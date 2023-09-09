12 комментариев

У КДБ лучшая серия прямо сейчас.

France Football опубликовал список из тридцати футболистов, которые претендуют в этом году на «Золотой мяч» – там нет Криштиану Роналду. С 2004-го португалец стабильно попадал в номинацию – 18 лет подряд (в 2020-м церемония не проводилась, поэтому его не считаем).

Очевидно, это рекорд. А как выглядит топ по номинациям подряд?

● У мощной пятерки под Роналду и Месси количество номинаций совпадает с серией – Беккенбауэр, Кройфф, Платини, Зидан и Мюллер вышли на уровень номинации на «ЗМ» и держали его 10+ лет.

● Самюэль Это’О. Да, это просто пункт, чтобы вы обратили на него внимание.

● Несмотря на близость серии, Лео уже не догонит Криша: в 2022-м оказался вне тридцатки и обнулился. Самая долгая серия номинаций прямо сейчас – у Кевина де Брюйне (8).

Зато аргентинец может догнать португальца по общему количеству номинаций.

Список значительно отличается от предыдущего.

● Паоло Мальдини попадал в номинанты в восьмидесятых, девяностых и нулевых.

● Буффон и Яшин есть в топе по количеству наград, но не в серии: Лев пропустил 1962-й и обнулил серию, лучший результат Джанулиджи – шесть лет подряд.

● 6 человек из этого списка часто номинировались, но так и не добрались до награды: Мальдини, Буффон, Ибрагимович, Бекхэм, Лаудруп и Рауль

Фото: Gettyimages.ru/Philipp Schmidli