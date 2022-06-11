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На кого похож Абаскаль: на Кофрие, Ван Гога или Чебаткова?

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Мы нашли 8 двойников.

Вчера мы познакомились с новым главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Два самых заплюсованных комментария к посту – про сходство с Кофрие и Ван Гогом. Что ж, мы собрали целую галерею людей, которые напоминают 33-летнего испанца.

Наслаждайтесь!

Максимилиано Кофрие и Гильермо Абаскаль – со спины их, наверное, можно спутать.

С комиком Евгением Чебатковым тоже есть небольшое сходство.

Слева автопортрет Ван Гога. Справа – фотопортрет Абаскаля. Главное не перепутать.

Боксер Сауль Альварес Канело тоже попал в нашу подборку близнецов.

Принц Гарри (кстати, болельщик «Арсенала») – сходство с тренером Гильермо налицо.

Не обойтись тут и без Тормунда из «Игры Престолов». Самое время вспомнить его цитату: «Рыжие красивы, нас поцеловал огонь».

Кое-кто считает, что молодой тренер Абаскаль похож на молодого тренера Виллаш-Боаша. А вы как думаете?

Американский блогер-юморист JP (3 млн подписчиков на ютубе). Одно из самых известных видео – про то, как выглядели бы мясоеды, если вели себя как веганы

А кого новый тренер «Спартака» напоминает вам?

Любовью к мотивирующим цитатам Абаскаль точно похож на Рауля Рианчо. Есть целый сборник

Фото: globallookpress.com/Marc Schumacher, Chris Farina, MANUEL GEISSER, Stupnikov Alexander; eastnews.ru/Fabrice COFFRINI,Icon Sport, Sang Tan, Claudio De Capitani; Gettyimages.ru/Matthias Hangst

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