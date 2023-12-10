Зимняя сказка! Новогодняя арена «Краснодара» перед матчем с ЦСКА
Вокруг матча «Краснодара» с ЦСКА – красота!
Краснодарскую арену и парк украсили к Новому году.
Подсветка – вау.
А это общий план фасада.
Огни создают сказку.
И фотографическое искусство.
Такая вот зимняя краснодарская аллея.
А это как будто зимние фиалки.
Внутри – тоже красота! Потому что аншлаг на центральном матче последнего тура РПЛ в 2023-м.
Фото: ФК «Краснодар»
Как же жаль, что во время ЧМ2018 самую красивый стадион России так и не показали миру.
И да, сегодня аншлаг на стадионе ничего не значит! Атмосферу на арене делают люди, но сейчас на футбол ходят в основном зрители, поэтому на стадионе кроме 1-2 скандирований во время игры, тиш да гладь. При 0:0 первые уже потянутся домой за 15 минут до конца (ну чтобы в пробку не попасть)…