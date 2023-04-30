23 комментария

«Ман Сити» выиграл титул АПЛ – уже третий раз подряд. Для кого-то в «Сити» титул стал не только командным праздником, но и новым личным рекордом.

Например, Рияд Марез теперь самый титулованный африканский футболист в истории АПЛ. Дидье, прости!

Эдерсон незаметно подкрался и догнал Шмейхеля. Бразилец в «Ман Сити» с 2017-го, помимо рекордных (для вратарей) 5 титулов у него 3 голевых передачи и три «Золотых перчатки».

Филу Фодену всего 23, а титулов АПЛ у него уже больше, чем у многих легенд лиги. Фил дважды брал приз лучшему молодому игроку сезона, а еще оформил 34 гола и 18 ассистов в 126 матчах АПЛ.

Гвардиола вообще замахнулся на место в вечности (хотя, он ведь уже там?) и взял третий титул АПЛ подряд. До Пепа такое было под силу только сэру Алексу. Дважды.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt