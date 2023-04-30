23 комментария

Фоден обошел Дрогба, Эдерсон догнал Шмейхеля. Еще 4 впечатляющих факта о чемпионстве «Сити»
«Ман Сити» выиграл титул АПЛ – уже третий раз подряд. Для кого-то в «Сити» титул стал не только командным праздником, но и новым личным рекордом.
Например, Рияд Марез теперь самый титулованный африканский футболист в истории АПЛ. Дидье, прости!
Эдерсон незаметно подкрался и догнал Шмейхеля. Бразилец в «Ман Сити» с 2017-го, помимо рекордных (для вратарей) 5 титулов у него 3 голевых передачи и три «Золотых перчатки».
Филу Фодену всего 23, а титулов АПЛ у него уже больше, чем у многих легенд лиги. Фил дважды брал приз лучшему молодому игроку сезона, а еще оформил 34 гола и 18 ассистов в 126 матчах АПЛ.
Гвардиола вообще замахнулся на место в вечности (хотя, он ведь уже там?) и взял третий титул АПЛ подряд. До Пепа такое было под силу только сэру Алексу. Дважды.
Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt
Тоже 5, но меньше, чем у Фодена.
Как-то так ©
Марез, Хенинг Берг, Эшли Коул, Клиши, Роберт Хут, Тевез, Милнер, Анелька, Коло Туре, Канте
Впрочем, тут вопрос верить этому списку или нет - например, не включен Натан Аке, у которого по идее были чемпионства и с Челси, и с Сити, но, видимо, он мало играл тогда за Челси
В этом году в список могли попасть Зинченко и Жезус, но не смогли