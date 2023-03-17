Буря в стакане
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С какими спортсменами чаще всего бьют тату? Месси – лидер, Роналду даже не в топ-5

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С кумиром – на всю жизнь.

После победы Аргентины на чемпионате мира в стране случился бум на тату: в соцсетях сотни постов с татуировками героев − среди главных кадров, конечно, Лионель Месси, целующий заветный кубок. 

Таких постов было так много, что BetSperts провела исследование: посчитали количество постов в инстаграме по тегу в виде #ФамилияспортсменаTattoo. Методика не идеальная, но достаточно показательная.

Вот результаты. 

•‎ Дальше количество татуировок сильно проседает: 13-й − Льюис Хэмилтон (91 тату). 

• Авторы исследования нашли 26 персон, татуировки с которыми делали больше 20 раз. Среди них 10 представителей футбола (вряд ли кто-то помнит сэра Алекса как игрока), 7 баскетболистов, 3 боксера и 2 автогонщика.

• Четыре вида спорта дали по 1 представителю в топе: Конор Макгрегор (ММА), Том Брэди (американский футбол), Тайгер Вудс (гольф) и Дерек Джитер (бейсбол).  

• Самая популярная женщина-вдохновитель − Ронда Раузи (13 татуировок). Это 30-й результат среди всех спортсменов. 

Ниже – несколько примеров таких татуировок.

Легендарный кадр с Мохаммедом Али на ноге Элерсона Смита – игрока в американский футбол из команды «Нью-Йорк Джайентс».

Леброн от каталонского тату-мастера Адри Регайда.

Конор Магрегор в исполнении польского тату-мастера Сюзанны Гьядек.

Задумчивый Кобе – красота от Мэри Блейк – тату-мастера из штата Теннесси.

А вот совсем свежая работа. Аргентинский мастер Дэвид Циан исполнил вот такого Лео.

А вы бы сделали тату с любимым спортсменом? Или у вас уже есть? Рассказывайте в комментариях!

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18 комментариев

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Ocelot
думал Кобе будет первым, но после последнего ЧМ видимо все тату салоны в Аргентине были забиты клиентами
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fellx
Ответ Жэд Кэлэд
Роналду известен тем, что он против татуировок, так что ничего удивительного.
Роналду это ролевая модель, кумиром себе делают по большей части целиустремлённые люди и по большей части адекватные. Первое место Месси по татухам показывает количество сектантов, безумно любящих созданного себе кумира
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Стэн Смит
С Дзюбой кто-то делал тату?
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Максим Смирнов
Просто не так много людей хотят ассоциироваться с меньшинствами, вот Роналду в пятерку популярных и не вошел
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Полуэктов Пётр
Ответ Жэд Кэлэд
Роналду известен тем, что он против татуировок, так что ничего удивительного.
Я думаю это больше от наицональности зависит.
Бразильцы и Аргентинцы очевидно более двинутые на футболе, чем в Европе. В Европе и в Англии в частности чаще набивают тату связанную с клубом, нежели с игроком или сборной (или игроком сборной).
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Буратино55
Ответ Отличник Ослов
Какая потрясающая дикость !!!
Никогда не понимал зачем люди портят свою кожу
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БратДругБорщ
Ответ Жэд Кэлэд
Роналду известен тем, что он против татуировок, так что ничего удивительного.
Против татуировок с другими мужиками, я думаю, большинство против
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старые кеды
с овечкиным еще делали люди в 18 году
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Давай Так
Это диагноз.
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Sevuska
Неймар дал Ришарлисону 30 тысяч, чтобы тот свел татуировку с его изображением

Нападающий сборной Бразилии Неймар попросил своего партнера по национальной команде Ришарлисона изменить новую татуировку на спине.
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Жэд Кэлэд
Роналду известен тем, что он против татуировок, так что ничего удивительного.
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Николай К
Ответ danik 258808
удивлен что джордан не самый популярный среди баскетболистов
ну как бы он 20 лет назад закончил, поколения сменились
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Отличник Ослов
Какая потрясающая дикость !!!
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danik 258808
удивлен что джордан не самый популярный среди баскетболистов
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ignatev_gleb
удивлён,что роналду так низко,думал повыше будет
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Dmitry Shaolin
Надо совсем на глухо отбитым быть, что бы портить себе кожу, тем более изображением посторонних людей.
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Blue Monster
С Кобе лучшая
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Kasilas__1
Сколько же дураков...
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