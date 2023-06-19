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«Отдыхал 2-3 года, осталась энергия». Азар попрощался с Бельгией – но он закончит совсем или еще нет?

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Говорит, что хочет играть.

Эден Азар недавно ушел из «Реала», а со сборной Бельгии закончил еще после вылета с ЧМ-2022.

Бельгийцы никак не могли попрощаться с легендой: обе игры после Катара проводили в гостях, но через полгода все-таки подарили Эдену заслуженное трогательное прощание.

В перерыве матча квалификации с Австрией (1:1) вингер выехал на поле.

Да-да, именно выехал!

Красное авто, черное авто, красное авто – именные. Стильно!

Фанаты в восторге. Еще бы – Азар провел за сборную 126 матчей, забил 33 мяча и привел бельгийцев к бронзе ЧМ-2018.

После матча Азару устроили чемпионский коридор. Он вышел вместе с детьми: Яннисом, Санти, Лео и Сэмми.

Новый капитан провожает старого вожака.

Эден передал эстафету новому поколению: Майку-Трезору Ндайишимийе, Орелю Мангаля, Жереми Доку и Астеру Вранку.

После – прощальная речь для фанатов. Эден наслаждается!

Но похоже, его история еще не закончилась – Азар готов играть!

«После трех сложных лет я просто хочу провести время с семьей и отправиться в отпуск, как и все, – с улыбкой признался Эден. – Мы много чего прочитали за последние несколько дней. Много всякой ерунды. Я все еще чувствую себя способным играть на профессиональном уровне, но в то же время я отдыхал два или три года. У меня еще осталось немного энергии!»

Заметно! И о чем он говорит, когда самоиронично шутит про годы отдыха, тоже понятно.

L’Equipe сообщает, что Эден все-таки склоняется к завершению карьеры. Бельгийца ждут в МЛС, рад будет местный «Моленбек», где играет другой Азар – Килиан.

Может, получится последний заезд?

Прощаться насовсем все же рановато, разве нет?

Златан, Хоакин, Бэйл, Игуаин и еще 15 заметных игроков закончили. Провожаем!

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency

11 комментариев

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Андрей Карпенко
Из-за не правильного питания и пофигистичного отношения к делу, так бесславно закончил карьеру фактически. В Челси был топ футболистом, одним из лучших в лиге. Возможно не его чемпионат, возможно еще большая з.п снесла крышу и желания играть не было. Сложно сказать что именно повлияло. Просто жаль что такой талантливый футболист, так бесславно доигрывает карьеру
+13
0
+13
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ivanmatveev18@icloud.com
Знаете, сколько Азара видно на футбольной сцене - все время приходят в голову сравнения с нашим Андреем Сергеевичем Аршавиным:
- та же позиция левого инвертированного вингера/игрока левого полуфланга;
- пошумел в Лондоне;
- пик карьеры и игровой формы пришёлся на 25-30 лет и стремительное угасание после;
- является представителем и лидером золотого поколения сборной своей страны;
- главный успех сборной на международной арене, где был важнейшей ее частью и капитаном (кстати, турнир Азара проходил в России);
- истории с фастфудом на спаде карьеры (Азар - бургеры, Шава - чипсы);
- телосложение с низким центром тяжести и переодически возникающие проблемы с лишним весом;
- инфантильность, присущая гениям своего ремесла (игрок настроения)
.
Только вот смотрю как болельщики проводили Эдена, который уже 3-4 года уже совсем не тот даже в сборной, и вспоминаю тот последний матч Аршавина в товарняке с Кот-д’Ивуаром (сразу после Евро-2012, где тот стал лучшим ассистентом турнира), когда по сути легенду сборной освистывали собственные болельщики ещё до его выхода на поле и особенно после и становится как то неловко.. грустно даже.
Болельщики хотели перемен в национальной сборной, новых лиц, которых, как казалось было много и их не пускала старая гвардия. Хотели новых звёзд и новых побед…
А сейчас мы там, где мы есть - сборная как бы есть, но и нет ее по сути, новых Аршавиных и близко не появилось, болельщиков на трибунах тоже уже нет по понятным причинам и мы уже не то, чтобы перемен хотим, мы уже не понятно чего хотим и хотим ли вообще.
.
Спасибо Азару за магию, которую он привносил в футбол своей игрой, и которая заставляла смотреть матчи «Челси» только из-за него.
И Аршавину тоже спасибо за то, что нам есть что вспомнить, а значит есть о чем помечтать и к чему стремиться.
Таких игроков как они единицы и с каждым годом их становится все меньше.
+10
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Лютик
Для меня Азар - одна большая загадка с момента его перехода в Реал. Парень попал в топ-клуб, но в какой-то момент решил перестать преодолевать обстоятельства. Как-то невовремя…
+5
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+5
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Axl_rose
Странно, что вокруг него нет предложений от Саудитов.
+3
0
+3
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Van Looser
Главный талант того поколения и такое бездарное прощание, как будто фанфарные проводы.
КДБ младше на год, а благодаря своему упрямству и трудолюбию просто перерос Азара как футболиста
+3
0
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Сиськи Маши Макаровой
Мы были на матче Россия-Бельгия на Евро-21, и там бельгийцы произвели впечатление, как будто игроки с болельщиками реально одна семья. На разминке болельщики звали Азара, Лукаку, Мертенса, и они подбегали, перекидывались парой слов. А вообще, конечно, ощущение недосказанности как у Эдена, так и у всего бельгийского поколения.
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art57
можно бесконечно пересматривать его 10-ку лучших голов.....в АПЛ)
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garap83@ukr.net
«Я отдыхал 2-3 года» - а то мы не выдели!!!
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Виталий Александров
Ответ Андрей Карпенко
Из-за не правильного питания и пофигистичного отношения к делу, так бесславно закончил карьеру фактически. В Челси был топ футболистом, одним из лучших в лиге. Возможно не его чемпионат, возможно еще большая з.п снесла крышу и желания играть не было. Сложно сказать что именно повлияло. Просто жаль что такой талантливый футболист, так бесславно доигрывает карьеру
Отсутствие мотивации. Попал в топ клуб на большую зарплату, в сборной был лидером, не он первый не он последний. В этом и разница между просто талантливыми футболистами и великими - умение годами искать мотивацию, держать себя на пике формы, всегда прогрессировать.. Буквально несколько человек на поколение таких бывает, чтобы и супер талант и огромное желание, не пропадающее годами
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Роббен_травмостойкий
Ответ Лютик
Для меня Азар - одна большая загадка с момента его перехода в Реал. Парень попал в топ-клуб, но в какой-то момент решил перестать преодолевать обстоятельства. Как-то невовремя…
Затянул с переездом, мне кажется
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fall_of_troy
Ответ ivanmatveev18@icloud.com
Знаете, сколько Азара видно на футбольной сцене - все время приходят в голову сравнения с нашим Андреем Сергеевичем Аршавиным: - та же позиция левого инвертированного вингера/игрока левого полуфланга; - пошумел в Лондоне; - пик карьеры и игровой формы пришёлся на 25-30 лет и стремительное угасание после; - является представителем и лидером золотого поколения сборной своей страны; - главный успех сборной на международной арене, где был важнейшей ее частью и капитаном (кстати, турнир Азара проходил в России); - истории с фастфудом на спаде карьеры (Азар - бургеры, Шава - чипсы); - телосложение с низким центром тяжести и переодически возникающие проблемы с лишним весом; - инфантильность, присущая гениям своего ремесла (игрок настроения) . Только вот смотрю как болельщики проводили Эдена, который уже 3-4 года уже совсем не тот даже в сборной, и вспоминаю тот последний матч Аршавина в товарняке с Кот-д’Ивуаром (сразу после Евро-2012, где тот стал лучшим ассистентом турнира), когда по сути легенду сборной освистывали собственные болельщики ещё до его выхода на поле и особенно после и становится как то неловко.. грустно даже. Болельщики хотели перемен в национальной сборной, новых лиц, которых, как казалось было много и их не пускала старая гвардия. Хотели новых звёзд и новых побед… А сейчас мы там, где мы есть - сборная как бы есть, но и нет ее по сути, новых Аршавиных и близко не появилось, болельщиков на трибунах тоже уже нет по понятным причинам и мы уже не то, чтобы перемен хотим, мы уже не понятно чего хотим и хотим ли вообще. . Спасибо Азару за магию, которую он привносил в футбол своей игрой, и которая заставляла смотреть матчи «Челси» только из-за него. И Аршавину тоже спасибо за то, что нам есть что вспомнить, а значит есть о чем помечтать и к чему стремиться. Таких игроков как они единицы и с каждым годом их становится все меньше.
Разве у Аршавина были проблемы с лишним весом?
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