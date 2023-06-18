Бразилия впервые сыграла в черном. В знак поддержки Винисиуса
Акция против расизма.
Товарищеский матч между Бразилией и Гвинеей неожиданно стал важной акцией против расизма.
Бразилия впервые в истории вышла на поле в черной форме в знак борьбы с расизмом и отдельно в поддержку Винисиуса, который регулярно подвергался расизму в матчах Ла Лиги за «Реал». История из игры с «Валенсией» стала поворотной – весь мир сплотился вокруг игрока.
Дети вышли в специальных футболках.
Игроки встали на колено.
Важное фото.
Вини вышел в футболке с номером 10 – нет, Неймар пока не отдавал номер, просто травмирован.
Бразильцы выиграли со счетом 4:1 – и один из голов оформил Джуниор: реализовал пенальти на 88-й минуте.
Вскоре вернулся привычный желтый комплект.
Малком тоже здесь: он дебютировал за сборную Бразилии и заработал пенальти, выйдя на 82-й минуте. Ранее Малком выступал лишь за молодежную и олимпийскую сборные.
Вини отметил гол сдержанно. Но для него он и правда очень важен.
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Но не все события уместились на поле.
Издание Revelo сообщает, что прямо перед матчем четыре советника Винисиуса поехали на стадион «Эспаньола». Похоже, в рамках новой инициативы ФИФА по искоренению расизма – игрок возглавил спецкомитет по борьбе с дискриминации на расовой почве.
Во время обыска у трех белых помощников игрока проблем не возникло, зато когда подошла очередь темнокожего, охранник достал из кармана банан и направил на него со словами: «Руки вверх, это мой пистолет».
Помощники хотели подать жалобу, но увидели, что против них настроена вся служба безопасности.
Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros; East News/Pau BARRENA / AFP
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