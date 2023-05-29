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В Латвии – официально выходной из-за хоккея! Тысячи людей вышли на улицу праздновать бронзу сборной на ЧМ

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Сборная Латвии по хоккею Сборная Латвии по хоккею
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Хоккей Хоккей

Самый счастливый понедельник.

Главный итог и главная сенсация чемпионата мира по хоккею-2023 – бронза сборной Латвии! В матче за третье место она обыграла США в овертайме – и впервые за всю историю завоевала медали турнира.

После победного гола Кристиана Рубинса на 62-й минуте вся команда высыпала на лед и отмечала эту победу в разы ярче, чем Канада – золото через несколько часов.

То, что турнир получится историческим, было понятно уже после выхода Латвии в полуфинал – прежде команда никогда не занимала по итогам турнира вышел седьмого места.

Само прохождение 1/4 – уже феноменальный результат для латвийцев, но бронза для команды, уступавшей американцам 2:3 за 7 минут до конца третьего периода, стала просто фантастикой. Латвийское чудо на льду отмечали всей ареной – даже несмотря на то, что матч за третье место проходил в Хельсинки (турнир, который должен был изначально проходить в России, отдали Латвии и Финляндии).

Но на этом празднования не закончились. Воскресным вечером сейм Латвии провел внеочередное заседание – и утвердил понедельник, 29 мая 2023-го, государственным праздником и нерабочим днем. Не повезло только студентом – отдельно отмечено, что экзамены в учебных заведениях не отменяли.

На улицы страны в этот понедельник высыпали тысячи радостных жителей. Самая большая тусовка получилась на площади у памятника Свободы: по данным латвийских медиа там собралось не менее 30 тысяч человек в карминово-белой атрибутике.

Именно на эту площадь и привезли сборную, вернувшуюся из Финляндии. К болельщикам обратились президент федерации хоккея Латвии Айгар Калвитис, главный тренер Харийс Витолиньш, капитан Каспарс Даугавиньш, вратарь Артур Шилов, а также легендарный Артур Ирбе – все они поблагодарили собравшихся за поддержку. После это началось выступление группы Brainstorm.

Впрочем, праздник захватил и другие улицы Риги – в основном окрестные. Поток людей просто парализовал улицы вокруг площади.

Разумеется, без красивых и пафосных речей от чиновников не обошлось (глава МИД Латвии накануне вообще писал о возможном золоте), но это действительно историческое событие – и латвийская команда вместе с болельщиками заслужили этот праздник, даже несмотря на все еще неполный состав участников на ЧМ.

Главный вопрос, который волнует многих: будут ли официальные выходные, если Латвия на следующий год повторит результат? И что будет в стране, если сборная вообще замахнется на серебро или золото?

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Фото: globallookpress.com/Joel Marklund; twitter.com/DmitryPrylhf.lv

3 комментария

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BVV
Выходной это хорошо, но объявлять его вчера в 23.55 - это тормознутость и головотяпство. Полстраны сегодня не знало, где что работает и работает ли вообще.
Но хоккейные болелы у нас лучшие в мире, и они это ещё раз доказали
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KRAN
Бедновато там на праздники раз третье место на не самом престижном турнире вызывает такие эмоции.
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