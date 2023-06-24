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10 больших достижений, которые не покорились Месси

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Конечно, тут есть и гол Рыжикову. 

Лионелю Месси – 36. В свежем интервью beIN Sports аргентинец признается, что выиграл вообще все: «Я достиг всего в футболе. Ничего не осталось».

«Золотые мячи», Лиги чемпионов, чемпионат мира. Но мы нашли 10 вех (титулов, рекордов), которые не покорились Лео.

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Фото: Gettyimages.ru; globallookpress.com; РИА Новости/Григорий Сысоев

32 комментария

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Shuller18
Ну кстати, так как Месси уже уехал из Европы, можно констатировать, что в ЛЧ Роналду его превзошёл: побед больше, голов, в том числе на поздних стадиях, и как ни странно ассистов тоже больше. Единственное место, где португалец остался лучшим.
+41
-5
+36
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Сергей Васильев
И кубок премьер-лиги тоже не выигрывал. А Мартин Горак и Милан Вьештица выигрывали.
+6
-1
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Анвар Масимов
Ответ Имя Фамилия
Если вычесть судейские достижения имени Эвребе, Айтекина, Негрейры и так далее, то их не останется практически совсем.
Кашшаи, Оливер, Кьёмперс, Маккели, Чаккыр
+7
-3
+4
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Евгений Михайлов
Ответ Shuller18
Ну кстати, так как Месси уже уехал из Европы, можно констатировать, что в ЛЧ Роналду его превзошёл: побед больше, голов, в том числе на поздних стадиях, и как ни странно ассистов тоже больше. Единственное место, где португалец остался лучшим.
не единственное, еще фулкомплект наград в двух разных лигах (Чемп, ЛЧ, ЗБ и ЗМ), количество голов за сборную (в первую очередь в официальных матчах)
+12
-8
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Mark Avrelii
Ну ему хватает того, что есть! Не везде же быть первым!
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Заборостроитель
Не забил пенальти режиссеру рекламы Кока-Колы.
Между прочим, конкуренту своего спонсора🤣
+5
-2
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Фан Рубина
Сильнейшую лигу мира - РПЛ он тоже не выигрывал и не выиграет уже. То, что Рыжикову не забил - неудивительно. Против Рубина стало ясно, чего стоит этот распиаренный игрок, когда вокруг не расступаются бездарные плюшевые соперники.
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Shuller18
Ответ Евгений Михайлов
не единственное, еще фулкомплект наград в двух разных лигах (Чемп, ЛЧ, ЗБ и ЗМ), количество голов за сборную (в первую очередь в официальных матчах)
Ну за сборную ещё можно парировать уровнем соперников, точнее разными соперниками, а в ЛЧ вместе играли.
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juki_puki
Кубок России?
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Hilperico
Ответ Shuller18
Ну кстати, так как Месси уже уехал из Европы, можно констатировать, что в ЛЧ Роналду его превзошёл: побед больше, голов, в том числе на поздних стадиях, и как ни странно ассистов тоже больше. Единственное место, где португалец остался лучшим.
И всё-таки здесь самое главное, что клубы Роналду превзошли клубы Месси. Барселона сломалась уже давно, а ПСЖ - изначально косой проект.
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Евгений Михайлов
Ответ VERBLYUD
Эффект реала. Там даже 34-х летний Бензема, у которого до этого был статус дерева, забивал 15 голов за сезон. Без реала Кришти максимум считался бы игроком уровня Салаха.
То есть первая половина карьеры, где он выиграл за Юнайтед всё что можно и стал лучшим в мире это не в счет?)
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VERBLYUD
Ответ Shuller18
Ну кстати, так как Месси уже уехал из Европы, можно констатировать, что в ЛЧ Роналду его превзошёл: побед больше, голов, в том числе на поздних стадиях, и как ни странно ассистов тоже больше. Единственное место, где португалец остался лучшим.
Эффект реала. Там даже 34-х летний Бензема, у которого до этого был статус дерева, забивал 15 голов за сезон. Без реала Кришти максимум считался бы игроком уровня Салаха.
+2
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mr_ h2o
Ответ serber23
Единственное, но самое важное
Одно из
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Иван Хряпченко
и Месси такой на пенсии: отдал бы все золотые мячи, лишь бы забить Рыжикову)
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rej1sta
Все статистические достижения - это конечно хорошо, но с изменением формата ЛЧ и добавлением туда большего количества команд, все эти рекорды легко будут побиты Мбаппе и Холандом.
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Pink Floyd1276
- Я не Рыжиков, я Чижиков.
«Приключения Электроника»
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Vanek1411
Непобитый рекорд по количеству голов в одном матче, конечно, выглядит забавно, учитывая нынешних атлетов в спорте и гамперовские времена.
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& Co1366
Не забить Рыжикову это, конечно, "трагедия".
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serber23
Ответ Shuller18
Ну кстати, так как Месси уже уехал из Европы, можно констатировать, что в ЛЧ Роналду его превзошёл: побед больше, голов, в том числе на поздних стадиях, и как ни странно ассистов тоже больше. Единственное место, где португалец остался лучшим.
Единственное, но самое важное
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Локоть Артеста
И самое главное: не побеждал в ФНЛ.
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VERBLYUD
Ответ koshaus
Ты не прав. Абсолютно. Месси с Марадоной на пару забили на несколько мячей больше чем один Рон за сборную, у Месси практически половина от всех мячей за сборную забито в товарняках, у Рона таковых только 1/6 от всех за сборную. Команды Рона никогда не проигрывали 2:8, Месси никогда не выигрывал ЛЧ три раза подряд...Можно достаточно долго перечислять в чем Человек-Фейк уступает Рону...
🤣🤣🤣
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Аскетизмом погоняю
наверно и пеналей забил меньше,чем Криш
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Заборостроитель
Ответ juki_puki
Кубок России?
Финал пути регионов
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dreamstep
Ещё Месси не выигрывал Путь Регионов Кубка России.
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