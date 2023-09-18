8 комментариев

Сводная таблица ЛЧ с 1992-го. Топ-3 в отрыве, «Порту» выше «Ливерпуля»
В рейтингах клубов Лиги чемпионов по титулам с 1992 года нет никакого смысла: «Реал» железно первый, трофеи других команд тоже в памяти.
Менее очевидный ракурс − сводная таблица ЛЧ. «Реал» все еще первый − а кто за ним?
Для удобства победы в плей-офф считаются по правилам в группе: три очка за победу, одно − за ничью.
● В топ-2 «Реал» и «Барселона», но англичане берут количеством: в топ-20 пять английских команд (четыре в десятке). От Испании − 4, Италии − 3, по два представителя Франции, Португалии и Германии. а также «Аякс» и «Олимпиакос».
● «Реал» доминирует, но не так сильно оторвался от «Барселоны», как вся тройка от четвертого места: между «Баварией» и «МЮ» 116 очков.
● «Порту» играл в Лиге чемпионов чаще любой другой команды − пропустили только три сезона. Один из них − победный в Кубке УЕФА-2002/03.
● Двукратный победитель «Ливерпуль» отыграл в Лиге чемпионов меньше сезонов, чем 15 команд из двадцатки: вообще не был в 90-х, первое появление − сезон-2001/02.
● Первый победитель ЛЧ «Марсель» − 28-й.
● Где российские клубы? «Спартак» 29-й (выше «Наполи» и «Тоттенхэма»), ЦСКА на 35-м месте, «Зенит» − 42-й.
● «Шахтер» − самый успешный клуб из бывшего СССР: 22-е место и восемь очков от «Олимпиакоса».
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Надеюсь, наша Зенитушка выше Брюгге?