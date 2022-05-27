Пестрый парад «Ромы» напротив Колизея – скажите им, что Лига конференций не котируется!

В среду «Рома» выиграла первую в истории Лигу конференций, обыграв в финале «Фейеноорд» (1:0). Вернувшись в Рим, Жозе Моуринью и его игроки закатили праздничный парад на автобусе с открытым верхом.

Для «Ромы» это первый евротрофей за 61 год – в сезоне-1960/61 римляне выиграли Кубок ярмарок (предок Кубка УЕФА).

Праздновали довольно эпично – но, наверное, это не так сложно, когда можно все устроить напротив величественного Колизея.

С открытым верхом был не только автобус.

Кто скажет, что Лига конференций не котируется?

В соцсетях набирали лайки шутки, что стадион (имеется в виду Колизей) «Роме» все же стоит отремонтировать.

В праздничном угаре футболисты и болельщики «Ромы» не забыли о соседях по Вечному городу – «Лацио». Защитник Мараш Кумбула притащил плакат, на котором было написано: «Не лучшее время, чтобы быть фанатом «Лацио».

А Жозе Моуринью подпевал болельщикам, когда те затянули: «Кто не подпрыгнет, тот за «Лацио».

Для одной половины Рима Лига конференций стала большим праздником.

Фото: REUTERS/Alberto Lingria