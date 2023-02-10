Буря в стакане
Блог

У кого лучший плюс по трансферам за 10 лет? «Челси» помог «Шахтеру» зайти в топ-15

Шахтер Шахтер
Аякс Аякс
Бенфика Бенфика
трансферы трансферы
Короткий Спортс Короткий Спортс
Челси Челси
чемпионшип чемпионшип
высшая лига Португалия высшая лига Португалия
высшая лига Бразилия высшая лига Бразилия
высшая лига Нидерланды высшая лига Нидерланды
Монако Монако
Футбол Футбол

Лучшие − «Бенфика» и «Аякс».

Зимой «Челси» пошумел на трансферном рынке − и перевернул топ клубов по трансферному балансу. В начале января «Шахтер» с трудом пролезал в топ-20, «Бенфика» была 27-й − но благодаря продажам Мудрика и Энцо запрыгнули в тройку.

10 cамых дорогих продаж в истории «Бенфики». Энцо Фернандес – только второй

•‎ Четыре клуба из топ-5 продавали в «Челси»: помимо Фернандеса, в Лондон переехали Мудрик, Мадуэке и Бадьяшиль.

•‎ У «Аякса» был свой клиент: «Ман Юнайтед» купил у голландцев Антони и Лисандро Мартинеса. Хотя «Челси» летом пытался забрать Эдсона Альвареса.

•‎ 9 из 10 худших по балансу − из АПЛ. «Челси» ушел в минус больше всех (-544 млн евро), единственный клуб не из Премьер-лиги − «Барселона» (-119 млн).

Если брать лучшие сезоны клубов по трансферному балансу за те же 10 лет, «Бенфика» появляется в топе трижды.

• В сезоне-2018/19 «Монако» выгодно продал не только Мбаппе − еще были Лемар (72 млн евро), Фабиньо (45 млн) и несколько продаж помельче.

• Еще одно доказательство, что этот сезон был безумным в плане трансферов: в топ-20 сразу шесть представителей кампании-22/23.

«Бенфика» и «Аякс» занимают верхние места и в топе клубов с суммарным трансферным балансом за последние 10 лет. Отдельно отмечаем «Шахтер»: благодаря продаже Мудрика клуб рванул с 27-го места на 13-е.

В десятке сразу 4 португальских клуба − в топ-20 больше нет представителей Португалии. Примейра доминирует и в гонке лиг.

Не ожидали увидеть в пятерке Чемпионшип? Вторая лига Англии выезжает на продажах в АПЛ (впрочем, как и многие другие лиги) − в топ-20 продаж только две вне Англии: Беллингем в «Боруссию Дортмунд» и Данжума в «Вильярреал».

Телеграм-канал авторов

«Челси» обновил рекорд АПЛ покупкой Энцо. 5 из 10 мест в топе – у «Юнайтед»

«Челси» Абрамовича тратил больше «Челси» Боули! Рейтинг трансферных окон с учетом инфляции

1000 матчей Клоппа-тренера: «Ливерпуль» в отрыве, Пеп – любимый соперник

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Португальцы продали с сезона 13/14 игроков на два миллиарда, шок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Письменский
Основатель блога
Ответ Ignat Tikhanin
Подскажите, есть ли статья про отрицательные балансы. Интересно почитать. Статья интересная и показательная. Три топ-клуба Португалии пустили корни в Южной Америке и качественно перепродают оттуда талантливых ребят. Хороший бизнес.
Про отрицательные не делали! Если будет спрос, то, возможно, оформим.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ignat Tikhanin
Подскажите, есть ли статья про отрицательные балансы. Интересно почитать.

Статья интересная и показательная. Три топ-клуба Португалии пустили корни в Южной Америке и качественно перепродают оттуда талантливых ребят.

Хороший бизнес.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий