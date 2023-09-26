47 комментариев

Буря в стакане
Блог

Тен Хаг и Ван Гал объясняли проблемы «МЮ» законом Мерфи. Что это такое?

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Луи ван Гал Луи ван Гал
Футбол Футбол

«Ман Юнайтед» наконец-то добыл три очка – после поражений от «Арсенала», «Брайтона» и «Баварии» футболисты Тен Хага минимально обыграли «Бернли» (1:0).

По ходу матча «МЮ» лишился гола Эванса (ВАР отменил его из-за офсайда Хейлунда) и вынужденно заменил Регилона – защитник, арендованный из травм Шоу и Маласии, повредил заднюю поверхность бедра. 

«Многое было против нас, включая травмы и решения. Это как закон Мерфи, согласно которому все складывается против нас. Но нужно бороться и искать возможность перевернуть ситуацию. И это была демонстрация того, что раздевалка едина», – говорил Тен Хаг после матча.

Забавно, что 7 лет назад его голландский коллега Луи ван Гал использовал похожее объяснение после поражения от «Мидтьюлланда» в Лиге Европы:

«Я думаю, что это поражение объясняется законом Мерфи! Когда перед матчем ваш голкипер становится четырнадцатым в списке травмированных игроков, то это не совсем обычное начало матча».

Так что это за закон?

Закон Мерфи – шуточный философский принцип, который формулируется так: «Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так». В русском языке есть хороший известный аналог – закон подлости.

Авторство закона приписывается капитану Эдварду А. Мерфи, инженеру Лаборатории реактивного движения, служившему на авиабазе Эдвардс в 1949 году. Разумеется, выражения, описывающие такой принцип, применялись в речи и ранее, но популярность приобрели именно благодаря Эдварду. 

Кто такой Мерфи?

В 1949 году на базе ВВС США Эдвардс в Калифорнии исследовались причины аварий самолетов. Служивший на базе капитан Мерфи был инженером на проекте MX981 ВВС США. Цель – определение максимальной перегрузки, которую способен выдержать человеческий организм.

Дальше версии разнятся. По одной из, фраза «Если существуют два способа сделать что-либо, причем один из них ведет к катастрофе, то кто-нибудь изберет именно этот способ» впервые была сказана в момент, когда заведенный самолетный двигатель начал вращать пропеллер не в ту сторону. Как выяснилось, техники установили детали задом наперед.

По другой, обычно именно Мерфи как руководитель проекта и становился причиной этих косяков: халатно относился к проверкам оборудования и технике безопасности. 

На одной из пресс-конференций у проводившего ее капитана ВВС Джона Стэппа спросили, каким чудом во время испытаний никто не пострадал. Стэпп ответил: «Мы всегда принимали во внимание закон Мерфи. Все достигнутое по обеспечению безопасности полетов – это результат преодоления закона Мерфи».

Так само понятие попало в медиа. Принцип подхватили рекламщики – и фраза стала крылатой.

У закона Мерфи есть следствия. Они явно пригодятся Тен Хагу! 

Впервые следствия из закона Мерфи озвучил американский писатель Артур Блох в одноименной книге в 1983-м – они, как и сам закон, шуточные, но при этом максимально универсальны. Кажется, Тен Хаг может использовать их на пресс-конференциях, описывая те или иные проблемы команды.

1. Все не так легко, как кажется…

2. Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете.

3. Из всех возможных неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше.

4. Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранены, то всегда найдется пятая.

5. Предоставленные сами себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему.

В ближайшее время «МЮ» ждут четыре подряд домашних матча: «Кристал Пэлас» (дважды), «Галатасарай» и «Брентфорд». Самое время переходить от закона Мерфи к чему-то более положительному. 

Подписывайтесь на лучший телеграм-канал о «Ман Юнайтед». Говорят, его читает даже Тен Хаг!

Фото: Gettyimages.ru/Mike Stobe, Lintao Zhang, Mark Kolbe; wikipedia.org

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Ответ Real_v_dushe
Чушь, травмы - это следствие плохой формы или неправильного тренировочного процесса. Этот МЮ набрал больше очков, чем должен. Антони избивал девушек, будучи ещё в Аяксе, 7хаг это знал, но МЮ об этом не стал сообщать. Неужели кто-то считает это дело случайностью? Оно закономерно, если подписывать такого идиота и маньяка. С Санчо что ли не сам МЮ соорудил скандал? Это не полоса невезения, это следствие непрофессиональных шагов неквалифицированных либо материально заинтересованных людей и нежелание видеть очевидное.
Сидя на диване или на табуретке,каждый может накидать на вентилятор ! Люди порой в семье своей разобраться не могут,а ты суёшь свой нос туда,куда собаки не суют
+36
-6
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SegaYasch
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
А, я тебя понял
Если это в Реале, то стечение неудачных обстоятельств
А вот травмы в МЮ это дилетанты работают
Удобно в общем ты придумал
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SegaYasch
Ответ Real_v_dushe
Чушь, травмы - это следствие плохой формы или неправильного тренировочного процесса. Этот МЮ набрал больше очков, чем должен. Антони избивал девушек, будучи ещё в Аяксе, 7хаг это знал, но МЮ об этом не стал сообщать. Неужели кто-то считает это дело случайностью? Оно закономерно, если подписывать такого идиота и маньяка. С Санчо что ли не сам МЮ соорудил скандал? Это не полоса невезения, это следствие непрофессиональных шагов неквалифицированных либо материально заинтересованных людей и нежелание видеть очевидное.
Неправильный тренировочный процесс - ты всерьез это кому-то предъявляешь когда в Реале кресты порвали Милитао и Куртуа, а еще лежат Менди, Гюлер, Себальось и Винисиус с мышечными травмами
Если в МЮ работают дилетанты, то в Реале исключительные дуболомы с двумя разрывами крестов за неделю
Или это другое?
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Catal&#224;
Возможно, в своей работе ЭТХ следует чаще руководствоваться аксиомой Эскобара
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
Согласен полностью с автором, пора переходить от закона Мерфи к чему то лучшему! НО! Реально много травм у команды, ещё и Регилон заднюю по ходу дернул, а эта травма его выключит минимум на пару недель (если конечно сейчас не существует каких то продвинутых целебных процедур после которых через неделю он будет в строю).
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Маслов
Ответ Real_v_dushe
Чушь, травмы - это следствие плохой формы или неправильного тренировочного процесса. Этот МЮ набрал больше очков, чем должен. Антони избивал девушек, будучи ещё в Аяксе, 7хаг это знал, но МЮ об этом не стал сообщать. Неужели кто-то считает это дело случайностью? Оно закономерно, если подписывать такого идиота и маньяка. С Санчо что ли не сам МЮ соорудил скандал? Это не полоса невезения, это следствие непрофессиональных шагов неквалифицированных либо материально заинтересованных людей и нежелание видеть очевидное.
травмы это следствия безумных действий от УЕФА и ФИФА, который помимо ЧМ по среди сезона, ещё и делают паузы международные никому не нужные. В сентябре уже была, в октябре будет ещё одна
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lifer
Ответ Catal&#224;
Возможно, в своей работе ЭТХ следует чаще руководствоваться аксиомой Эскобара
тут мало людей с ученой степенью по мемологии
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SegaYasch
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Спасибо
Этого вполне достаточно для понимания твоей вменяемости
Кстати, выводы делаются в конце сезона, а не в начале
Например, если Реал «встанет» в феврале, а я МЮ в этот же момент будет всех утаптывать в плане физике, то интересно будет на выражение твоего лица посмотреть
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NikoVinkovic
Ну с законом Мёрфи точно сталкивался любой, кто увлекался ставками - сколько раз, открывая линию, рождалась ставка на какой-нибудь небанальный исход, решительности её совершить не хватало, а в итоге всё происходило именно так, как представлялось, зато в те моменты, когда таки решался - ждал грандиозный попадос.

Что тем не менее, не отменяет комичности и несерьёзности этого закона. Из приведённых его пунктов, железной истиной является лишь то, что любая работа займёт ровно в два раза больше времени, чем наш мозг любит предполагать, это да.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SegaYasch
Ответ Marat_taraz
Комментарий скрыт
Очередная глупость от сторонника лозунга «ну им же столько деняк платят!»
Давай сделаем еще больше матчей и еще больше времени будем к ним добавлять, чтобы ведущие игроки всех клубов дружно месяца через 3-4 повылетали с травмами, а вместо них вон сколько на скамейках сидят футболистов
Правда половина этих матчей превратится по уровню в Балтику-Факел, но какая разница
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменский медвежонок
а разве не этот Мерфи снимался потом много лет в "шоу Бенни Хилла"? хахахаа :D
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Маслов
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
ну конечно нет. Вы почему-то старательно игнорируете международные перерывы))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maasd4m
Чего только ни придумаешь, чтобы оправдать отсутствие игры и посредственные результаты. Уж и Мерфи подтянули))

Но вообще, тот факт, что игроки так часто травмируются, и особенно в топовых командах, где, казалось бы, собраны лучшие медицинские штабы, лишний раз дает повод задуматься насчет загруженности футбольного календаря.
Лучшие игроки играют какое-то сумасшедшее количество матчей за сезон. Логично, что здоровье начинает подводить.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь
Хорошая отговорка для бездарей.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Waititi
Ответ Руслан1313
Согласен полностью с автором, пора переходить от закона Мерфи к чему то лучшему! НО! Реально много травм у команды, ещё и Регилон заднюю по ходу дернул, а эта травма его выключит минимум на пару недель (если конечно сейчас не существует каких то продвинутых целебных процедур после которых через неделю он будет в строю).
а у кого сейчас нет травм ? что за тупая отмазка для топ клуба. ну либо признайте что МЮ уже не топ и зона ЛЧ ему не видать.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Waititi
Лысый шарлатан скоро законы Ома начнет обвинять, виноваты все кроме ЭТХ.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SegaYasch
Ответ Сергей Посохов
Именно халатность и неправильный тренировочный процесс. Теперь просто включи мозги, если они конечно есть и проведи взаимосвязь. У Реала ограниченный состав, малая ротация играют много плюс сборные, усталость накапливается отсюда мышечные травмы. Ну а кресты и ты можешь порвать просто идя по улице или квартире, случайно не так поставив стопу. Ну и многое зависит от самих игроков есть Роналду к примеру который играет всю жизнь почти без травм или Кейта который пол карьеры в лазарете
Ути пути, еще один
У Реала ограниченный состав, а у всех других бескрайний
И только в Реале сборники играют, за другие национальные команды никто не выступает
И вообще, Реалу исключительно всегда не везет, а вот у всех остальных, особенно у МЮ, бездари работают

Маунт, Шоу, Магуайр, Маласиа, Мартинез, Амрабат - их же не было на ЧМ
Видимо также не было как Тимбера, Де Брейне, Райса, Грилиша, Трента и других

И тебя так, для сведения: связка на ровном месте может «порваться» из-за так называемого стрессового эффекта - неправильное восстановление, недовостановление, неправильное распределение физических нагрузок и т.п. Просто так, потому что она решила вдруг порваться не бывает

Так что включай мозги ты лучше, а то смотрите-ка, Реал замечательный какой
Кстати то что у Реала ограниченный состав это вообще исключительно проблемы Реала, потому что тому же бестолковому МЮ ума почему-то хватило подписать игроков и не продавать некоторых на случай травм
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ksandvankneshas
Не помню такой эпидемии травм со времён Ван Гала, кстати.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
munchen_fest
Ответ Семрал
Что значит бесполезные матчи сборных? Это отборы на Евро были и будут в ближайшие паузы на сборные А вот Лига Наций бесполезная, согласен, не понимаю зачем ввели новый трофей, а ещё хотели ЧМ проводить раз в 2 года...
ну так Лигу Наций ввели вместо товарищеских матчей сборных. Не могут же сборные играть только отборы на Евро и ЧМ, без товарняков.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Catal&#224;
Ответ Lifer
тут мало людей с ученой степенью по мемологии
Значит нужно как можно больше нести знание в массы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SegaYasch
Ответ Сергей Посохов
Суть в том что реал играет почти 3 сезона одним составом почти без ротации, плюс вся основа сборники вот отсюда и травмы мышечные, еще с прошлого года пошли звонки когда Бензема стал вылетать хоть уже и в силу возраста. И ты прав это проблемы Реала что никого не купили для глубины состава. Многое также зависит от мед штаба клуба
Да что ж такое-то…
Видимо только в Реале футболисты играют, в других клубах а основном на скамейках сидят
Ни тренируются, ни ездят никуда, ни в сборных нет никого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Маслов
Ответ Семрал
Что значит бесполезные матчи сборных? Это отборы на Евро были и будут в ближайшие паузы на сборные А вот Лига Наций бесполезная, согласен, не понимаю зачем ввели новый трофей, а ещё хотели ЧМ проводить раз в 2 года...
Я - противник футбола сборных. Отборы, Лиги Наций. Давайте ещё что-нибудь придумаем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oganes7
Ответ SegaYasch
Неправильный тренировочный процесс - ты всерьез это кому-то предъявляешь когда в Реале кресты порвали Милитао и Куртуа, а еще лежат Менди, Гюлер, Себальось и Винисиус с мышечными травмами Если в МЮ работают дилетанты, то в Реале исключительные дуболомы с двумя разрывами крестов за неделю Или это другое?
Боюсь представить, кто тогда работает в Челси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zatvornick
1й закон Мёрфи гласит - если есть хоть какая-то вероятность что родится поколение тех, кому придётся объяснять, что такое закон Мёрфи, то они обязательно родятся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нурбол Жумаскалиев
а голевой пас эванса это ли не закон мерфи для бернли? если в полумертвом КП кто и смог бы выдать такой пас, это сделал именно эванс (на бумаге самый полумертвый)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий