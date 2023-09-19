13 комментариев

«Ланс» и «Ньюкасл» больше 20 лет не играли на групповом этапе Лиге чемпионов. Последнее их выступление на этой стадии – сезон-2002/03. А еще это – отличный год ЛЧ, триумф Аленичева и Моуринью, яркий «Локомотив», 1:18 «Спартака», катастрофа Карпина в игре против Мостового, ослабевшие «Барселона» и «ПСЖ».

Вспомним, что тогда было, но начнем с «Ланса» и «Ньюкасла» – их тоже запомнили надолго.

«Ланс» чуть не вышел из «группы смерти» – подвел «Милан», помешала провалившаяся «Бавария»

«Ланс» только во второй раз в своей истории играл на групповом этапе ЛЧ – первый был в 1998 году с киевским «Динамо», «Арсеналом» и «Панатинаикосом». Тогда французы набрали восемь очков, а в решающем матче за выход из группы уступили дома «Динамо» и остались за пределами плей-офф.

Через четыре года «Ланс» угодил в кошмарную группу с недавним победителем ЛЧ «Баварией», будущим триумфатором «Миланом» и мощным «Депортиво», но набрал те же восемь очков. Начало было предсказуемо тяжелым: лишь одно очко в трех матчах, а затем – две волевые победы над «Миланом» и «Депортиво». И тут же неплохие шансы на выход во второй групповой этап.

Расклад перед последним туром был прост: уже вышедший «Милан» не проигрывает дома «Депортиво», а «Ланс» на выезде побеждает провалившуюся (всего одно набранное очко к этому моменту!) «Баварию» – в этом случае именно французы проходят дальше. Но ничего из этого не случилось: «Милан» забил первым, но проиграл 1:2, а «Ланс» уже к 19-й минуте получил 0:2, отыгрался, а потом обменялся с «Баварией» голами – 3:3. «Депор» вышел дальше.

«Ланс» отправился в Кубок УЕФА, откуда тут же и вылетел: Дмитрий Аленичев со скамейки запасных наблюдал за тем, как Эдгарас Янкаускас забил французам за «Порту» и обрадовал Жозе Моуринью – 3:0. Домашняя победа «Ланса» 1:0 уже ни на что не влияла. А «Порту» выиграл этот турнир.

Яркие игроки того «Ланса»: Ригобер Сонг, 22-летний Сейду Кейта, опорник Жослен Бланхард, 20-летний вингер Джон Утака, а еще герой ранних футбольных менеджеров Антуан Сибьерски и забивший по два гола «Милану» и «Депору» форвард Даниэл Морейра.

«Ньюкасл» чудом попал во второй групповой раунд, проиграв первые три матча!

Для «Ньюкасла» сезон-2002/03 тоже стал вторым заходом в ЛЧ – первый, как и у «Ланса», пришелся на группу с феерившим киевским «Динамо» в 1997 году. Старт был задорным – 3:2 над «Барселоной» с хет-триком Фаустино Асприльи, волевые 2:2 в Киеве, но следующие два поражения от ПСВ перечеркнули все шансы. «Ньюкасл» проиграл в Барселоне и победил «Динамо» в ничего не решавшем матче. Итог – третье место.

Через пять лет – опять «Динамо», опять голландцы (на этот раз «Фейеноорд»), еще и «Ювентус». По итогам трех стартовых туров едва ли мечталось даже о Кубке УЕФА: три поражения с общей разницей 0:5. А потом – три победы! И второе место.

Как оно было добыто, отдельная история. Перед последним туром ничего не угрожало только «Юве», все остальные претендовали на вторую строчку: «Динамо» (7 очков), «Ньюкасл» (6) и «Фейеноорд» (5). Матчи: «Динамо» – «Ювентус», «Фейеноорд» – «Ньюкасл».

• Первый тайм, везде нули, только Крэйг Беллами забил за «Ньюкасл» под конец, а на 49-й минуте Угу Виана удвоил счет – 2:0. В Киеве – 0:0. Это значит «Ньюкасл» опережает «Динамо» на очко и выходит дальше.

• Через минуту Максим Шацких открыл счет в Киеве. Таблица меняется – теперь «Динамо» на очко впереди и выходит.

• К 61-й минуте киевляне пропустили от двух Марсело – Саласа и Салайеты, 1:2. «Ньюкасл» уже на два очка опережает «Динамо» – надо лишь потерпеть полчаса до выхода.

• Потерпеть не получается, потому что в следующие десять минут «Фейеноорд» забил «Ньюкаслу» дважды – 2:2. Становится совсем интересно: у «Динамо» и «Ньюкасла» по семь очков (киевляне впереди по личным встречам), у «Фейеноорда» – шесть. Внезапно уже и голландцы буквально в одном голе от второго места!

• «Динамо» так и проиграло 1:2, так что три исхода в Роттердаме выводят три разные команды: кто победит – тот и выйдет, а если ничья – повезет «Динамо». На 90+1 Беллами успел к отскочившему от вратаря мячу и рикошетом от него забил третий гол. «Ньюкасл» выиграл 3:2 и вышел из группы. Еще раз – после трех поражений на старте!

«Динамо» в Кубке УЕФА сразу вылетело от «Бешикташа», а у «Ньюкасла» впереди был второй групповой этап с «Барселоной», «Интером» и «Байером». Снова тяжелый старт (общие 2:7 от «Барселоны» и «Интера») и хороший отрезок (дважды по 3:1 над «Байером»), но дальше уже без драмы.

2:2 в Милане в пятом туре оставили небольшой шанс на четвертьфинал – теперь «Ньюкаслу» нужна победа дома над «Барсой» при потере очков «Интера» в Леверкузене. Ничего не вышло: гости выиграли и там, и там. «Ньюкасл» с семью очками остался третьим.

Яркая команда Бобби Робсона объединила под собой опытных Гари Спида и Алана Ширера, крепких Шэя Гивена, Лорана Робера и Нолберто Солано, а еще – дерзкую молодежь в лице Кирана Дайера, Джермейна Дженаса, Крэйга Беллами и Шолы Амеоби. Команда попала в ЛЧ и в следующем сезоне, но вылетела в квалификации по пенальти от «Партизана».

Вспоминаем тот сезон. Суперплей-офф в ЛЧ и драма в Ла Лиге

Лига чемпионов-2002/03 – это отличные воспоминания, как от яркого группового этапа, так и от потрясающих четвертьфиналов. Именно тогда отфеерили «Реал» и «МЮ» (3:1, 3:4), нахальный «Аякс» чуть не выбил мощный «Милан» (0:0, 2:3), «Ювентус» только в дополнительное время убрал на «Камп Ноу» «Барселону» (1:1, 2:1), а «Интер» по правилу выездного гола не пустил «Валенсию» (1:0, 1:2).

В полуфиналах – два миланских дерби (комично, что «Интер» вывел гол на «чужом поле») и вылет «Реала» от «Ювентуса» со слезами получившего лишнюю желтую карточку Павела Недведа. Решающий матч на «Олд Траффорд» многие посчитали самым скучным финалом в истории – «Милан» и «Ювентус» не забили за 120 минут и даже в послематчевой серии реализовали лишь половину пенальти. На один удар точнее был «Милан».

В Кубке УЕФА французские клубы не дошли до 1/8 финала, немецкие – до 1/4-й, испанские и английские – до 1/2-й. В полуфиналах «Порту» громко убрал с дороги «Лацио» (4:1, 0:0), а «Селтик» лишь в конце матча в Португалии одолел «Боавишту» (1:1, 1:0). На других португальцах споткнулся в финале – 2:3 с голом Аленичева и дублями Хенрика Ларссона и Дерлея.

Через три месяца в Суперкубке судьбу трофея решил единственный гол Андрея Шевченко.

В топ-5 Мостовой не дал Карпину выиграть Ла Лигу, «Барселона» еле попала в УЕФА, «ПСЖ» с Роналдиньо – мимо еврокубков.

• В АПЛ «Манчестер Юнайтед» вернул себе титул, опередив на пять очков «Арсенал», лучшим бомбардиром с 25 мячами стал Руд ван Нистелрой. Еще два места в ЛЧ забронировали «Ньюкасл» и «Челси». Наряду с «Ливерпулем», «Блэкберном» и «Саутгемптоном» в Кубок УЕФА неожиданно квалифицировался новичок лиги «Манчестер Сити». «Лидс», который за пару лет до этого играл в полуфинале ЛЧ, постепенно скатывался к зоне вылета. Элиту он покинет через год.

«Арсеналу» хватило гола Робера Пиреса для победы над «Саутгемптоном» в финале Кубка Англии, а в решающем матче Кубка лиги «Ливерпуль» был сильнее «МЮ» (2:0).

• Серию А выиграл «Ювентус», финишировавший в семи очках от «Интера»; третьим стал «Милан», который зато взял Кубок (4:1, 2:2 в финале с «Ромой»). В том сезоне в Кубок УЕФА попал «Удинезе», «Перуджа» и «Брешия» квалифицировались в Интертото, а «Аталанта» покинула лигу. И больше всех наколотил Кристиан Вьери – 24 гола за «Интер». А еще обратно в Серию А вернулась «Сампдория».

• Куда интереснее выдался сезон в Испании: к чемпионству мчался «Реал Сосьедад» с Валерием Карпиным и Дмитрием Хохловым, нервируя суперзвездный «Реал», а «Барселона» рисковала вообще не попасть в еврокубки.

За два тура до конца «Сосьедад» лидировал, опережая «Реал» на одно очко, и поехал в Виго. «Сельта» только что благодаря голу Александра Мостового отобрала очки на «Бернабеу» (1:1), а следом за этим тормознула и «Сосьедад» (3:2) также с мячом Мостового. То поражение было решающим – «Реал» не упустил шанса стать чемпионом, команда Карпина и Хохлова стала второй. «Сельта» же впервые в истории заработала право играть в ЛЧ.

А «Барселона» еле заползла на шестое место, дающее право играть в Кубке УЕФА. Причем переиграла в последнем туре как раз «Сельту», плюс помог «Реал», победивший главного конкурента – «Атлетик». Нихат и Дарко Ковачевич вдвоем наколотили 43 гола за «Сосьедад», но никто из них не опередил лучшего – Роя Макая, чьи 29 мячей помогли «Депортиво» остаться в зоне ЛЧ.

В финале Кубка вывеска не была громкой: «Мальорка» легко расправилась с «Рекреативо» (3:0). По пути к трофею она вынесла «Реал» (1:1, 4:0), а «Барселона» даже не прошла 1/32 финала, уступив скромной «Новельде» (2:3) из Сегунды Б.

• В Бундеслиге борьбы за чемпионство не получилось: «Бавария» угнала на 16 очков вперед от «Штутгарта». Она же взяла и Кубок, легко переиграв «Кайзерслаутерн» 3:1 – пропустила от Мирослава Клозе. Контраст с современностью: в ЛЧ чуть было не попали «Гамбург» и «Герта», в Интертото заработали место «Вердер» и «Шальке». Едва не вылетел «Байер», хотя за год до этого играл в финале ЛЧ.

Первое место в списке бомбардиров вместе с Джоване Элбером (21 гол) разделил Томас Кристиансен из «Бохума» – успевший за десять лет до этого забить за Испанию (!) в квалификации к ЧМ-1994. Сейчас Кристиансен – главный тренер сборной Панамы.

• В Лиге 1 чемпионом стал «Лион» – это была вторая победа из семи подряд. В Кубок УЕФА попал, например», «Сошо», а «ПСЖ» с Роналдиньо пролетел даже мимо Интертото со своим 11-м местом, еще и проиграл финал Кубка «Осеру». Шабани Нонда из «Монако» возглавил список бомбардиров с 26 голами.

2002/03 для России – 1:18 «Спартака», вылет «Зенита» от швейцарцев и успех «Локомотива» в ЛЧ

Сезон-2002 в чемпионате России закончился золотым матчем, в котором «Локомотив» победил ЦСКА, и впервые за долгое время без чемпионства «Спартака». «Зенит» удержался на десятом месте, «Анжи» и «Сокол» уступили место в элите «Рубину» с Курбаном Бердыевым и «Черноморцу». Первое место в списке бомбардиров разделили игроки ЦСКА – Ролан Гусев и Дмитрий Кириченко (по 15 голов).

В еврокубках-2002/03 порадовал только «Локомотив». «Крылья Советов» вылетели от «Виллема II» в Кубке Интертото, в Кубке УЕФА «Зенит», наколотив 13 голов в двух матчах с андоррским «Энкампом», не прошел «Грассхоппер», а ЦСКА обидно вылетел от «Пармы», пропустив решающий гол в самом конце от Адриана Муту.

«Спартак» же проиграл шесть матчей в ЛЧ с общим счетом 1:18.

«Локо» тоже начинал в ЛЧ дико тяжело: с одним очком после четырех матчей против «Барселоны», «Галатасарая» и «Брюгге», но все же вышел во второй этап после красивой победы в Турции и снежной в Москве над бельгийцами. Во второй группе только одно набранное очко – зато в памятном матче против «Реала» на «Бернабеу» с голом Мнгуни и странными решениями арбитра в оставшееся время.

Эмоций от футбольного сезона-2002/03 было очень много. А какое у вас самое яркое воспоминание о нем?

Фото: AFP/JEAN-PIERRE CLATOT, JAVIER SORIANO, JAVIER SORIANO, PIERRE-PHILIPPE MARCOU, PHILIPPE HUGUEN; Gettyimages.ru/Tim de Waele, Ben Radford, Shaun Botterill, Grazia Neri, Stu Forster, Jamie McDonald, Alex Livesey; РИА Новости/Александр Поляков