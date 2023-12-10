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Зимняя сказка! Новогодняя арена «Краснодара» перед матчем с ЦСКА

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Вокруг матча «Краснодара» с ЦСКА – красота!

Краснодарскую арену и парк украсили к Новому году.

Подсветка – вау.

А это общий план фасада.

Огни создают сказку.

И фотографическое искусство.

Такая вот зимняя краснодарская аллея.

А это как будто зимние фиалки.

Внутри – тоже красота! Потому что аншлаг на центральном матче последнего тура РПЛ в 2023-м.

Фото: ФК «Краснодар»

12 комментариев
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Красота.
Как же жаль, что во время ЧМ2018 самую красивый стадион России так и не показали миру.
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Здоровья Галицкому и сил, чтобы жил и развивался проект "Краснодар"!
+42
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Все спорят Москва или Питер футбольная столица, но вот вам ответ, кто на самом деле главный футбольный город России
+29
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+22
Просто сказка 🤩🤩🤩
+8
-1
+7
Ответ CaSpeR-13
Комментарий скрыт
колхоз в головах. в частности в твоей
+7
-1
+6
снега маловато)))
+3
0
+3
круто!
+2
0
+2
Ответ Кочегар
Красота. Как же жаль, что во время ЧМ2018 самую красивый стадион России так и не показали миру.
Я был в Краснодаре летом. Никакой стадион в мире не перевесит дичайшую жару, пробки, потопы, перенаселенность и злобных краснодарцев. Иностранцы ничего не потеряли.
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Ответ Tahir Turk
Все спорят Москва или Питер футбольная столица, но вот вам ответ, кто на самом деле главный футбольный город России
Господи, да кто спорит? Да всем всё равно! Это всё ген. дир. зенита всё сам с собой спорит.
И да, сегодня аншлаг на стадионе ничего не значит! Атмосферу на арене делают люди, но сейчас на футбол ходят в основном зрители, поэтому на стадионе кроме 1-2 скандирований во время игры, тиш да гладь. При 0:0 первые уже потянутся домой за 15 минут до конца (ну чтобы в пробку не попасть)…
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