У Тен Хага в «МЮ» уже 20 побед. Столько же было за весь прошлый сезон. Да, за весь!

Эрик справился к середине января.

Во вторник «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Чарльтон» (3:0) и вышел в полуфинал Кубка лиги. Это уже 20-я победа команды Эрика тен Хага.

Почему эта отметка важна? Потому что в прошлом сезоне столько же было во всех турнирах. За всю кампанию.

Тен Хаг добился такого результата за 27 матчей – были еще 2 ничьих (с «Ньюкаслом» и «Челси» в чемпионате) и 5 поражений (от «Брайтона», «Брентфорда», «Ман Сити», «Астон Виллы» и «Сосьедада»).

Это не просто лучше, чем в прошлом сезоне: Тен Хаг добрался до отметки в 20 побед быстрее любого другого тренера в истории «МЮ».

Но Тен Хаг не расслабляется. «Этой команде еще во многом предстоит стать лучше, чтобы раскрыть свой потенциал, – говорил он перед матчем с «Чарльтоном». – И хотя я доволен достигнутым прогрессом, мы не должны быть слишком довольны. В каждой игре мы должны снова доказывать свою состоятельность».

С таким подходом на 20 победах «Юнайтед» точно не остановится.

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Lewis / Stringer