Модрич и Моуринью = ❤️ Жозе сражался с Леви за трансфер, а хорват жалеет, что работал с Моуром всего год

Наследие португальца в «Реале».

В 2022-м трудно представить для «Реала» игрока важнее Луки Модрича (хотя с этим вправе поспорить Карим Бензема). Несмотря на возраст (в сентябре Модричу будет 37) хорват по-прежнему формирует облик игры «Реала», раздает голевые и забивает невероятные голы.

Тем забавнее, что когда Лука переходил в «Реал» 10 лет назад, трансфер воспринимался с огромным скепсисом и недоверием.

Отматываем ленту Sports.ru до 2012 года и смотрим новость о переходе Модрича в «Реал». Большинство комментаторов явно не в восторге от трансфера. Вот лишь пара ярких примеров.

Трансфер Модрича не оценил и легендарный Гути – испанец, взявший с «Мадридом» три ЛЧ, заявил, что Лука просто недостаточно хорош для «Реала».

Гути, кстати, предлагал «Реалу» альтернативу – Давида Сильву: «Он молод, обладает большим талантом и потенциалом, к тому же ему удалось добиться очень многого в составе «Манчестер Сити» и сборной Испании».

Одной из причин сомневаться в трансфере Модрича была его цена – 35 млн евро – большие деньги для 2012-го. Для понимания – при пересчете на сегодняшний день (индекс TotallyMoney учитывает ежегодную инфляцию) «Реал» заплатил за Луку 93,7 млн евро. Огромная сумма для антиглянцевого Модрича с нулем трофеев за пределами Хорватии.

Среди шквала сомнений в успехе трансфера Луки был уверен только один человек – Жозе Моуринью.

«Реал» вышел на Модрича перед Евро-2012. Моуринью лично звонил и говорил, на какой позиции Лука будет играть

Идея подписать Луку не взялась из воздуха – трансфер хорвата порекомендовал Предраг Миятович, легенда и бывший спортдир «Реала».

«Однажды здесь, в Мадриде, я разговаривал с Жозе Моуринью о футболе. Он спросил меня, как обычно спрашивает друзей, которым доверяет, есть ли у меня какие-либо рекомендации на определенные позиции. Мне пришло в голову упомянуть Луку Модрича как хороший вариант. Ему понравилась эта идея, и оттуда начались контакты между «Реалом» и его агентами. Я просто предложил это как идею, без какого-либо другого участия, помогая другу, которым в данном случае был Жозе Моуринью». Активные действия «Реал» и Моуринью начали перед Евро-2012. Модрич вспоминал, что об интересе из Мадрида ему сообщили во время сборов в Ровине. Лука был в игровой комнате (там футболисты рубились в настольный теннис, бильярд, видеогры), как вдруг раздался звонок. Это был агент Модрича – Марио Мамич.

Вот как Лука описал тот разговор:

«Ты сидишь? – был его первый вопрос, который, конечно, давал понять, что он собирается сообщить мне что-то важное. Такое, от чего ноги могут подкоситься. – Звонил «Реал». Тебя хочет их тренер на следующий сезон!

Ноги подкосились на самом деле. Я потерял дар речи.

Первая мысль была: это же осуществление моей мечты! «Реал» – это целое понятие. Вершина футбола. Вскоре мне позвонил и второй агент Владо Лемич, который знал немного больше о том приглашении. Подтвердилось все то, на что я надеялся. Жозе Моуринью, в тот момент находящийся на вершине карьеры, и, пожалуй, первое мировое имя среди тренеров, хотел, чтобы я играл за «Реал» . Что может быть лучше!»

Но лучшее было впереди. Сам Моуринью позвонил Модричу чуть позже.

«Я хочу, чтобы ты стал частью нашей команды в следующем сезоне. Я люблю тебя как игрока и верю в тебя. Я уверен, что у тебя все получится в «Реале».

– Ты игрок середины поля, и прежде всего я вижу тебя на позиции восьмерки. Ни десятки, ни шестерки, а восьмерки!

Взволнованный Модрич ответил:

– Спасибо вам, тренер. Я польщен услышать, что вы и «Реал» хотите видеть меня своим игроком. Я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие!

– Ладно, будем на связи. Желаю тебе всего самого лучшего на Евро!

Тяжелые переговоры с «Тоттенхэмом»: Луку не хотели отпускать и тянули с трансфером, а Моуринью прикладывал максимум усилий для решения проблемы

Летом 2012-го отношения Модрича и Леви максимально ухудшились: Луку злило, что президент несколько раз обещал отпустить в большой клуб, но так и не сделал этого. «Для меня обещание и данное слово всегда были важнее чего бы то ни было еще. Задерживаться в зоне комфорта на самом деле легче, но быстро понимаешь, как ограничиваешь свой результат. Это не в интересах ни клуба, ни игрока», – объяснял Модрич в автобиографии.

После того, как интерес «Реала» стал осязаемым и Лука почувствовал личный интерес Моуринью, футболист начал требовать трансфер. «В этот раз я был полон решимости уйти. В том числе из-за уверенности в том, что Дэниэл Леви сдержит данное слово. Тренеру (речь идет о Виллаш-Боаше) я позвонил, чтобы сказать именно это, потому что видел, что в СМИ появляются сообщения, что я остаюсь.

– Тренер, не рассчитывайте не меня. Президент обещал мне, что отпустит меня, когда появится мадридский «Реал».

Боаш ответил, что они обсудят это на сборах.

В тот момент Лука понял, что трансфер не пойдет так гладко, как он бы хотел. Разговор с Виллаш-Боашем сразу перетек в скандал: Модрич не хотел ехать на предсезонку в США, Андре требовал от Луки профессионализма и говорил, что на игрока «влияют плохие люди» и «все будет не так, как он себе придумал».

Спор Модрича и Виллаш-Боаша ни к чему не привел. Рассерженный Лука не полетел с командой в США и вернулся домой, в Задар (город в Хорватии, расположенный в Северной Далмации).

Дома Модрич пробыл недолго – по совету агентов он вернулся в Лондон. «Я понял, что лучшее решение – вернуться на тренировки в Чигуэлл и там ждать завершения переговоров». Оказавшись в Англии, Модрич тут же получил предложение присоединиться к «Тоттенхэму», улетевшему в США. Секретарь Леви принесла хорвату конверт с билетами в Лос-Анджелес, который он сразу же выбросил.

Даже после возвращения «Тоттенхэма» из США Лука тренировался отдельно.

«Это были по-настоящему тяжелые переговоры. Обо всем, что происходило, мне рассказывали менеджеры и сам Жозе Моуринью. Леви сводил их с ума, потому что каждый раз, когда казалось, что обо всем уже договорились, он находил что-то новое. А я был все в большем стрессе. Так же, как и Ваня (жена), и вся моя семья.

Когда я вернулся в Лондон, я договорился с Ваней, что она останется в Задаре с ребенком провести время на море. Через некоторое время она присоединилась ко мне, потому что казалось, что переговоры заканчиваются. Мне даже два раза объявляли: «Наконец обо всем договорились, ты летишь в Мадрид!». А когда я счастливый направлялся в аэропорт, получал новое сообщение: «Все отменяется, опять какая-то проблема».

Главным страхом Модрича было то, что затянувшиеся переговоры могут отпугнуть «Реал» и трансфер сорвется. Размышления о таком исходе постоянно вгоняли Луку в стресс, но Моуринью был настроен довести сделку до конца:

Развязка наступила в конце августа. После очередной тренировки в одиночестве Модрич встретил у раздевалки Леви. Между ними состоялся короткий разговор:

– Как дела, ты в порядке?

– Я попросил бы вас сдержать слово, которое вы мне дали. Я хотел бы играть в финале Суперкубка с «Барселоной», не крадите у меня эту возможность.

– В понедельник я отпущу тебя, и можешь идти.

Вечером 27 августа 2012-го трансфер был подтвержден.

А Моуринью вообще когда-нибудь объяснял, зачем ему Модрич?

Вот два емких ответа Жозе на этот вопрос. Один из 2012-го, другой – из 2021-го.

Единственный совместный сезон Моуринью и Модрича: Лука нокаутировал «МЮ» на «Олд Траффорд», а Жозе сначала называл его «пятидесятилетним Зиданом»

«В аэропорту меня встретили сотрудники «Реала» и репортеры клубного телевидения. Они транслировали каждый момент моего понедельника. У меня было ощущение, будто я самый важный человек в мире», – первый день Луки в Мадриде был пропитан положительными эмоциями. А дальше начались сложности. Игровое время на старте карьеры в «Реале» было крайне дозировано. Из первых десяти матчей он провел полностью только один, а в двух вообще не вышел на поле.

Кстати, в одном из этих матчей (по воспоминаниям Модрича, это была игра с «Депортиво») заметно раздраженный Моуринью в перерыве раскритиковал игру Модрича:

«Лука, что это такое? Ты играешь как пятидесятилетний Зидан!»

Хорват замечание Моура оценил:

«Я понял, чего он хотел. Технически я играл хорошо, но не было нужного ритма, ускорения. Моуринью настаивал на агрессивной, очень интенсивной игре, постоянном беге с мячом и без него. Для меня это сравнение с Зиданом было даже приятно. И эффективно, потому что это задело».

В автобиографии Модрич рассказывал, что в 2012-м был недоволен тем, что мало играет.

«Основной проблемой было то, что это я не прошел подготовку. После начальной эйфории и повышенного уровня адреналина, который меня охватывал, за вхождение в центрифугу повседневности «Реала» и давящего ритма пришлось платить. Я начал немного беспокоиться. Моуринью был опытным тренером, поэтому обращал на меня особое внимание и дозировал минуты. Тогда мне казалось, что это несправедливо».

Забавно, что лучший матч сезона Модрич выдал, выйдя на замену. 5 марта 2013-го выход Луки перевернул игру «Реала» против «Ман Юнайтед» на «Олд Траффорд» («Мадрид» победил 2:1, хорват забил). Об этом говорили и Моуринью, и Фергюсон.

«Именно поэтому Моу – великий тренер. Он постепенно готовит тебя, пока ты не дойдешь до максимум», – резюмировал Модрич.

Жозе как никто другой радовался всем успехам Модрича в Мадриде. Через 10 дней после шоу на «Олд Траффорд» Лука разразился голом в матче с «Мальоркой». Пересматривая запись матча, хорват заметил, что его гол Жозе отпраздновал особенно ярко:

«Я видел, насколько это для него было важно. Его жестикуляция была в стиле «Вот, я же вам говорил!»

В конце сезона история повторилась. В матче против «Малаги» Модрич сделал 1+1 и ушел с поля уже на 65 минуте. Восхищенный Моуринью шепнул игроку на ухо:

«Вот видишь, что бы они ни говорили и писали о том, что ты худшее усиление, а ты вот так играешь». В октябре 2020-го Лука говорил, что сожалеет о том, что поработал с Жозе всего год.

После «Реала» Моуринью дважды пытался подписать Модрича. Их отношения остались теплыми – при встрече в Лос-Анджелесе Жозе даже поцеловал Луку

После ухода из «Реала» Моуринью хотел воссоединения с Лукой. Так, летом 2014-го, Жозе попробовал вернуть футболиста в АПЛ. Только что выигравший ЛЧ с «Реалом» Модрич отказался от камбэка в Англию: «Я звонил Модричу, но он не захотел переходить в «Челси». Я высоко оцениваю его мастерство, но он предпочитает остаться в «Реале», – рассказывал Жозе в интервью Goal.

К идее вернуть Модрича Жозе пришел и в «Тоттенхэме» – в декабре 2020-го Моуринью связывался с хорватом, но вновь получил отказ.

При этом их взаимоотношения остались максимально теплыми. Например, летом 2017-го Моуринью и Модрич мило пересеклись в Лос-Анджелесе:

«Матео Ковачич и я гуляли по Беверли-Хиллз и заметили Моуринью, идущего нам навстречу. И когда мы были близко, он сразу обнял меня и сердечно поцеловал. Мы разговорились, с ним всегда интересно поболтать».

Еще Лука говорил, что его всегда подкупала честность Моуринью.

«Он жесткий и сильный духом, он всегда все говорит прямо, я люблю честных людей. С ним у меня были прекрасные отношения», – слова игрока в октябре 2020-го.

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Фредерик Эрмель, автор As и L’Equipe, говорил: «Я никогда не был большим поклонником Жозе Моуринью, и я думаю, что его действия имели катастрофические последствия для клуба, но среди того хорошего, что он сделал здесь, его лучшее наследие, без сомнения, – трансфер Луки Модрича».

Точнее не скажешь.

Фото: globallookpress.com/Daisuke Nakashima, Mutsu Kawamori, Cityfiles/ZUMAPRESS.com