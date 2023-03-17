18 комментариев

С кумиром – на всю жизнь.

После победы Аргентины на чемпионате мира в стране случился бум на тату: в соцсетях сотни постов с татуировками героев − среди главных кадров, конечно, Лионель Месси, целующий заветный кубок.

Таких постов было так много, что BetSperts провела исследование : посчитали количество постов в инстаграме по тегу в виде #ФамилияспортсменаTattoo. Методика не идеальная, но достаточно показательная.

Вот результаты.

•‎ Дальше количество татуировок сильно проседает: 13-й − Льюис Хэмилтон (91 тату).

• Авторы исследования нашли 26 персон, татуировки с которыми делали больше 20 раз. Среди них 10 представителей футбола (вряд ли кто-то помнит сэра Алекса как игрока), 7 баскетболистов, 3 боксера и 2 автогонщика.

• Четыре вида спорта дали по 1 представителю в топе: Конор Макгрегор (ММА), Том Брэди (американский футбол), Тайгер Вудс (гольф) и Дерек Джитер (бейсбол).

• Самая популярная женщина-вдохновитель − Ронда Раузи (13 татуировок). Это 30-й результат среди всех спортсменов.

Ниже – несколько примеров таких татуировок.

Легендарный кадр с Мохаммедом Али на ноге Элерсона Смита – игрока в американский футбол из команды «Нью-Йорк Джайентс».

Леброн от каталонского тату-мастера Адри Регайда.

Конор Магрегор в исполнении польского тату-мастера Сюзанны Гьядек.

Задумчивый Кобе – красота от Мэри Блейк – тату-мастера из штата Теннесси.

А вот совсем свежая работа. Аргентинский мастер Дэвид Циан исполнил вот такого Лео.

А вы бы сделали тату с любимым спортсменом? Или у вас уже есть? Рассказывайте в комментариях!