Буря в стакане
Блог

Фоден обошел Дрогба, Эдерсон догнал Шмейхеля. Еще 4 впечатляющих факта о чемпионстве «Сити»

Манчестер Сити Манчестер Сити
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Рияд Марез Рияд Марез
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Филип Фоден Филип Фоден
Эдерсон Эдерсон
Футбол Футбол

«Ман Сити» выиграл титул АПЛ – уже третий раз подряд. Для кого-то в «Сити» титул стал не только командным праздником, но и новым личным рекордом.

Например, Рияд Марез теперь самый титулованный африканский футболист в истории АПЛ. Дидье, прости!

Эдерсон незаметно подкрался и догнал Шмейхеля. Бразилец в «Ман Сити» с 2017-го, помимо рекордных (для вратарей) 5 титулов у него 3 голевых передачи и три «Золотых перчатки».

Филу Фодену всего 23, а титулов АПЛ у него уже больше, чем у многих легенд лиги. Фил дважды брал приз лучшему молодому игроку сезона, а еще оформил 34 гола и 18 ассистов в 126 матчах АПЛ.

Гвардиола вообще замахнулся на место в вечности (хотя, он ведь уже там?) и взял третий титул АПЛ подряд. До Пепа такое было под силу только сэру Алексу. Дважды.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Фодену 22 года, и уже 5 титулов - мощно. Причём в 4х из титулов он провёл 20+ матчей, то есть не просто для галочки выходил на пару матчей.
+36
0
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
5 чемпионств в 23 года. Например Ливеру на это потребовалось бы 150 лет
+33
-7
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
saiv
Кто такой Эмерсон?
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Федоров
Ответ saiv
Кто такой Эмерсон?
Ну что Вы придираетесь, опечатался человек)
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SergioRamos92
Ответ Иван Иванов
Мне всегда казалось, что Марез в Сити перешёл в 2017-м году. Думал, что у него 6 титулов АПЛ, ан нет, оказывается он перешёл только в 2018-м. )
Зато он один из немногих кто брал чемпионство в Англии с двумя клубами
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Мне всегда казалось, что Марез в Сити перешёл в 2017-м году. Думал, что у него 6 титулов АПЛ, ан нет, оказывается он перешёл только в 2018-м. )
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очень мощный результат для Фодена!💙👏
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dedyshka1994
Ответ Ман Сити
5 чемпионств в 23 года. Например Ливеру на это потребовалось бы 150 лет
у Ливерпуля 6 лч, сити на это понадобится 250 лет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
У Фодена 5 титулов АПЛ, а у Кина, Дрогба и Сильвы тоже 5 у каждого.
Тоже 5, но меньше, чем у Фодена.
Как-то так ©
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Alex
вторая команда-династия в истории АПЛ
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitalijus Bilevicius
Ответ saiv
Кто такой Эмерсон?
Фиттипальди :)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Danil Motruk
Ответ SergioRamos92
Зато он один из немногих кто брал чемпионство в Англии с двумя клубами
Если верить англоязычной вики, то таких игроков в истории всего лишь 10
Марез, Хенинг Берг, Эшли Коул, Клиши, Роберт Хут, Тевез, Милнер, Анелька, Коло Туре, Канте
Впрочем, тут вопрос верить этому списку или нет - например, не включен Натан Аке, у которого по идее были чемпионства и с Челси, и с Сити, но, видимо, он мало играл тогда за Челси
В этом году в список могли попасть Зинченко и Жезус, но не смогли
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ SergioRamos92
Зато он один из немногих кто брал чемпионство в Англии с двумя клубами
В Сити так вообще он единственный оказывается кто брал АПЛ с двумя клубами
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
konwar
Поправочка. У Компани четыре титула.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Караваев
Подскажите , а что значит 3 голевых перчатки у Эдерсона ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitalijus Bilevicius
Ответ Ман Сити
5 чемпионств в 23 года. Например Ливеру на это потребовалось бы 150 лет
казалось бы, причем тут Ливерпуль, но тут появился собиратель окурков :))))
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Koway
Ответ Ман Сити
5 чемпионств в 23 года. Например Ливеру на это потребовалось бы 150 лет
и 150 выдуманных спонсоров
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArtemEgs
Ответ Дмитрий Караваев
Подскажите , а что значит 3 голевых перчатки у Эдерсона ?
Золотая перчатка АПЛ вручается вратарю, который провел наибольшее число сухих матчей в сезоне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Яблонский
Ответ Vladislav Khromov
Второй Коман
Коман в разных клбуах разных лиг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartanec-Kaliningrad
Ответ Ман Сити
5 чемпионств в 23 года. Например Ливеру на это потребовалось бы 150 лет
ох ничего себе, ты ещё жив?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Андреев
Ответ Кокич
У Фодена 5 титулов АПЛ, а у Кина, Дрогба и Сильвы тоже 5 у каждого. Тоже 5, но меньше, чем у Фодена. Как-то так ©
Фоден взял титулы быстрее. А значит отчасти правда).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий