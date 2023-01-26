Клопп провел 1000-й матч – а у кого из действующих тренеров больше? В списке Семин, Луческу и Моуринью

Кое-кто забрался в исторический топ.

Против «Челси» Юрген Клопп провел 1000-ю игру в качестве тренера − еще раз поздравляем! Мы уже разбирали все детали этой отметки: клубы, игроки, соперники.

Немец стал 56-м тренером в истории, который доходил до тысячи матчей. Такое количество делает сравнение с историческим топом бессмысленным − до него невероятно далеко: чтобы догнать топ-10, Юргену понадобится еще 500 игр.

Поэтому мы сравнили Юргена с действующими тренерами, которые добрались до тысячи матчей.

•‎ Трое тренеров из списка (Феретти, Семин, Брюс) сейчас без работы, но не заявляли о завершении карьеры.

• Скоро в топе действующих появится 13-й представитель: у Лучано Спаллетти 996 игр. А вот Гвардиоле еще далеко − у Пепа-тренера 833 матча.

Фото: REUTERS/Toby Melville; globallookpress.com/IMAGO/imago-images.de