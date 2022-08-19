431 млн евро – столько заработал «Реал» на продажах в АПЛ за 10 лет. Хватило 10 трансферов, Каземиро – в тройке самых дорогих

Детализируем.

Фабрицио Романо подтвердил: Каземиро переходит в «Манчестер Юнайтед». Флорентино Перес выгодно продает 30-летнего бразильца – «МЮ» заплатит за опорника 60 млн евро + 10 млн бонусами. Игроки «Реала» – привлекательная опция для всех топ-клубов АПЛ. Мы посчитали, сколько мадридцы заработал на продажах в Англию, сравнили с трансферами в другие лиги и зафиксировали, как шли (или идут) дела у тех, кто сменил Ла Лигу на АПЛ.

Учитываем только полноценные продажи (платные аренды – не в счет) за последние 10 лет.

• Трансферный маршрут «Реал» – АПЛ принес клубу 431 млн евро. В полтора раза больше, чем продажи в Серию А;

• Из 10 трансферов в АПЛ только переход Эстебана Гранеро принес «Реалу» меньше 30 млн евро. Самая выгодная сделка – трансфер Ди Марии в 2014-м;

• «Ман Юнайтед» – главный клиент «Реала». Покупали чаще всех (3 раза) и потратили 175 млн евро.

Немного о трансферах в другие чемпионаты топ-5:

• Второе место Серии А – следствие дорогого трансфера Криштиану в «Юве» (117 млн евро) и закупки «Наполи» летом 2013-го. Тогда за Игуаина, Кальехона и Альбиоля заплатили 60,5 млн евро;

• Cамая выгодная продажа «Реала» в Лигу 1 – Хесе. «ПСЖ» заплатил за него 25 млн евро. Итог – 386 минут и 2 гола.

Вернемся к АПЛ и посмотрим на карьеры бывших игроков «Реала» в Англии.