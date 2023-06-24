32 комментария

Конечно, тут есть и гол Рыжикову.

Лионелю Месси – 36. В свежем интервью beIN Sports аргентинец признается, что выиграл вообще все: «Я достиг всего в футболе. Ничего не осталось».

«Золотые мячи», Лиги чемпионов, чемпионат мира. Но мы нашли 10 вех (титулов, рекордов), которые не покорились Лео.

Фото: Gettyimages.ru; globallookpress.com; РИА Новости/Григорий Сысоев