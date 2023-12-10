Зимняя сказка! Новогодняя арена «Краснодара» перед матчем с ЦСКА

Вокруг матча «Краснодара» с ЦСКА – красота!

Краснодарскую арену и парк украсили к Новому году.

Подсветка – вау.

А это общий план фасада.

Огни создают сказку.

И фотографическое искусство.

Такая вот зимняя краснодарская аллея.

А это как будто зимние фиалки.

Внутри – тоже красота! Потому что аншлаг на центральном матче последнего тура РПЛ в 2023-м.

Фото: ФК «Краснодар»