип, который формулируется так: «Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так». В русском языке есть хороший известный аналог – закон подлости.

Авторство закона приписывается капитану Эдварду А. Мерфи, инженеру Лаборатории реактивного движения, служившему на авиабазе Эдвардс в 1949 году. Разумеется, выражения, описывающие такой принцип, применялись в речи и ранее, но популярность приобрели именно благодаря Эдварду.

Кто такой Мерфи?

В 1949 году на базе ВВС США Эдвардс в Калифорнии исследовались причины аварий самолетов. Служивший на базе капитан Мерфи был инженером на проекте MX981 ВВС США. Цель – определение максимальной перегрузки, которую способен выдержать человеческий организм.

Дальше версии разнятся. По одной из, фраза «Если существуют два способа сделать что-либо, причем один из них ведет к катастрофе, то кто-нибудь изберет именно этот способ» впервые была сказана в момент, когда заведенный самолетный двигатель начал вращать пропеллер не в ту сторону. Как выяснилось, техники установили детали задом наперед.

По другой, обычно именно Мерфи как руководитель проекта и становился причиной этих косяков: халатно относился к проверкам оборудования и технике безопасности.

На одной из пресс-конференций у проводившего ее капитана ВВС Джона Стэппа спросили, каким чудом во время испытаний никто не пострадал. Стэпп ответил: «Мы всегда принимали во внимание закон Мерфи. Все достигнутое по обеспечению безопасности полетов – это результат преодоления закона Мерфи».

Так само понятие попало в медиа. Принцип подхватили рекламщики – и фраза стала крылатой.

У закона Мерфи есть следствия. Они явно пригодятся Тен Хагу!

Впервые следствия из закона Мерфи озвучил американский писатель Артур Блох в одноименной книге в 1983-м – они, как и сам закон, шуточные, но при этом максимально универсальны. Кажется, Тен Хаг может использовать их на пресс-конференциях, описывая те или иные проблемы команды.

1. Все не так легко, как кажется…

2. Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете.

3. Из всех возможных неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше.

4. Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранены, то всегда найдется пятая.

5. Предоставленные сами себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему.

В ближайшее время «МЮ» ждут четыре подряд домашних матча: «Кристал Пэлас» (дважды), «Галатасарай» и «Брентфорд». Самое время переходить от закона Мерфи к чему-то более положительному.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Stobe, Lintao Zhang, Mark Kolbe; wikipedia.org