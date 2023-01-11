Буря в стакане
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У Тен Хага в «МЮ» уже 20 побед. Столько же было за весь прошлый сезон. Да, за весь!

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Эрик справился к середине января.

Во вторник «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Чарльтон» (3:0) и вышел в полуфинал Кубка лиги. Это уже 20-я победа команды Эрика тен Хага.

Почему эта отметка важна? Потому что в прошлом сезоне столько же было во всех турнирах. За всю кампанию.

Тен Хаг добился такого результата за 27 матчей – были еще 2 ничьих (с «Ньюкаслом» и «Челси» в чемпионате) и 5 поражений (от «Брайтона», «Брентфорда», «Ман Сити», «Астон Виллы» и «Сосьедада»).

Это не просто лучше, чем в прошлом сезоне: Тен Хаг добрался до отметки в 20 побед быстрее любого другого тренера в истории «МЮ».

Но Тен Хаг не расслабляется. «Этой команде еще во многом предстоит стать лучше, чтобы раскрыть свой потенциал, – говорил он перед матчем с «Чарльтоном». – И хотя я доволен достигнутым прогрессом, мы не должны быть слишком довольны. В каждой игре мы должны снова доказывать свою состоятельность».

С таким подходом на 20 победах «Юнайтед» точно не остановится.

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Lewis / Stringer

23 комментария

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sergpn
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Все равно он физрук
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Direct free kick
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Ответ DolJun
не, просто не шарю за ваши приколы, извини)
Роналду скоро избавит МанЮ от Глейзеров и всякие димки падут ниц
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DolJun
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Ответ Vitto
Роналду, ныне игрока Аль-Насра. Туго соображаешь.
не, просто не шарю за ваши приколы, извини)
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Dimon.net
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Ответ Nuraly Amirov
Кто главный - тут даже вопроса не стоит, стоят 3 ЛЧ и 20 чемпионств) кто сильнее на данный момент - пока мб сити, они не полгода строились, даже если проиграем - это не отменит прогресса
влетят 4-0 или 5-1
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-3
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Denis Kotsuba
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Ответ Михаил Шаповалов
А сколько г**на в него летело в начале, а?
4кг 576 грамм,я посчитал.
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Vitto
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Ответ DolJun
кого?
Роналду, ныне игрока Аль-Насра. Туго соображаешь.
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Александра Александрова
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Ответ DolJun
ну и в чем роналду был не прав относительно рангника?
Там проблема была не в рагнике, а больше в истеричке , которая как 80 кг мешок висела на плечах мю )))
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Nuraly Amirov
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Ответ rooney1990
По последним матчам игра МЮ действительно стала лучше. Дальше сити, надеюсь парни покажут кто главный в Манчестере💪
Кто главный - тут даже вопроса не стоит, стоят 3 ЛЧ и 20 чемпионств) кто сильнее на данный момент - пока мб сити, они не полгода строились, даже если проиграем - это не отменит прогресса
+10
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Макс Шева
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Ответ Emin Muhammetgulyyew
И при этом мы смогли обыграть Арсенал, Ливерпуль, с Челси ничья и поражение от сити. И кстати мы единственная команда в лиге которая обыграла Арсенал
"И поражение от Сити" Манчестер - синий,не от алкоголя.
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Nuraly Amirov
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Прочёл заголовок. Очень удивился, что у 10Хага всего 20 побед в том сезоне
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DolJun
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Ответ Vitto
Насровца мы видели и в этом сезоне и в сборной.
кого?
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Vitto
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Ответ DolJun
ну и в чем роналду был не прав относительно рангника?
Насровца мы видели и в этом сезоне и в сборной.
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Михаил Шаповалов
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А сколько г**на в него летело в начале, а?
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DolJun
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ну и в чем роналду был не прав относительно рангника?
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oborit
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Именно этого ждали болелы МЮ - побед. Респект ЭТХ, надеемся на трофеи в этом сезоне.
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rooney1990
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По последним матчам игра МЮ действительно стала лучше. Дальше сити, надеюсь парни покажут кто главный в Манчестере💪
+11
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Dm Kznts
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Прекрасно.
Надо наращивать темп.
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thejenyadiy
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Ответ Emin Muhammetgulyyew
И при этом мы смогли обыграть Арсенал, Ливерпуль, с Челси ничья и поражение от сити. И кстати мы единственная команда в лиге которая обыграла Арсенал
Он байтит, забей на него
+2
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Alexander Yavriantz
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Ответ #SharkTeam
Вот что творят шерифы, чарльтоны и прочие омонии
А также Арсеналы, Ливерпули и Тоттенхемы. Может и Сити удастся скоро поместить в этот список. Эрик учится на своих ошибках, так что не будьте так высокомерны перед дерби.)
+18
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Emin Muhammetgulyyew
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Ответ #SharkTeam
Вот что творят шерифы, чарльтоны и прочие омонии
И при этом мы смогли обыграть Арсенал, Ливерпуль, с Челси ничья и поражение от сити. И кстати мы единственная команда в лиге которая обыграла Арсенал
+28
-1
+27
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#SharkTeam
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-12
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Алексей Максимов
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ЭТХ)🔥🔥🔥🔥
+20
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Someone from Internet
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Хорош ЭТХ!
+8
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+8
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