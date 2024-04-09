Пеп очень любит поцелуи, особенно – воздушные

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«Ман Сити» на выходных убрал «Кристал Пэлас» (4:2). Всех затмил Кевин де Брюйне – у него два мяча и ассист.

Особенно красивым вышел первый гол: КДБ закинул в девятку с левого края штрафной. После шедевра Пеп Гвардиола не удержался и послал бельгийцу воздушные поцелуи.

После матча Пеп еще раз похвалил Кевина – уже словами: «Де Брюйне выиграл матч своими действиями – ассистами, голами, да всем. Мы выиграли матч с ним. Я не знал, что Кевин больше любит забивать, чем отдавать передачи, но я продолжаю настаивать на том, чтобы он говорил, что мы должны выигрывать матчи. Несомненно, он выиграл для нас много матчей».

Пеп использует такой милый жест не впервые. Он вообще обожает поцелуи.

Особенно любит воздушные.

Пеп любит не только на расстоянии. Так целовал в шею вечного Франка Рибери.

Гвардиола всегда отмечал личные качества Агуэро: «Он невероятный человек. Он тот, с кем можно поговорить, очень веселый парень. Мне нравится работать с приятными людьми, и Серхио один из самых славных игроков, с которыми я когда либо встречался в карьере».

Холанд тоже получал поцелуй от любимого тренера. «Эрлинг – исключительный игрок. Думаю, что он амбициозен и хочет играть лучше. К тому же он идеальный человек, отличный парень», – говорил Пеп.

А здесь уже довольный Рико Льюис – Пеп целует после долгожданной победы в ЛЧ. Гвардиола восхищается этим парнем.

«Это удивительный, выдающийся футболист. Трудно найти похожего игрока, который умел бы так двигаться. Ему всего 18 лет, но у него очень сильный характер, он может играть на 4-5 позициях и не боится. Его игра в обороне очень хороша», – порция комплиментов от тренера прозвучала в октябре 2023-го.

Де Брюйне получает не только воздушные поцелуи.

Немного любви от Пепа полагается и Кубку ЛЧ-2022/23. «Устал. Спокоен. Доволен», – вся гамма эмоций после долгожданного трофея.

Победа в Премьер-лиге – тоже отличный повод, чтобы поцеловать медаль.

Так Гвардиола приветствует Лукию, бенефициара Фонда УЕФА, на трибуне после победы над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА-2023.

А это частичка отношений Гвардиолы с женой Кристиной Серрой – страстный поцелуй после победы в ЛЧ. Пеп любит ее с 18 лет.

Иногда целует не только Пеп, но и Пепа.

На музыкальном фестивале в Барселоне в 2022-м всех поразил мурал с поцелуем Гвардиолы и Моуринью. Это, разумеется, отсылка к культовому граффити, где изображен поцелуй политиков Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера. На мурале с Моуринью и Гвардиолой есть надпись на русском, повторяющая слова на граффити в Берлине: «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви».

Кого первым поцелует Пеп после нового трофея в этом сезоне?

Фото: Gettyimages.ru /Sebastian Frej/MB Media, Chris Brunskill/Fantasista, Ian MacNicol, Michael Steele, Shaun Botterill, Xavi Torrent, Michael Regan; AFP /GLYN KIRK, GLYN KIRK, LINDSEY PARNABY, DAVE THOMPSON