8 комментариев

В рейтингах клубов Лиги чемпионов по титулам с 1992 года нет никакого смысла: «Реал» железно первый, трофеи других команд тоже в памяти.

Менее очевидный ракурс − сводная таблица ЛЧ. «Реал» все еще первый − а кто за ним?

Для удобства победы в плей-офф считаются по правилам в группе: три очка за победу, одно − за ничью.

● В топ-2 «Реал» и «Барселона», но англичане берут количеством: в топ-20 пять английских команд (четыре в десятке). От Испании − 4, Италии − 3, по два представителя Франции, Португалии и Германии. а также «Аякс» и «Олимпиакос».

● «Реал» доминирует, но не так сильно оторвался от «Барселоны», как вся тройка от четвертого места: между «Баварией» и «МЮ» 116 очков.

● «Порту» играл в Лиге чемпионов чаще любой другой команды − пропустили только три сезона. Один из них − победный в Кубке УЕФА-2002/03.

● Двукратный победитель «Ливерпуль» отыграл в Лиге чемпионов меньше сезонов, чем 15 команд из двадцатки: вообще не был в 90-х, первое появление − сезон-2001/02.

● Первый победитель ЛЧ «Марсель» − 28-й.

● Где российские клубы? «Спартак» 29-й (выше «Наполи» и «Тоттенхэма»), ЦСКА на 35-м месте, «Зенит» − 42-й.

● «Шахтер» − самый успешный клуб из бывшего СССР: 22-е место и восемь очков от «Олимпиакоса».