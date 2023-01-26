Клопп провел 1000-й матч – а у кого из действующих тренеров больше? В списке Семин, Луческу и Моуринью
Кое-кто забрался в исторический топ.
Против «Челси» Юрген Клопп провел 1000-ю игру в качестве тренера − еще раз поздравляем! Мы уже разбирали все детали этой отметки: клубы, игроки, соперники.
1000 матчей Клоппа-тренера: «Ливерпуль» в отрыве, Пеп – любимый соперник
Немец стал 56-м тренером в истории, который доходил до тысячи матчей. Такое количество делает сравнение с историческим топом бессмысленным − до него невероятно далеко: чтобы догнать топ-10, Юргену понадобится еще 500 игр.
Поэтому мы сравнили Юргена с действующими тренерами, которые добрались до тысячи матчей.
• Трое тренеров из списка (Феретти, Семин, Брюс) сейчас без работы, но не заявляли о завершении карьеры.
• Скоро в топе действующих появится 13-й представитель: у Лучано Спаллетти 996 игр. А вот Гвардиоле еще далеко − у Пепа-тренера 833 матча.
Еще больше АПЛ − в телеграм-канале авторов
200 матчей Анчелотти в «Реале»: трофей каждые 25 игр, рекорды по проценту побед и пропущенным
Короли матчей внутри «Большой шестерки». Салах – лучший среди действующих, Агуэро – за все время
Фото: REUTERS/Toby Melville; globallookpress.com/IMAGO/imago-images.de
Помимо Кубка Англии, у клубов Национальной Лиги есть СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ кубок (а если поднимемся на уровень выше, к слову, в Английскую Лигу, у них тоже есть свой, в Англии очень много футбола.). И ещё (но не уверен, в случае ли "Бертона") есть региональные.
Опять же, допустим у тебя есть 38 матчей лиги, допустим, в среднем, 12 игр ЕК, ну и где-то 5 игр кубка, плюс суперкубки и прочее, дадим, в среднем, 1 игру за год, получится 56 игр. Чтобы догнать САФа, надо в таком режиме пахать почти 40 лет и ведь это хороший расклад, без увольнений и всего такого. Ну или быть Найджелом Клаффом. Как можно за 17 лет набить 1400 игр, это прям вопрос.
Больше удивляет только Найджел Клафф - это ж он по 80-90 игр в год набивает?
Ферретти никогда не тренировал в Европе, только в Мексике, но в списке он есть.