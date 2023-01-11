У Тен Хага в «МЮ» уже 20 побед. Столько же было за весь прошлый сезон. Да, за весь!
Эрик справился к середине января.
Во вторник «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Чарльтон» (3:0) и вышел в полуфинал Кубка лиги. Это уже 20-я победа команды Эрика тен Хага.
Почему эта отметка важна? Потому что в прошлом сезоне столько же было во всех турнирах. За всю кампанию.
Тен Хаг добился такого результата за 27 матчей – были еще 2 ничьих (с «Ньюкаслом» и «Челси» в чемпионате) и 5 поражений (от «Брайтона», «Брентфорда», «Ман Сити», «Астон Виллы» и «Сосьедада»).
Это не просто лучше, чем в прошлом сезоне: Тен Хаг добрался до отметки в 20 побед быстрее любого другого тренера в истории «МЮ».
Но Тен Хаг не расслабляется. «Этой команде еще во многом предстоит стать лучше, чтобы раскрыть свой потенциал, – говорил он перед матчем с «Чарльтоном». – И хотя я доволен достигнутым прогрессом, мы не должны быть слишком довольны. В каждой игре мы должны снова доказывать свою состоятельность».
С таким подходом на 20 победах «Юнайтед» точно не остановится.
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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Lewis / Stringer
Надо наращивать темп.