Бензема – игрок года УЕФА. Побил рекорд Роналду по очкам и установил исторический отрыв от 2-го места

Карим Бензема выиграл приз лучшему игроку года от УЕФА. Несмотря на мощных оппонентов (вместе с Бензема номинировали Куртуа и Де Брюйне), награда не могла достаться кому-то другому.

Просто оцените статистику. В сезоне-2021/22 (клуб + сборная) Бензема:

• Забил 50 голов и сделал 16 ассистов;

• Стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов и Ла Лиги;

• Выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и Лигу Наций.

Что за приз выиграл Бензема?

Награда УЕФА лучшему игроку года появилась в 2011 году – заменила приз клубному футболисту года по версии УЕФА. С 2011-го приз забрали девять игроков – Роналду (трижды), Месси (дважды), Иньеста, Рибери, Модрич, Ван Дейк, Левандовски, Жоржиньо и Бензема.

Изначально формат голосования был как у «Золотого мяча» – победителя определяли журналисты. Голосовали в два этапа – сначала каждый из журналистов (всего 54 человека, по одному от каждой страны, входящей в УЕФА) выбирал тройку лучших. Первое место получало 5 очков, второе – 3, третье – 1. Три футболиста с наибольшим количеством очков выходили в финал. Затем на заседании УЕФА журналисты голосовали еще раз и выбирали победителя. Так было до 2017-го – тогда УЕФА добавил в жюри 80 тренеров из клубов, участвовавших в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Количество голосующих журналистов увеличили с 54 до 55.

Кто выигрывал приз до Бензема по новой формуле?

Остановимся на пяти предыдущих победителях, которых выбирали и журналисты, и тренеры.

Как видим, самые внушительные победы – у Роналду в 2017-м и Левандовского в 2020-м (482 и 477 очков). Триумф Жоржиньо сильно выделяется – он не набрал даже 200 баллов, тогда как все остальные обязательно пробивали 300.

Как голосовали в 2022-м?

В десятке лучших – четыре игрока «Реала», трио из «Ливерпуля» + Левандовски, Де Брюйне и Мбаппе.

Что за рекорды побил Бензема?

Победа Карима – уникальная. До 2022-го рекорд по очкам принадлежал Кришу (482 в 2017-м). У Бензема на 41 балл больше.

А еще Карим оформил самый большой разрыв между первым и вторым местом. Предыдущий рекорд был у Роберта Левандовского – в 2020-м он обошел Де Брюйне на 377 очков. В этом году КДБ снова второй (третий раз подряд!), но отрыв от победителя заметно больше – 401 очко.

Теперь ждем 17 октября и вручение «Золотого мяча».

Фото: Фото: REUTERS/Murad Sezer; eastnews.ru/Ozan Kose