Акция против расизма.

Товарищеский матч между Бразилией и Гвинеей неожиданно стал важной акцией против расизма.

Бразилия впервые в истории вышла на поле в черной форме в знак борьбы с расизмом и отдельно в поддержку Винисиуса, который регулярно подвергался расизму в матчах Ла Лиги за «Реал». История из игры с «Валенсией» стала поворотной – весь мир сплотился вокруг игрока.

Дети вышли в специальных футболках.

Игроки встали на колено.

Важное фото.

Вини вышел в футболке с номером 10 – нет, Неймар пока не отдавал номер, просто травмирован.

Бразильцы выиграли со счетом 4:1 – и один из голов оформил Джуниор: реализовал пенальти на 88-й минуте.

Вскоре вернулся привычный желтый комплект.

Малком тоже здесь: он дебютировал за сборную Бразилии и заработал пенальти, выйдя на 82-й минуте. Ранее Малком выступал лишь за молодежную и олимпийскую сборные.

Вини отметил гол сдержанно. Но для него он и правда очень важен.

***

Но не все события уместились на поле.

Издание Revelo сообщает, что прямо перед матчем четыре советника Винисиуса поехали на стадион «Эспаньола». Похоже, в рамках новой инициативы ФИФА по искоренению расизма – игрок возглавил спецкомитет по борьбе с дискриминации на расовой почве.

Во время обыска у трех белых помощников игрока проблем не возникло, зато когда подошла очередь темнокожего, охранник достал из кармана банан и направил на него со словами: «Руки вверх, это мой пистолет».

Помощники хотели подать жалобу, но увидели, что против них настроена вся служба безопасности.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros; East News/Pau BARRENA / AFP