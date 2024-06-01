Сколько звезд на финале ЛЧ! И это только трибуны: сэр Алекс, Клопп, даже Jay-Z

Победу «Реала» в финале Лиги чемпионов с трибун «Уэмбли» наблюдала элита.

Конечно, приехал Юрген Клопп – понятно, за кого болел. Его, кстати, овациями встретили все.

Арсен Венгер тут как футбольный инноватор.

Гарет Бэйл – одна из ассоциаций к победам «Реала» в финалах ЛЧ. Накануне он забавно молчал в игре «молчи, пока не услышишь имя того, кто забил в финале более красивый гол, чем твой».

Карл-Хайнц Ридле и Зинедин Зидан как легенды клубов выносили кубок – а француз потом его же «Реалу» и вручал.

Луиш Фигу фиксировал на память.

Американская CBS, где работают Тьерри Анри и Джейми Каррагер с Майкой Ричардсом привезли звездных нефутбольных экспертов.

Например, четырехкратного чемпиона НБА в «Голден Стейт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

И самого ценного игрока прошлого сезона Джоэла Эмбиида из «Филадельфии». Он, кстати, фанат «Реала».

Дэниел Леви тут явно в мечтах: его «Тоттенхэм» бывал в финале ЛЧ, но с того времени не продвинулся. А Руя Кошту слева узнали?

Вот это комбо: Андреа Пирло, Массимилиано Аллегри, сэр Алекс Фергюсон. Что же они обсуждают?

А вот и за пределы спорта: рэпер Jay-Z тоже тут.

«Реал» взял ЛЧ! Мы сомневались весь матч, а им все равно!

Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield, Dan Mullan, David Ramos, Alex Pantling; East News /Glyn KIRK / AFP, Adrian DENNIS / AFP, Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP