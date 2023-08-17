23 комментария

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🔴⚫️ Третий комплект «Спартака» красно-черный. Посвятили победам над «Аяксом» в 1998-м

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«Спартак» представил третий комплект формы на сезон-2023/24 – он в красно-черных цветах и приурочен к 25-летию победы над «Аяксом» в четвертьфинале Кубка УЕФА. 

Релиз сопроводили уютным ностальгическим роликом.

Хотя исторические цвета «Спартака» красный и белый, черный присутствовал на форме в ранние годы (например, черными были шорты).

На современном этапе и на большой сцене черный проник на форму в 1988 году – в 1/16 Кубка европейских чемпионов. Тогда в Белфасте играли против «Гленторана». Футболка была в шашечку – как у хорватов. Счет матча – 1:1, «Спартак» прошел дальше.  

Черные элементы были в третьем комплекте «Спартака» в 1993-1994 годах.

В 1998-м «Спартак» вынужденно вернулся к красно-черной форме – на те самые матчи с «Аяксом». Все из-за того, что у амстердамского клуба тоже красно-белая расцветка. Теперь форма напоминала «Милан». Обновка принесла удачу – две победы 3:1 в гостях и 1:0 дома.

В 2001 году в черно-белом комплекте проиграли в гостях «Арсеналу». В Лондоне держались до 82-й минуты, пока Анри не вколотил головой с углового.

На Кубке Содружества в 2001-м черным было лого «Лукойл».

Затем надпись «Лукойл» выполняли в красных и белых цветах, но до 2004 года вместо буквы «о» красовалась черная капля. 

Снова черный комплект расчехлили в 2011-м перед выездом в Амстердам к «Аяксу». В гостях победили 1:0, а потом дома разгромили голландцев со счетом 3:0 уже в более привычных цветах. 

Через год черный комплект понадобился вновь. Его вернули на выезд в Лиссабон к «Бенфике» – в четвертом туре группового этапа ЛЧ. Не помогло – проиграли 0:2 из-за дубля Кардосо.

Эксперимент с черной формой понравился руководству «Спартака», и в сезоне-2013/14 третий комплект сделали в этих цветах. 

Однако это решение не понравилось фанатам «Спартака». На матче с «Динамо» они вывесили баннер с надписью «Мы родились красно-белыми».

В чемпионском сезоне-2016/17 черный комплект вообще был гостевым.

В последнем матче того сезона дома играли в черных шортах, потому что красных не осталось.

Последний раз «Спартак» играл в черном комплекте осенью 2021-го – тогда в драматичном матче с «Легией» вышли из группы ЛЕ с первого места.

Фото: AFP/COR MULDER; Gettyimages.ru/Tony Marshall, Clive Brunskill; РИА Новости/Александр Ступников, Алексей Филиппов, Алена Кардаш, Владимир Песня, Александр Вильф, Илья Питалев, Владимир Федоренко

23 комментария

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Alexander Nevsky
Дань уважения Амкару на самом деле
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Алексей Минин
Выглядит здорово, надо признать
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Rybakov
Батя даже майку толком не развернул посмотреть)
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Dmitrii Shuka
норм нам
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Никита Самарин
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JAV-URARTU-ARARAT
Да уж нахлынули воспоминания , как давно это было .
Помню ту игру , можно сказать с той игры окончательно влюбился в футбол . Как замыкал Ширко . Помню так же Шоту Арвеладзе был уже такой звездой !
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R902
Надо было выложить фотографии новой формы в хорошем качестве, т.к. видео не всегда хочется смотреть.
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IlyaGrain
Я один заметил торчащую нитку из одной звезды над эмблемой ? 🤨
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Андрей Андреев
На комплекте формы 98 года помимо футболки, еще и шорты зачетные
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gukmamop
Красивый
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Georgii Neverov
Нормальная форма, лично мне нравится, старая красно белая с полосой как то уже поднадоела....
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redbalance
Форма конечно крутая и хорошо что у Спартака нет голубого вообще...
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pulyalke
вся страна обсуждает форму спартака
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FinishedBreakfast
Очень верное направление на самом деле. Крупные бренды ушли, новый дизайн делать некому, но есть уйма примеров из нулевых, которую повторить очень просто даже кроем.
Тот же Зенит в кризисной ситуации мог бы не просто сделать рандомную форму, а с отсылкой на лучшие времена той команды нулевых.
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sergspartak
Черная с красной полосой - очень круто и оригинально! Но эта тоже прикольная, хотя и не оригинальная, т.к. есть другие клубы в такой форме.
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mnogokotin3
годно )
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XavIniesta2008-2015
Сочетание красного и черного обычно всегда очень круто смотрится
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Добрый_Ээх
Ответ redbalance
Форма конечно крутая и хорошо что у Спартака нет голубого вообще...
в синей форме как-то играли
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mnogokotin3
Ответ redbalance
Форма конечно крутая и хорошо что у Спартака нет голубого вообще...
у тебя проблемы с цветами? )
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