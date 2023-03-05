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Самая стабильная защитная связка «Ливерпуля» сыграла в АПЛ лишь 6 раз. Что у конкурентов?

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Лучшие – «Арсенал» и «Ньюкасл».

В пятницу Юрген Клопп подтвердил, что Джо Гомес не успеет восстановиться к матчу с «Ман Юнайтед». В этом сбивчивом сезоне англичанин 8-й по игровому времени в АПЛ и часть самой стабильной защитной комбинации «Ливерпуля».

Четверка Трент – Гомес – Ван Дейк – Робертсон выходила вместе в старте 6 раз. Да, это только четверть всех матчей АПЛ, но для такого сезона вполне неплохо.

Хотя в последних матчах это не самое популярное сочетание обороны.

•‎ На этом отрезке самая популярная четверка обороны (Трент – Матип –  Ван Дейк – Робертсон) сыграла вместе всего три раза. Критично мало.

•‎ В последних 5 играх во всех турнирах пара центральных защитников повторилась только один раз: Ван Дейк и Гомес вышли вместе против «Реала» и «Ньюкасла». Против «Юнайтед» будет точно другая связка.

А вот самые популярные вариации у топ-6 АПЛ – у «Ливерпуля» все не так плохо. Подсчеты до стартовавшего на выходных 26-го тура.

• Вторая самая популярная четверка «Ливерпуля» (Робертсон – Ван Дейк – Матип – Трент) выходила вместе в АПЛ 4 раза. Все остальные вариации – не больше двух. 

• У «Юнайтед» четверка еще менее стабильная, но в основном за счет ротации крайних защитников: Мартинес и Варан выходили вместе в 12 матчах. 

• Команды, пропустившие меньше всех («Арсенал» и «Ньюкасл»), реже других меняли что-то в обороне.

• Эксперименты Пепа со схемами (играли и с четверкой, и в три центральных) и продажа Канселу дала 18 разных комбинаций в защите!

• «Тоттенхэм» пропустил больше всех не только в топ-6, но и вообще в первой десятке! Поэтому такие постоянные смены не удивляют.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose

6 комментариев

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Outis
Трент – Матип – ВВД – Роббо. Лучший вариант защиты. А вот то, что то один, то дугой последнее время косячит из-за слабой формы — другой вопрос. Я рад, что Гомеса сегодня в старте не будет.
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Alisher Rozmetov
Самый крутой защитник ван Дейк и только он
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maaroo luv
Гомес это недоразумение в защите Ливерпуля! И только одним положительном недоразумением он стал в игре против Ман.Сити))
+2
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Олег Дорожкин
Это стёб какой то или чё? Какая нафиг стабильность с Гомесом?
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antonratnikov
Гомес реально самый слабый центральный защитник Ливерпуля. Причем здесь имеется в виду не команда, а город
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Ruscello
Гомес- это ужас, а не связка. Хорошо, что он не сыграет с МЮ.
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