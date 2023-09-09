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Серийные номинанты на «Золотой мяч»: Роналду, Месси... А дальше?

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Лионель Месси Лионель Месси
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Золотой мяч Золотой мяч
Самюэль Это′О Самюэль Это′О
Футбол Футбол

У КДБ лучшая серия прямо сейчас.

France Football опубликовал список из тридцати футболистов, которые претендуют в этом году на «Золотой мяч» – там нет Криштиану Роналду. С 2004-го португалец стабильно попадал в номинацию – 18 лет подряд (в 2020-м церемония не проводилась, поэтому его не считаем).

Очевидно, это рекорд. А как выглядит топ по номинациям подряд?

● У мощной пятерки под Роналду и Месси количество номинаций совпадает с серией – Беккенбауэр, Кройфф, Платини, Зидан и Мюллер вышли на уровень номинации на «ЗМ» и держали его 10+ лет.

● Самюэль Это’О. Да, это просто пункт, чтобы вы обратили на него внимание.

● Несмотря на близость серии, Лео уже не догонит Криша: в 2022-м оказался вне тридцатки и обнулился. Самая долгая серия номинаций прямо сейчас – у Кевина де Брюйне (8).

Зато аргентинец может догнать португальца по общему количеству номинаций.

Список значительно отличается от предыдущего.

● Паоло Мальдини попадал в номинанты в восьмидесятых, девяностых и нулевых.

● Буффон и Яшин есть в топе по количеству наград, но не в серии: Лев пропустил 1962-й и обнулил серию, лучший результат Джанулиджи – шесть лет подряд.

● 6 человек из этого списка часто номинировались, но так и не добрались до награды: Мальдини, Буффон, Ибрагимович, Бекхэм, Лаудруп и Рауль

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Роналду вне списка на «Золотой мяч» – впервые за 20 лет! Что в них вместилось?

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Фото: Gettyimages.ru/Philipp Schmidli

12 комментариев

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JENNINGS
Ответ VERBLYUD
Допустим, в 2004 получал номинацию за Евро, но за что номинировали этого позорника в 2005 и 2006? АПЛ не брал, на ЧМ с игры 0+0, в ЛЧ занимал последнее место в слабой группе, голы не забивал(первый гол в ЛЧ забил аж в 2007), в целом у него была смешная статистика. Зато Месси за сезон 21/22 не номинировали, где у него было 21+16 во всех турнирах и 2 трофея))
Ты мне лучше объясни, за что Месси получил ЗМ-2010, когда он исчез абсолютно во всех матчах в ЮАР, а ты на всех ветках пишешь, что ЗМ в год ЧМ должны давать исключительно чемпиону мира да ещё и с приличной статистикой?!
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Вадим Сидоров
Никогда не понимал зачем так много номинировать - аж 30 человек
Десятка за глаза хватит.
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Отец Абду
Хотите или нет, но ЗМ самая обсуждаемая индивидуальная награда в истории футбола ( а может и в истории спорта). Многие тут после вручения говорят, что больше не будут смотреть футбол, ЗМ неинтересен, эта награда уже неактуальна и тд, но каждый год эти же люди переобуются и с большим же интересом наблюдают, обсуждают и спорят 24/7... ЧМ, ЛЧ и ЗМ просто мечта для любого футболиста!
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Роман
Среди украденных золотых мячей Месси в топ 1. С отрывом.
У Роналду 5 ЗМ должны быть, у Месси 3.
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Slava Vestiaz
Ответ VERBLYUD
Допустим, в 2004 получал номинацию за Евро, но за что номинировали этого позорника в 2005 и 2006? АПЛ не брал, на ЧМ с игры 0+0, в ЛЧ занимал последнее место в слабой группе, голы не забивал(первый гол в ЛЧ забил аж в 2007), в целом у него была смешная статистика. Зато Месси за сезон 21/22 не номинировали, где у него было 21+16 во всех турнирах и 2 трофея))
Рон как бы в 2006г он был признан в принципе лучшим футболистом года ПФА (а это ассоциация английских футболистов, они сами выбирают из себя лучшего). Жаль что ты тогда ещё не родился, кайфовал бы от его перфомансов в АПЛ. Он тогда делал магию, на которую потом все больше забил ради того чтобы забивать больше голов.
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Евгений Климченко
Ответ VERBLYUD
Допустим, в 2004 получал номинацию за Евро, но за что номинировали этого позорника в 2005 и 2006? АПЛ не брал, на ЧМ с игры 0+0, в ЛЧ занимал последнее место в слабой группе, голы не забивал(первый гол в ЛЧ забил аж в 2007), в целом у него была смешная статистика. Зато Месси за сезон 21/22 не номинировали, где у него было 21+16 во всех турнирах и 2 трофея))
Утопись.
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lazna
Мальдини без ЗМ это конечно жесть
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Экспертное мнение
Ответ VERBLYUD
Допустим, в 2004 получал номинацию за Евро, но за что номинировали этого позорника в 2005 и 2006? АПЛ не брал, на ЧМ с игры 0+0, в ЛЧ занимал последнее место в слабой группе, голы не забивал(первый гол в ЛЧ забил аж в 2007), в целом у него была смешная статистика. Зато Месси за сезон 21/22 не номинировали, где у него было 21+16 во всех турнирах и 2 трофея))
В 2005-2006 годах Кришти побил рекорд по симуляциям за сезон, почему об этом умолчал? Или для вас мессиглоров это как обычно ничего не значащее достижение?
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Экспертное мнение
Ответ JENNINGS
Ты мне лучше объясни, за что Месси получил ЗМ-2010, когда он исчез абсолютно во всех матчах в ЮАР, а ты на всех ветках пишешь, что ЗМ в год ЧМ должны давать исключительно чемпиону мира да ещё и с приличной статистикой?!
Прямо абсолютно? На том ЧМ Месси лишь не внес себя в протокол как автор гола, но многие голы забивались с его участием, пересмотри голы Мартина Палермо, Тевеса, Игуаина. Зачем лгать? Если это абсолютное исчезновение, то Роналду никогда и не появлялся нигде. По твоему только авторы голов показывают себя, остальные действия на поле не существуют.
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JENNINGS
Ответ Экспертное мнение
Прямо абсолютно? На том ЧМ Месси лишь не внес себя в протокол как автор гола, но многие голы забивались с его участием, пересмотри голы Мартина Палермо, Тевеса, Игуаина. Зачем лгать? Если это абсолютное исчезновение, то Роналду никогда и не появлялся нигде. По твоему только авторы голов показывают себя, остальные действия на поле не существуют.
Так так абсолютно про любого футболиста можно говорить))) «если игрок не внес себя в протокол как автор гола, но многие голы забивались с его участием», «по-твоему только авторы голов показывают себя, остальные действия на поле не существуют» )))
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Александр Опёнышев
Ответ VERBLYUD
Допустим, в 2004 получал номинацию за Евро, но за что номинировали этого позорника в 2005 и 2006? АПЛ не брал, на ЧМ с игры 0+0, в ЛЧ занимал последнее место в слабой группе, голы не забивал(первый гол в ЛЧ забил аж в 2007), в целом у него была смешная статистика. Зато Месси за сезон 21/22 не номинировали, где у него было 21+16 во всех турнирах и 2 трофея))
Проблема в том, что номинация это вход в тридцатку номинантов, и как правило, туда кроме абсолютно очевиднейших топовых футболистов попадают ещё и сверкнувшие звездочки, как в этом сезоне вроде Хулиана(хотя он заслужил, базару нет) и Мусиала(хз что он вообще делает тут), и всё, так что в принципе я тебя понимаю, но там наверное криш это самое тридцатое место и занимал, потому это на деле звучит круто, а по факту замыкал этот самый список.
Ну а вообще, согласен полностью, в 2005 и 2006 непонятно чего он там забыл
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