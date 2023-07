21 комментарий

«Манчестер Юнайтед» оформил второй крупный летний трансфер – из «Интера» пришел голкипер Андре Онана. По данным Лори Уитуэлл из The Athletic, «МЮ» заплатил за камерунца 52,5 млн евро (+5 млн бонусов), а сам камерунец подписал контракт по схеме 5+1. Ранее инсайдер Альфредо Педулла утверждал, что Андре будет зарабатывать в «МЮ» 135 тысяч евро в неделю. Почему Тен Хаг остановился именно на Онана? В чем он лучше Де Хеа? И что даст «Манчестер Юнайтед»?

Пасующий вратарь не просто прихоть Тен Хага. В 2023-м скауты и тренеры котируют работу с мячом выше, чем игру на линии

30 мая Эрик Тен Хаг давал интервью, в котором его ожидаемо спросили об игре Давида Де Хеа ногами. Ошибка в матче с «Севильей» вновь оживила дискуссию об устаревшем стиле испанца. Эрик тактично ушел от конкретики, сместив фокус ответа на тотальный тренд: «Это не то, чего я хочу, это скорее то, чего требует современный футбол. Вратарь должен быть дополнительным игроком сзади, иначе оппонентам очень просто прессинговать вас». Тезис ЭТХ емко отражает действительность: игра ногами для вратаря стала чуть ли не важнее, чем классические скилы вроде отражения ударов. Мартин Маргетсон, тренер вратарей сборной Англии и «Суонси», в интервью The Athletic рассказывал: «Сейчас, когда тренеры разных клубов спрашивают меня о вратарях, первое, что они всегда узнают: насколько он хорош в игре ногами?»

Шеф вратарей «Вулверхэмптона» и сборной Уэльса Тони Робертс делился деталями подготовки: «В процентном соотношении мяч в ногах у вратарей гораздо чаще, чем в руках, поэтому они должны чувствовать себя с мячом комфортно. Первая часть моей разминки – это работа над первым касанием, приемом мяча под углом. Мы выполняем много упражнений на прием мяча в одно и два касания – грудью, бедром, правой ногой, левой». Джейсон Стил (заканчивал сезон основным вратарем «Брайтона» из-за конфликта Санчеса и Де Дзерби) рассказывал похожую историю: «Раньше (на тренировках) мы могли немного поотбивать мяч, поймать несколько кроссов, а затем пойти и сыграть в «пять на пять». Теперь все не так.

Мы сразу переходим к упражнениям с передачами. Есть даже рондо с вратарями, где мы вообще не используем руки. Прогресс в требованиях к вратарям просто поразительный». Луис Энрике, не взявший на ЧМ-2022 Де Хеа и Кепу, тоже ставит игру ногами на первое место. Еще в марте 2022-го он подробно объяснял вызов в сборную антиглянцевого Давида Райа из «Брентфорда»: «Думаю, Райя может быть хорошим вратарем для сборной благодаря его качествам, его способности управлять любой игровой ситуацией с мячом в ногах и доминировать, что и нужно нашей команде. Его вызов сюрприз для многих, но не для нас. Вратарь должен начинать игру и создавать первое превосходство, он должен доминировать территориально. Мне нужен вратарь, который умиротворяет и успокаивает меня, и это не значит, что он не будет ошибаться, ошибки – это часть футбола».

Но есть и те, кого такое смещение акцента в оценке вратарских навыков настораживает. Иронично, но главным тут выступает Эрик Стил – бывший тренер вратарей «Манчестер Юнайтед». Именно он в 2011-м боролся с неправильным питанием Де Хеа (тот объедался тако под влиянием Чичарито) и мучил испанца качалкой и протеиновыми коктейлями (Давиду катастрофически не хватало мышечной массы).

​​«Я полностью согласен с тем, что вратари должны быть более универсальными. Но это зашло слишком далеко. Мой вопрос к людям, особенно сейчас, звучит так: «Вы запомнили какие-нибудь впечатляющие передачи Эдерсона в финале Лиги чемпионов? Или вы помните, какие сэйвы он делал?»

Люди никогда не забудут, если вратарь передержит мяч или сделает неточную передачу, играя за штрафной». Мартин Маргетсон (он давал интервью BBC вместе со Стилом) добавляет: «Они (голкиперы) не так хорошо владеют мячом, как полевые игроки, поэтому мне не совсем понятна логика тренеров, требующих этого от вратарей. Мне кажется, что это увеличивает давление на голкиперов».

Стил подытожил – проблема не во вратарях: «Если у вас нет футболистов, способных играть в пас… Может, при всем уважении, дело в том, что в первые два года [игры Де Хеа в «МЮ»] состав «Юнайтед» был лучше, чем сейчас?» Ворчание фанатов старой школы объяснимо, но тренеры и скауты клубов АПЛ не могут игнорировать очевидную тенденцию. За последние 10 лет стиль передач вратарей изменился. Голкиперы перестали бесцельно выбивать мяч на чужую половину поля – передачи стали короче и осмысленнее.

Совпадение ли, что сокращение длины вратарских передач усилилось после сезона-2017/18, когда Пеп Гвардиола привел в «Ман Сити» Эдерсона и выиграл АПЛ, набрав 100 очков?

Именно Гвардиола выступил популяризатором идеи пасующих вратарей, подписав бразильца с футзальным бэкграундом. « Эдерсон – лучший вратарь в плане передач. Да, Виктор Вальдес и Мануэль Нойер были хороши в игре ногами, но именно у Эдерсона лучшее качество паса », – хвалил Пеп Мораеса в 2021-м. А после добавил, что у вратаря в команде фундаментальное значение – гораздо большее, чем у нападающего.

Максимально объемно чит-код в виде навыков Эдерсона описал Шон Дайч: «Это все равно что иметь Роналда Кумана в воротах».

Онана роскошно играет ногами (впечатлил даже Пепа!) – выманивает форвардов, смело финтит в штрафной и не теряется под прессингом

В марте 2022 года вратарь «Аякса» Ремко Пасвеер говорил о Тен Хаге: «Он одержим работой. Просто безумие, сколько часов он тратит на это. Он хочет все контролировать и все видеть. Для него вратарь важен в начале атак, даже при самом высоком прессинге. Мне это нравится».

Пасвеер, который заменил дисквалифицированного из-за фуросемида Онана, прав. Эрик действительно предпочитает вратарей, уверенно владеющих мячом. Хорошая игра ногами – обтекаемый термин, нуждающийся в наполнении и контексте. В случае Онана он включает в себя набор приемов и тактических задач разной сложности. Основа – получить численное преимущество при начале атак. Если игрок соперника выдвигается прессинговать вратаря, один из обороняющихся футболистов остается без давления и получает возможность начать атаку.

Онана играет так всю карьеру. Начал еще в «Аяксе» (как раз работая с Тен Хагом), а до пика дошел уже в «Интере».

Пример из игры с «Аталантой»: Андре поднимается на одну линию с центральными защитниками и создает ситуацию 4 в 3 при выходе из обороны.

Тот же матч, ситуация 3 в 2, с мячом снова Андре. В эпизоде защитники расположены чуть ниже голкипера.

Похожий расклад был и на ЧМ-2022 – правда, там высокая позиция Онана была обусловлена низким качеством первого паса у центральных защитников Камеруна. Вот короткое объяснение Вадима Лукомского: «Онана просто взял на себя часть их функций, что приводило к моментам, где Андре поднимается выше последнего защитника (или на одну линию), чтобы начать атаку:

В этих моментах не было специальных расхождений центрдефов под создание позиции для вратаря и численного преимущества (или других хитрых приемов). Пасовать из этих точек могли бы сами защитники (при более классической позиции Онана) – просто они хуже в этом». Кстати, из-за конфликта с тренером Ригобером Сонгом Андре Онана прямо по ходу турнира был выведен из состава. Немного деталей от Фабрицио Романо: футболист и тренер не сошлись в видении тактики. Онана сказал, что идеи тренера далеки от его понимания футбола. *** Карта касаний Онана в Серии А хорошо иллюстрирует стиль голкипера – он контролирует как штрафную, так и пространство перед ней. За счет высокой позиции Андре центральные защитники «Интера» сильнее продвигаются вперед.

Обратили внимание на касания у центрального круга? Регулярный фокус Онана при угловых. Смещения на правый край штрафной (6% всех касаний) обусловлены постоянными передачами на ультратакующего Дензела Думфриса. Можно предположить, что в «МЮ» крен будет на левую половину штрафной – явно стоит ждать связки с Люком Шоу. На ЧМ в Катаре (в матче против Швейцарии) Онана вообще побил рекорд турнира по количеству вратарских касаний за пределами штрафной.

Переход в «МЮ» означает, что теперь Варан и Лисандро (как основная связка в центре обороны) могут рассчитывать на получение мяча далеко за пределами штрафной (с Де Хеа розыгрыш начинался чуть ли не из вратарской) – это позволит продвинуть игроков в линиях полузащиты и атаки ближе к воротам соперника.

Еще один популярный прием Онана – намеренное выманивание форвардов в прессинг для освобождения зон.

Матч с «Болоньей». Онана укладывает финтом соперника. Второй выдергивается на вратаря, Андре спокойно доставляет мяч в ноги Алессандро Бастони.

Примеров много. Очень.

Гвардиола восторгался умениями Онана перед финалом ЛЧ: «У «Интера» выстроенная игра – начиная с Андре Онана, выдающегося голкипера с точки зрения начала атаки, одного из лучших в мире. Из-за этого их становится сложнее высоко прессинговать» Онана не подвел и устроил шоу: cмотрим на карту касаний (16 за пределами штрафной!) и карту передач (76% точности при средней длине в почти 30 метров).

Когда-то Юрген Клопп придумал для Роберто Фирмино амплуа опорный нападающий. Что ж, тогда Онана – опорный вратарь. Это подтверждает Пеп: «Он и играл как опорник, и располагался на позиции опорника». Бывший голкипер и эксперт The Athletic Мэтт Пиздровски считает, что игра Онана против «Ман Сити» – потенциальная революция: «Даже несмотря на поражение, это было впечатляюще. Не станет ли это определяющим моментом для будущего вратарской игры, подобно игре Нойера против Алжира на ЧМ-2014? Использование вратаря в построении атаки для создания ситуации 11 против 10 в условиях высокого прессинга – обычное дело. Следующий шаг в развитии – использование вратаря за пределами штрафной для продвижения мяча против среднего блока .

Хотя команды уже экспериментировали с таким – например, «Ман Сити применял эту тактику в прошлом, – случай Онана первый, когда мы видим, что подобные агрессия и риск используются на самом высоком уровне.

Справедливо задаться вопросом: если такой стиль игры возможен в финале ЛЧ, когда давление достигает пика, а класс соперника – высочайшего уровня, то почему он не может быть реализован на регулярной основе?»

Навыки Онана впечатлили и Рио Фердинанда: «Существует не так много вратарей, к игре против которых надо готовиться! Он почти как еще один полевой игрок. Он выходит из ворот, играет на границе своей штрафной, он хочет быть вовлеченным в игру – настоящий футболист.

И он отлично защищает ворота, он сделал пару неплохих сэйвов в финале. Я уже видел его в «Аяксе».. Эдвин ван дер Сар, с которым я много раз говорил о нем еще до интереса «Манчестер Юнайтед», называл его современным и образцовым вратарем».

А не проще было переучить Де Хеа? Он настолько плохо играет ногами?

Мэтт Пиздровски считает, что в 32 года общий уровень навыков Де Хеа скорее идет на спад. Освоение нового на уровне, требуемом Тен Хагом, выглядит невозможным. Игра ногами – слабейшая сторона Де Хеа. Причем страдает не только качество паса. Давид плывет под минимальным прессингом и принимает решения, которые приводят к ошибкам.

Второй тур АПЛ-2022/23, матч «МЮ» против «Брентфорда». Де Хеа уже пропустил гол слабым ударом из-за штрафной между рук, а теперь дарит сопернику еще один. Вместо передачи на открытого Диогу Далота Давид делает пас на Эриксена, который еще до получения мяча оказался под жестким давлением Матиаса Йенсена. Давид проигнорировал вариант с передачей на фланг (видимо, смутил находившийся рядом Тоуни) и выкатил мяч несущемся в прессинг сопернику. Йенсен легко отжал мяч у Эриксена, через пару секунд он был в воротах.

Ответный матч с «Севильей» в 1/2 ЛЕ, 8-я минута. Де Хеа вновь выбирает самый опасный вариант передачи (на Магуайра могут выдвинуться сразу три игрока «Севильи») и отсекает вариант с пасом на Уан-Биссаку. Худший прогноз сбывается через секунду – Харри делает передачу в Ламелу, а от него мяч быстро доходит Эн-Несери. 1:0.

Первый матч плей-офф ЛЕ против «Барсы». Де Хеа получает передачу от Лисандро и принимает надежное решение вернуть мяч аргентинцу. Выглядит безопасно, не так ли? Даже несмотря на относительно свободную зону перед Мартинесом, направление передачи перекрывают два игрока «Барсы». Но им и не пришлось вступать в игру – Де Хеа подвело качество паса, поэтому вместо Лисандро мяч получил Серхи Роберто (караулил ошибку Давида в центре штрафной). От пропущенного гола «МЮ» спасли медлительность Роберто (долго подбирал ногу) и рывок Каземиро, который находился от мяча дальше всех, но успел вернуться в штрафную и заблокировать сразу два удара «Барсы» подряд. Вариант с безопасными передачами на фланг (Варан / Уан-Биссака) Де Хеа опять проигнорировал.

Точность передач Де Хеа была проблемой «МЮ» весь сезон. Даже не приводя к результативным ошибкам или опасным моментам, они регулярно лишали «МЮ» владения в простых ситуациях. У Онана таких проблем нет.

Кажется, Тен Хага окончательно добил финал кубка Англии против «Ман Сити». Де Хеа закончил матч с 49% точных передач, а из 26 длинных забросов на половину соперника точными оказались только 8.

Смелый стиль Онана не станет проблемой? Он вообще часто ошибается?

У Онана особые отношения со страхом и ошибками (об этом поговорим чуть позже), но даже если рассматривать минусы агрессивного стиля Андре в отрыве от психологии, то ущерб можно оценивать как минимальный.

Смелые выходы и игра за штрафной крайне редко приводили к голам – причем с возрастом Онана стал ошибаться меньше. Cейчас карьерная нарезка его фэйлов укладывается в минуту.

Яркий пример такой ошибки (видео завирусилось на фоне интереса «МЮ») – привоз Онана времен «Аякса». Тогда еще молодой Андре в матче против «Гронингена» обыграл финтом форварда соперника за штрафной и слишком вальяжно пошел с мячом дальше. Убранный на финте нападающий не сдался и со второй попытки отобрал мяч, закатив в пустые.

Онана ошибся, а команда пропустила гол. Стало ли это поводом отказаться от стиля? Нет.

А как Онана играет в воротах? Он тащит лучше Де Хеа?

Для начала нужно зафиксировать – репутация элитного шотстоппера Де Хеа прилично переоценена. У Opta есть данные по предотвращенным голам за последние шесть сезонов – подсчет ведется как раз с пикового для Давида сезона-2017/18. Для оценки используется метрика PSxg (+/-) – Post-shot expected goals.

Напомним суть: PSxG (+/-) учитывает больше критериев, чем просто разница ожидаемых и реально пропущенных – качество удара (позицию, угол, количество защитников на линии) и фактический результат (был ли гол).

Секрет Де Хеа – в эффектности сэйвов. Давид действительно часто тащил мертвые мячи в стопроцентных голевых моментах. Это создало если и не иллюзию, то как минимум искажение его общего уровня отражения ударов. После сезона-2017/18 Давид справлялся с ними на уровне среднего голкипера. При оценке голкипера метрикой PSxG важно учитывать распределение сэйвов – Де Хеа мог в отдельно взятом матче спасти очки и сделать положительную разницу, но после пустить несколько необязательных голов в других. А что у Онана? Данных чуть меньше (начинаются с сезона-2018/19), но все еще достаточно для минимальных выводов.

Ощутимая просадка случилась в Серии А – Онана пропустил почти на три гола больше ожидаемого. Спад стартовал в «Аяксе», но в сезоне-2021/22 Андре отыграл всего 10 матчей в Эредивизи, прежде чем получил 9-месячный бан. Нельзя утверждать, что он ухудшил бы (или улучшил) показатель, если бы отыграл сезон полностью.

При этом показатели Онана в Серии А сильно контрастируют с ЛЧ. Если взять ту же дистанцию (5 сезонов) то получим лучшего голкипера турнира (по крайней мере в этом показателе).

Сравнение будет максимально честным и полным, если здесь появится аналогичная графика по Де Хеа. А вот и она:

В свой лучший сезон (2017/18) Де Хеа закончил выступления в ЛЧ в 1/8 с показателем 4,8 PSxg. Онана трижды делал 5+. «МЮ» потенциально получает не только мощный апгрейд при начале атак, но и куда более сильного вратаря на линии.

Мэтт Пиздровски суммирует для The Athletic: «Все качества Онана – остановка кроссов, организация обороны, отражение ударов, игра ногами – гораздо полнее и совершеннее, чем у Де Хеа.

Он идеально соответствует тому типу вратаря, который нужен Тен Хагу, чтобы получить максимальную отдачу от своей системы игры. Нетрудно представить Онана во главе обороны «Юнайтед», организующего игру сзади или делающего длинную передачу на ход убегающему Рэшфорду».

«Вратарь – полковник команды». Онана – бесстрашный и дерзкий

После выхода «Интера» в финал ЛЧ Онана ожидаемо спросили о грядущей дуэли с Холандом. Диалог из флэш-интервью – абсолютно тарантиновский:

– Я говорю «Эрлинг Холанд», что ты скажешь в ответ?

– Ничего. Что ты хочешь, чтобы я сказал?

– Не боишься? – Его? С чего бы мне бояться?

– Он один из лучших игроков всех времен [да, репортер действительно описал 22-летнего Холанда фразой He’s one of the best players of all time] ...

– Да, конечно, он, возможно, один из лучших. Но знаешь ли ты, кого я боюсь? Бога. Но я не вижу его на поле.

Когда интервью закончилось, удивленный Онана не оставил журналиста:

– Почему я должен его бояться?

– Я бы испугался!

– Я ничего не боюсь.

Такая риторика – норма для Онана. Со страхом у него особые отношения – в майском интервью с блогером Dotor Jekky этому посвятили большую часть диалога:

– Голкипер должен понимать, что ошибки — это часть его жизни. Я не планирую ошибаться, но знаю, что однажды сделаю это. Я даю себе установку: если я ошибусь, то ничего страшного не случится, это часть моего обучения.

Если ты думаешь об ошибках – это проблема. Ошибки Куртуа и Алиссона – это нормальное явление. Они постоянно рискуют. И если ты не рискуешь, у тебя не будет никаких проблем, но тогда ты не поможешь своей команде.

– Что ты понимаешь под отсутствием риска?

– Выбивать все мячи куда подальше

– Когда ты рискуешь, ты наслаждаешься вздохами «Сан-Сиро»?

– Нет, я не чувствую всего этого, я нахожусь в своем мире. Когда у нас важный матч, я слушаю музыку и пытаюсь выключить мысли. Потому что если я отвлекусь, то увижу эту огромную толпу фанатов... Нет, я не хочу об этом думать, я выкидываю все из головы. Приезжаю с музыкой в наушниках, делаю свою работу и возвращаюсь домой.

– Ты когда-нибудь испытывал страх во время матча?

– Да, я испытал сильнейших страх. Сильнейший! И после той игры я сказал себе, что больше такого не повторится – если я выйду играть против «Реала» или «Барсы», у меня не будет никакого страха. Если против нас на поле выйдет 22 игрока, я не буду этого бояться. Потому что однажды я проиграл из-за страха финал Лиги Европы.

*** Андре – дерзкий парень.

Когда выдавил Хандановича из старта, сказал, что это было ожидаемо: «Я не удивлен, что стал основным, потому что знаю, чего стою, и понимаю, как сильно я расту от тренировки к тренировке.

До приезда я уже знал, что буду бороться за место с таким выдающимся вратарем, как Ханданович.

Но он не мой образец для подражания, потому что мы очень разные. Он − представитель итальянской школы, очень хорош и надежен в воротах. Я чувствую себя более современным игроком».

Во время матча ЛЧ против «Порту» Онана так яростно пихал Джеко, что Чалханоглу закрыл ему рот рукой. После игры пояснил: «Каждый может говорить, что думает. Это и есть адреналин на поле. Если мы злимся и затем побеждаем – так это еще лучше».

После 1/4 ЛЧ с «Бенфикой» вновь рассуждал о страхе: «Я сказал перед матчем: «Не бойся. Если ты боишься, не стоит даже надевать бутсы и выходить на поле». А в марте Андре выдал мощь о роли вратаря: «Я даю инструкции, мои товарищи по команде должны им следовать. Мне не нужна повязка, чтобы командовать, вратарь – полковник команды».

***

«МЮ» получил психологически сильного и современного голкипера, который пока выглядит максимальным апгрейдом увядшего Давида Де Хеа. Несмотря на смазанный финиш, масштаб фигуры Давида для «МЮ» неоспорим, а его тень еще долго будет висеть над воротами «Олд Траффорд».

Задача Онана – выбраться из этой тени и достойно заменить легенду, как когда-то это сделал сам Давид. В 2019-м Андре говорил, что топ-клубы не доверяют темнокожим вратарям. Сам Онана объяснял это регулярной потерей концентрации. После этого Эдуар Менди стал лучшим вратарем ЛЧ, выиграв турнир с «Челси», а сам Онана дотащил «Интер» до финала ЛЧ.

Кажется, проблем с концентрацией нет.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron / Staff, Christopher Lee / Stringer, Clive Rose / Staff, Justin Setterfield / Staff; Massimo Paolone/Keystone Press Agency, Salvio Calabrese via www.imago-i/www.imago-images.de, Roberto Bregani/Keystone Press Agency/Global Look Press