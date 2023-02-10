У кого лучший плюс по трансферам за 10 лет? «Челси» помог «Шахтеру» зайти в топ-15

Лучшие − «Бенфика» и «Аякс».

Зимой «Челси» пошумел на трансферном рынке − и перевернул топ клубов по трансферному балансу. В начале января «Шахтер» с трудом пролезал в топ-20, «Бенфика» была 27-й − но благодаря продажам Мудрика и Энцо запрыгнули в тройку.

•‎ Четыре клуба из топ-5 продавали в «Челси»: помимо Фернандеса, в Лондон переехали Мудрик, Мадуэке и Бадьяшиль.

•‎ У «Аякса» был свой клиент: «Ман Юнайтед» купил у голландцев Антони и Лисандро Мартинеса. Хотя «Челси» летом пытался забрать Эдсона Альвареса.

•‎ 9 из 10 худших по балансу − из АПЛ. «Челси» ушел в минус больше всех (-544 млн евро), единственный клуб не из Премьер-лиги − «Барселона» (-119 млн).

Если брать лучшие сезоны клубов по трансферному балансу за те же 10 лет, «Бенфика» появляется в топе трижды.

• В сезоне-2018/19 «Монако» выгодно продал не только Мбаппе − еще были Лемар (72 млн евро), Фабиньо (45 млн) и несколько продаж помельче.

• Еще одно доказательство, что этот сезон был безумным в плане трансферов: в топ-20 сразу шесть представителей кампании-22/23.

«Бенфика» и «Аякс» занимают верхние места и в топе клубов с суммарным трансферным балансом за последние 10 лет. Отдельно отмечаем «Шахтер»: благодаря продаже Мудрика клуб рванул с 27-го места на 13-е.

В десятке сразу 4 португальских клуба − в топ-20 больше нет представителей Португалии. Примейра доминирует и в гонке лиг.

Не ожидали увидеть в пятерке Чемпионшип? Вторая лига Англии выезжает на продажах в АПЛ (впрочем, как и многие другие лиги) − в топ-20 продаж только две вне Англии: Беллингем в «Боруссию Дортмунд» и Данжума в «Вильярреал».