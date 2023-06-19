11 комментариев

«Отдыхал 2-3 года, осталась энергия». Азар попрощался с Бельгией – но он закончит совсем или еще нет?
Говорит, что хочет играть.
Эден Азар недавно ушел из «Реала», а со сборной Бельгии закончил еще после вылета с ЧМ-2022.
Бельгийцы никак не могли попрощаться с легендой: обе игры после Катара проводили в гостях, но через полгода все-таки подарили Эдену заслуженное трогательное прощание.
В перерыве матча квалификации с Австрией (1:1) вингер выехал на поле.
Да-да, именно выехал!
Красное авто, черное авто, красное авто – именные. Стильно!
Фанаты в восторге. Еще бы – Азар провел за сборную 126 матчей, забил 33 мяча и привел бельгийцев к бронзе ЧМ-2018.
После матча Азару устроили чемпионский коридор. Он вышел вместе с детьми: Яннисом, Санти, Лео и Сэмми.
Новый капитан провожает старого вожака.
Эден передал эстафету новому поколению: Майку-Трезору Ндайишимийе, Орелю Мангаля, Жереми Доку и Астеру Вранку.
После – прощальная речь для фанатов. Эден наслаждается!
Но похоже, его история еще не закончилась – Азар готов играть!
«После трех сложных лет я просто хочу провести время с семьей и отправиться в отпуск, как и все, – с улыбкой признался Эден. – Мы много чего прочитали за последние несколько дней. Много всякой ерунды. Я все еще чувствую себя способным играть на профессиональном уровне, но в то же время я отдыхал два или три года. У меня еще осталось немного энергии!»
Заметно! И о чем он говорит, когда самоиронично шутит про годы отдыха, тоже понятно.
L’Equipe сообщает, что Эден все-таки склоняется к завершению карьеры. Бельгийца ждут в МЛС, рад будет местный «Моленбек», где играет другой Азар – Килиан.
Может, получится последний заезд?
Прощаться насовсем все же рановато, разве нет?
Златан, Хоакин, Бэйл, Игуаин и еще 15 заметных игроков закончили. Провожаем!
Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency
- та же позиция левого инвертированного вингера/игрока левого полуфланга;
- пошумел в Лондоне;
- пик карьеры и игровой формы пришёлся на 25-30 лет и стремительное угасание после;
- является представителем и лидером золотого поколения сборной своей страны;
- главный успех сборной на международной арене, где был важнейшей ее частью и капитаном (кстати, турнир Азара проходил в России);
- истории с фастфудом на спаде карьеры (Азар - бургеры, Шава - чипсы);
- телосложение с низким центром тяжести и переодически возникающие проблемы с лишним весом;
- инфантильность, присущая гениям своего ремесла (игрок настроения)
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Только вот смотрю как болельщики проводили Эдена, который уже 3-4 года уже совсем не тот даже в сборной, и вспоминаю тот последний матч Аршавина в товарняке с Кот-д’Ивуаром (сразу после Евро-2012, где тот стал лучшим ассистентом турнира), когда по сути легенду сборной освистывали собственные болельщики ещё до его выхода на поле и особенно после и становится как то неловко.. грустно даже.
Болельщики хотели перемен в национальной сборной, новых лиц, которых, как казалось было много и их не пускала старая гвардия. Хотели новых звёзд и новых побед…
А сейчас мы там, где мы есть - сборная как бы есть, но и нет ее по сути, новых Аршавиных и близко не появилось, болельщиков на трибунах тоже уже нет по понятным причинам и мы уже не то, чтобы перемен хотим, мы уже не понятно чего хотим и хотим ли вообще.
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Спасибо Азару за магию, которую он привносил в футбол своей игрой, и которая заставляла смотреть матчи «Челси» только из-за него.
И Аршавину тоже спасибо за то, что нам есть что вспомнить, а значит есть о чем помечтать и к чему стремиться.
Таких игроков как они единицы и с каждым годом их становится все меньше.
КДБ младше на год, а благодаря своему упрямству и трудолюбию просто перерос Азара как футболиста