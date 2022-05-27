Пестрый парад «Ромы» напротив Колизея – скажите им, что Лига конференций не котируется!

В среду «Рома» выиграла первую в истории Лигу конференций, обыграв в финале «Фейеноорд» (1:0). Вернувшись в Рим, Жозе Моуринью и его игроки закатили праздничный парад на автобусе с открытым верхом.
Для «Ромы» это первый евротрофей за 61 год – в сезоне-1960/61 римляне выиграли Кубок ярмарок (предок Кубка УЕФА).
Праздновали довольно эпично – но, наверное, это не так сложно, когда можно все устроить напротив величественного Колизея.
С открытым верхом был не только автобус.
Кто скажет, что Лига конференций не котируется?
В соцсетях набирали лайки шутки, что стадион (имеется в виду Колизей) «Роме» все же стоит отремонтировать.
В праздничном угаре футболисты и болельщики «Ромы» не забыли о соседях по Вечному городу – «Лацио». Защитник Мараш Кумбула притащил плакат, на котором было написано: «Не лучшее время, чтобы быть фанатом «Лацио».
А Жозе Моуринью подпевал болельщикам, когда те затянули: «Кто не подпрыгнет, тот за «Лацио».
Для одной половины Рима Лига конференций стала большим праздником.
Парадокс Моуринью: «Рома» выиграла еврокубок, но не стала сильнее за год. Жозе не решил главную проблему Фонсеки
👑 Моуринью – первый, кто выиграл все еврокубки. По два раза брал ЛЧ и ЛЕ – а теперь покорил ЛК с «Ромой»
Фото: REUTERS/Alberto Lingria
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