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Сводная таблица ЛЧ с 1992-го. Топ-3 в отрыве, «Порту» выше «Ливерпуля»

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В рейтингах клубов Лиги чемпионов по титулам с 1992 года нет никакого смысла: «Реал» железно первый, трофеи других команд тоже в памяти.

Менее очевидный ракурс − сводная таблица ЛЧ. «Реал» все еще первый − а кто за ним?

Для удобства победы в плей-офф считаются по правилам в группе: три очка за победу, одно − за ничью.

● В топ-2 «Реал» и «Барселона», но англичане берут количеством: в топ-20 пять английских команд (четыре в десятке). От Испании − 4, Италии − 3, по два представителя Франции, Португалии и Германии. а также «Аякс» и «Олимпиакос».

● «Реал» доминирует, но не так сильно оторвался от «Барселоны», как вся тройка от четвертого места: между «Баварией» и «МЮ» 116 очков.

● «Порту» играл в Лиге чемпионов чаще любой другой команды − пропустили только три сезона. Один из них − победный в Кубке УЕФА-2002/03.

● Двукратный победитель «Ливерпуль» отыграл в Лиге чемпионов меньше сезонов, чем 15 команд из двадцатки: вообще не был в 90-х, первое появление − сезон-2001/02.

● Первый победитель ЛЧ «Марсель» − 28-й.

● Где российские клубы? «Спартак» 29-й (выше «Наполи» и «Тоттенхэма»), ЦСКА на 35-м месте, «Зенит» − 42-й.

● «Шахтер» − самый успешный клуб из бывшего СССР: 22-е место и восемь очков от «Олимпиакоса».

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8 комментариев

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Илья Егоров
Нужен еще наверное процент набранных очков за матч, а можно бы отдельно и за группы и за плейоффы.
+4
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+4
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Динозавр которому платит Озил
Ответ Xm.md
Где российские клубы? «Спартак» 29-й (выше «Наполи» и «Тоттенхэма»), ЦСКА на 35-м месте, «Зенит» − 42-й. --- Не понял, что это с гегемоном?
Вы бы поняли ,если бы не были тупым )
+6
-2
+4
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Кузбасс
«Спартак» 29-й (выше «Наполи» и «Тоттенхэма»)
---------------------
Надеюсь, наша Зенитушка выше Брюгге?
+3
-3
0
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ZlomSpb
А что по количеству очков за матч например? Каждую статистику можно преподнести по-другому. Если посчитать очки за матч, то все будет совершенно по-другому)
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Dick Advocaat
Олимпиакос удивил . Назвал бы Байер, например, вместо него .
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Michael Kazmin
Я видел другой расклад. Счет по успешности: чемпион получает сколько-то баллов (степень двойки), финалист в два раза меньше, проигравшие в полуфиналах ещё в два раза и т.д. до исчерпания плей-офф. Применив это к ЛЧ и просуммировав с 1992/3 по 2022/3, получится с большим отрывом Реал, потом Барселона и Бавария, потом с отрывом группа Милан, МЮ, Ювентус, Челси, Ливерпуль, потом Порту, Интер, Дортмунд... Спартак 32-й, ЦСКА 36-й, Зенит 52-й, Локо 67-й. Но всё это, конечно, просто игрушка, что так считай, что эдак :)
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