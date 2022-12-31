«Барселона» выиграла Суперкубок Испании, в финале обыграла «Реал» – 3:1!

Это событие и для каталонцев в целом, и особенно – для Хави. У молодого тренера первый трофей с «Барсой». На этом фото с вручения его легко не заметить – слева, чуть в стороне от команды.

Серджи Бускетс – один из главных коллекционеров, теперь он поднимает трофей в «Барсе» первым как капитан.

У Роберта Левандовского – всего второе официальное класико, победный гол и трофей.

Да и вообще забрать титул в финале именно у «Реала» – редкий шанс.

У «Барселоны» не было трофеев почти два года – с Кубка Испании-2020/21 (финал сыграли в апреле). По самоощущениям каталонцев это очень долго.

Молодежь пока к титулам не очень привыкла.

Сразу видно, кто особенно доволен.

А кто – совсем нет. Карим Бензема тут для контраста.

Для Роналда Араухо, например, это всего второй кубок.

Классным финалом «Барса» заслужила.

Возможно, у этой команды, помогающей Хави, получится сделать «Барселону» действительно мощной.

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri; Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh