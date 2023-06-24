32 комментария

10 больших достижений, которые не покорились Месси
Конечно, тут есть и гол Рыжикову.
Лионелю Месси – 36. В свежем интервью beIN Sports аргентинец признается, что выиграл вообще все: «Я достиг всего в футболе. Ничего не осталось».
«Золотые мячи», Лиги чемпионов, чемпионат мира. Но мы нашли 10 вех (титулов, рекордов), которые не покорились Лео.
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Они отказали Саудовской Аравии. Месси, Модрич, Неймар – кто еще?
Фото: Gettyimages.ru; globallookpress.com; РИА Новости/Григорий Сысоев
Между прочим, конкуренту своего спонсора🤣
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