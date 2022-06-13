«Палермо» вернулся в Серию B! Три года назад клуб опоздал с регистрацией на сезон и стал банкротом

Еще помните «Палермо»? Клуб, за который в свое время играли Пауло Дибала, Эдинсон Кавани, Андреа Белотти и Хавьер Пасторе, в последний раз выступал в Серии A в сезоне-2016/17. В мае 2019 года команда заняла третье место в Серии B и должна была сыграть в плей-офф за попадание в элиту, но команду лишили профессионального статуса из-за проблем с финансами.

Сицилийцы не сдались и заявились в статусе любительского клуба в Серию D – четвертый по силе дивизион Италии, где уже в первом туре сезона-2019/20 побили исторический рекорд по посещаемости (17 тысяч). «Палермо» моментально вышел в Серию C, где в сезоне-2020/21 занял седьмое место. Зато в розыгрыше-2021/22 команде удалось выйти в Серию B – в финале плей-офф обыграли «Падову» (1:0, 1:0).

В обоих матчах забил Маттео Брунори – 27-летний бразильский форвард, принадлежащий «Ювентусу».

Его одноклубники в тот вечер точно были самыми счастливыми людьми на планете.

Дарио Мирри – президент «Палермо», при котором клуб прошел весь этот путь, – тоже не скрывает радости.

Куда без веселой кучи малы?

За выход в Серию B тоже полагается кубок – и выглядит он весьма необычно.

Можно оценить концентрацию счастья на стадионе.

И в городе.

Почему «Палермо» вообще признали банкротом?

В декабре 2018-го Маурицио Дзампарини (легендарный босс, который за 16 лет управления сменил 40 тренеров) избавился от «Палермо», и клуб погрузился в управленческий хаос. Сначала команду прибрала британская компания Sport Capital Group за символическую цену в 10 евро – долги копились уже тогда, так что их погашение легло на новых владельцев.

Через три месяца «Палермо» перекинули на Даниэле Де Анджели и Рино Фоски, старых приятелей Дзампарини. Почти мгновенно они бросили клуб итальянской компании Arkus Network.

Клуб сюрреалистично оказался банкротом – его вроде бы признали таковым сразу после сезона, но решение удалось обжаловать. «Палермо» получил штраф в 20 очков, оказавшись в середине таблицы. Да, без борьбы в стыках за повышение, но хотя бы без тяжелых санкций.

Вот только «Палермо» не смог вовремя зарегистрироваться на сезон Серии B-2019/20. Тогда оправдывались, что долго искали финансовые гарантии. Итальянскую федерацию футбола это не убедило, и команду убрали из системы лиг.

Подъем обратно получился очень быстрым.

Ждем в Серии A?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/imagephotoagency.it; instagram.com/dany_dilorenzo, aa__90123, peppecit, d4vidjames, palermofficial