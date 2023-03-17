18 комментариев

С какими спортсменами чаще всего бьют тату? Месси – лидер, Роналду даже не в топ-5
С кумиром – на всю жизнь.
После победы Аргентины на чемпионате мира в стране случился бум на тату: в соцсетях сотни постов с татуировками героев − среди главных кадров, конечно, Лионель Месси, целующий заветный кубок.
Таких постов было так много, что BetSperts провела исследование: посчитали количество постов в инстаграме по тегу в виде #ФамилияспортсменаTattoo. Методика не идеальная, но достаточно показательная.
Вот результаты.
• Дальше количество татуировок сильно проседает: 13-й − Льюис Хэмилтон (91 тату).
• Авторы исследования нашли 26 персон, татуировки с которыми делали больше 20 раз. Среди них 10 представителей футбола (вряд ли кто-то помнит сэра Алекса как игрока), 7 баскетболистов, 3 боксера и 2 автогонщика.
• Четыре вида спорта дали по 1 представителю в топе: Конор Макгрегор (ММА), Том Брэди (американский футбол), Тайгер Вудс (гольф) и Дерек Джитер (бейсбол).
• Самая популярная женщина-вдохновитель − Ронда Раузи (13 татуировок). Это 30-й результат среди всех спортсменов.
Ниже – несколько примеров таких татуировок.
Легендарный кадр с Мохаммедом Али на ноге Элерсона Смита – игрока в американский футбол из команды «Нью-Йорк Джайентс».
Леброн от каталонского тату-мастера Адри Регайда.
Конор Магрегор в исполнении польского тату-мастера Сюзанны Гьядек.
Задумчивый Кобе – красота от Мэри Блейк – тату-мастера из штата Теннесси.
А вот совсем свежая работа. Аргентинский мастер Дэвид Циан исполнил вот такого Лео.
А вы бы сделали тату с любимым спортсменом? Или у вас уже есть? Рассказывайте в комментариях!
Бразильцы и Аргентинцы очевидно более двинутые на футболе, чем в Европе. В Европе и в Англии в частности чаще набивают тату связанную с клубом, нежели с игроком или сборной (или игроком сборной).
Нападающий сборной Бразилии Неймар попросил своего партнера по национальной команде Ришарлисона изменить новую татуировку на спине.