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Клопп провел 1000-й матч – а у кого из действующих тренеров больше? В списке Семин, Луческу и Моуринью

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Кое-кто забрался в исторический топ.

Против «Челси» Юрген Клопп провел 1000-ю игру в качестве тренера − еще раз поздравляем! Мы уже разбирали все детали этой отметки: клубы, игроки, соперники.

1000 матчей Клоппа-тренера: «Ливерпуль» в отрыве, Пеп – любимый соперник

Немец стал 56-м тренером в истории, который доходил до тысячи матчей. Такое количество делает сравнение с историческим топом бессмысленным − до него невероятно далеко: чтобы догнать топ-10, Юргену понадобится еще 500 игр.

Поэтому мы сравнили Юргена с действующими тренерами, которые добрались до тысячи матчей.

•‎ Трое тренеров из списка (Феретти, Семин, Брюс) сейчас без работы, но не заявляли о завершении карьеры.

• Скоро в топе действующих появится 13-й представитель: у Лучано Спаллетти 996 игр. А вот Гвардиоле еще далеко − у Пепа-тренера 833 матча.

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Фото: REUTERS/Toby Melville; globallookpress.com/IMAGO/imago-images.de

38 комментариев

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ShanGuide
Ответ Vitalijus Bilevicius
кстати, да, вот что в той же википедии написано: Roux retired from managing Auxerre in June 2005 to be replaced by Jacques Santini. At the end of his career as Auxerre manager, Roux led Auxerre through about 2,000 games, including a European record of 890 top-flight league matches. может они считают только в высших лигах, но тот же С.Брюс явно в чемпионшипе большинство игр провел
Все правильно,учитываются тренеры которые работали с клубами высших дивизионов
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Michael_the_creator
Хотел ли Мирча что-то сказать своим количеством матчей 🤔
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Fallenstar
Ответ Юрий Безуглый
Так ведь даже вы сами написали, что у отца, Брайана, 1453 матча - почему тогда в таблице его нет? И, кстати, как можно в клубе низшей лиги проводить 70+ матчей за сезон? Окей, 46 матчей в своём дивизионе, пара-тройка в кубке - а ещё 20 откуда взять?
Не "пара-тройка" и не "в КубкЕ". Больше. И в кубках.
Помимо Кубка Англии, у клубов Национальной Лиги есть СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ кубок (а если поднимемся на уровень выше, к слову, в Английскую Лигу, у них тоже есть свой, в Англии очень много футбола.). И ещё (но не уверен, в случае ли "Бертона") есть региональные.
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Денис Аксанов
Ответ Юрий Безуглый
Наверное, не Найджел, а Брайан Клаф?
Ну да, действующий тренер
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Юрий Безуглый
Ответ Mikhalych77
Дело в том, что успел - очевидно, что раньше играли меньше матчей. За всю карьеру в Ноттингем Форресте (больше 18 лет) Брайан провёл всего 994 матча, Найджел за 10 лет в Бертон Альбионе - 709, так что с ними никакой ошибки нет.
Так ведь даже вы сами написали, что у отца, Брайана, 1453 матча - почему тогда в таблице его нет? И, кстати, как можно в клубе низшей лиги проводить 70+ матчей за сезон? Окей, 46 матчей в своём дивизионе, пара-тройка в кубке - а ещё 20 откуда взять?
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Mikhalych77
Ответ Юрий Безуглый
Я знаю, но я имею в виду, что в таблице присутствовать должен как раз Брайан, поскольку Найджел даже в теории столько матчей провести никак бы не успел
Дело в том, что успел - очевидно, что раньше играли меньше матчей. За всю карьеру в Ноттингем Форресте (больше 18 лет) Брайан провёл всего 994 матча, Найджел за 10 лет в Бертон Альбионе - 709, так что с ними никакой ошибки нет.
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Юрий Безуглый
Ответ Mikhalych77
Нет, Найджел - сын Брайана, начал тренировать в 1998 году. У отца 1453 матча.
Я знаю, но я имею в виду, что в таблице присутствовать должен как раз Брайан, поскольку Найджел даже в теории столько матчей провести никак бы не успел
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Mikhalych77
Ответ Юрий Безуглый
Наверное, не Найджел, а Брайан Клаф?
Нет, Найджел - сын Брайана, начал тренировать в 1998 году. У отца 1453 матча.
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BZB
Всех обгонит Найджел Клаф.
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YoRHa
Ответ МТБ
Вопрос не только в том, на каком уровне они продолжат тренировать. Вопрос, как дожить до 70 лет и не послать всё к чертям, как хотел несколько раз сделать САФ. Опять же, допустим у тебя есть 38 матчей лиги, допустим, в среднем, 12 игр ЕК, ну и где-то 5 игр кубка, плюс суперкубки и прочее, дадим, в среднем, 1 игру за год, получится 56 игр. Чтобы догнать САФа, надо в таком режиме пахать почти 40 лет и ведь это хороший расклад, без увольнений и всего такого. Ну или быть Найджелом Клаффом. Как можно за 17 лет набить 1400 игр, это прям вопрос.
Клафф с 1998-го играющим тренером был. Спортс почему-то решил на эти 7 лет забить.
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МТБ
Ответ Liverpool_YNWA
Эдди Хау и Нагельсман довольно молодые. Если продолжат на таком же уровне тренировать есть вероятность, что догонят
Вопрос не только в том, на каком уровне они продолжат тренировать. Вопрос, как дожить до 70 лет и не послать всё к чертям, как хотел несколько раз сделать САФ.

Опять же, допустим у тебя есть 38 матчей лиги, допустим, в среднем, 12 игр ЕК, ну и где-то 5 игр кубка, плюс суперкубки и прочее, дадим, в среднем, 1 игру за год, получится 56 игр. Чтобы догнать САФа, надо в таком режиме пахать почти 40 лет и ведь это хороший расклад, без увольнений и всего такого. Ну или быть Найджелом Клаффом. Как можно за 17 лет набить 1400 игр, это прям вопрос.
+2
0
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МТБ
Ответ Phoebe
Удивлен, что тут нет Ги Ру. Человек тренировал французский Осер, на минуточку, с 1961 (!) по 2005 годы, в период которых лишь 3 сезона пропустил по ряду причин!
Тоже удивлён, что он не в ТОП-10 и у него чуть больше 1000 игр, а не под 2000.
Больше удивляет только Найджел Клафф - это ж он по 80-90 игр в год набивает?
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Евгений Громов 22
Мирча Михайлович выражаем наше почтение
+3
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Евгений Громов 22
Ответ Aktan
САФ смотрится недосягаемо.
САФ легенда из легенд
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Andy Brandy
Ответ Алексей Федоренко
А у Палыча сколько?
Глаза раскрой, таблица для чего приведена?
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Ричард Чейз
Ответ Юрий Безуглый
Наверное, не Найджел, а Брайан Клаф?
Наверняка. Больше на него количество в 1400 матчей похоже)
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Ричард Чейз
Ответ werowolf-gears
Странная таблица. У того же Пелегрини 1400 матчей согласно виипедии. Или тут только европейские турниры считаются?
>Или тут только европейские турниры считаются?

Ферретти никогда не тренировал в Европе, только в Мексике, но в списке он есть.
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Юрий Безуглый
Наверное, не Найджел, а Брайан Клаф?
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простокрокодил
Ответ Aktan
САФ смотрится недосягаемо.
Что значит "смотрится"? Думаете у Венгера все же есть шансы?
+3
-2
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Антон Князев
Ответ werowolf-gears
Странная таблица. У того же Пелегрини 1400 матчей согласно виипедии. Или тут только европейские турниры считаются?
Ферретти бразилец давно живущий в Мексике и тренирующий мексиканские клубы так что не только. Фиг знает почему одних включают а других нет, список странный)
+2
0
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Pink Floyd1276
Хвала Уилли Мейли и Фреду Эверисс что за карьеру тренировали лишь одну команду соответственно.
+1
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werowolf-gears
Странная таблица. У того же Пелегрини 1400 матчей согласно виипедии. Или тут только европейские турниры считаются?
+4
0
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Ярик01
Мирча 1488! Проводить матчи мы не бросим!
+14
-1
+13
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Liverpool_YNWA
Эдди Хау и Нагельсман довольно молодые. Если продолжат на таком же уровне тренировать есть вероятность, что догонят
может быть , но так же надо чтоб команда в течении сезона на поздних стадиях кубков оставалась
+3
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Футбольные Сливки
Ответ Phoebe
Удивлен, что тут нет Ги Ру. Человек тренировал французский Осер, на минуточку, с 1961 (!) по 2005 годы, в период которых лишь 3 сезона пропустил по ряду причин!
Тоже о нём первом подумал, когда статья открывалась.
+2
0
+2
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