11 комментариев

Говорит, что хочет играть.

Эден Азар недавно ушел из «Реала», а со сборной Бельгии закончил еще после вылета с ЧМ-2022.

Бельгийцы никак не могли попрощаться с легендой: обе игры после Катара проводили в гостях, но через полгода все-таки подарили Эдену заслуженное трогательное прощание.

В перерыве матча квалификации с Австрией (1:1) вингер выехал на поле.

Да-да, именно выехал!

Красное авто, черное авто, красное авто – именные. Стильно!

Фанаты в восторге. Еще бы – Азар провел за сборную 126 матчей, забил 33 мяча и привел бельгийцев к бронзе ЧМ-2018.

После матча Азару устроили чемпионский коридор. Он вышел вместе с детьми: Яннисом, Санти, Лео и Сэмми.

Новый капитан провожает старого вожака.

Эден передал эстафету новому поколению: Майку-Трезору Ндайишимийе, Орелю Мангаля, Жереми Доку и Астеру Вранку.

После – прощальная речь для фанатов. Эден наслаждается!

Но похоже, его история еще не закончилась – Азар готов играть!

«После трех сложных лет я просто хочу провести время с семьей и отправиться в отпуск, как и все, – с улыбкой признался Эден. – Мы много чего прочитали за последние несколько дней. Много всякой ерунды. Я все еще чувствую себя способным играть на профессиональном уровне, но в то же время я отдыхал два или три года . У меня еще осталось немного энергии!»

Заметно! И о чем он говорит, когда самоиронично шутит про годы отдыха, тоже понятно.

L’Equipe сообщает, что Эден все-таки склоняется к завершению карьеры. Бельгийца ждут в МЛС, рад будет местный «Моленбек», где играет другой Азар – Килиан.

Может, получится последний заезд?

Прощаться насовсем все же рановато, разве нет?

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency