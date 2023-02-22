Гвардиола в Лиге чемпионов: 9 полуфиналов, два титула с «Барсой» – и ни одного после

Новый заход с «Сити».

Пеп тренирует всего 15 лет, но уже давно стал легендой.

Гвардиола пропустил только один сезон Лиги чемпионов (перезаряжал батарейки между «Барселоной» и «Баварией»). Он на четвертом месте по количеству матчей − рядом с тренерами, отработавшими по 30+ лет.

• Бенитес и Ван Гал прошли в клуб благодаря квалификации. В чистом рейтинге они не добрались до сотни − у обоих по 95.

• Из десятки только три тренера не выигрывали Лигу чемпионов: Аллегри, Луческу и Венгер.

Вот как команды Гвардиолы выступали в главном евротурнире.

•‎ Пеп дважды выигрывал ЛЧ, а еще стал королем полуфиналов − 9 выходов!

• Период в «Ман Сити» − лучший по количеству и проценту побед, забитым голам и разнице. Он же худший по числу поражений, пропущенным мячам.

Да и в целом только с «Сити» Гвардиола вылетал до полуфинала − в «Барселоне» и «Баварии» Пеп не останавливался до 1/2.

«У меня много лет было ощущение, что то, чем мы занимались много лет, обречено на провал. Что бы я ни делал лично, я потерплю неудачу. Всегда будет недостаточно», − перед матчем с «Лейпцигом» заявил Пеп.

Смотрите сами − с «Ман Сити» и правда не получается (по стандартам Гвардиолы):

2016/17. Вылетели от «Монако» из-за правила выездного гола (5:3 дома, 1:3 на выезде).

2017/18. Без шансов проиграли «Ливерпулю» (0:3, 1:2), перед первым матчем болельщики «Ливерпуля» атаковали автобус «Сити».

2018/19. Опять правило выездных мячей − сыграли с «Тоттенхэмом» 0:1, 4:3. Не хватило гола Стерлинга − его отменил ВАР.

2019/20. После поражения Лапорт опять вспоминал ВАР (второй гол «Лиона» забили после возможного фола), но при счете 1:2 Стерлинг не попал отсюда:

2020/21. Минимальное поражение в финале и травма Де Брюйне.

2021/22. Один из лучших камбэков в истории. «Реал» перевернул игру за 90 секунд.

Новая попытка начинается по-другому.

«После этой пресс-конференции я хорошо поем, выпью хорошего вина, посмотрю «Реал» – «Ливерпуль», на «Наполи» всегда приятно посмотреть, а потом буду готовиться к игре. Пусть эта [Лига чемпионов] будет для игроков. Вперед, попробуем еще раз», – сказал Гвардиола.