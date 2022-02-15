Месси против «Реала»: 26 голов, два хет-трика и великие кадры

Сегодня новая глава.

Лионель Месси впервые сыграет с «Реалом» не в футболке «Барселоны» – это еще один штрих к большому противостоянию «Мадрида» и «ПСЖ».

«Я надеюсь увидеть великого игрока, который внесет решающий вклад и поможет нам выиграть в этой игре. Мы все ждем, что такой великий человек проведет просто великий матч. Мы поможем ему обрести уверенность сегодня. Ему пришлось пережить многое в своей жизни. Сейчас он спокоен».

Маркиньос как никто надеется на гол Лео в ворота «Реала» – таких набралось аж 26. Мы вспомнили все. Забавный факт – за 15 лет Месси ни разу не забивал мадридцам в Кубке Испании. Правда, и без этого голевых свершений аргентинца набралось достаточно

Роман Месси и «Реала» громко стартовал весной 2007-го: 19-летний Лео выстрелил хет-триком по воротам ошарашенного Икера Касильяса. Это были первые голы великого аргентинца в класико.

Продолжение банкета пришлось ждать почти полтора года: в декабре 2008-го «Реал» снова пострадал Месси. Правда, тогда Лео ограничился одним голом.

Зато во втором круге Месси исправился: в историческом разгроме 2:6 на «Бернабеу» Лео положил два. Снова натерпелся Касильяс: Месси красиво убрал Икера на ложном замахе и ознаменовал тотальный погром хозяев.

Месси никак не хотел угомониться. В сезоне-09/10 «Реал» красиво получил от него в чемпионате: Лео изящно принял мяч грудью и без лишних слов отправил спать молодого Рауля Альбиоля.

В следующем сезоне «Реал» и «Барса» играли много, так как встретились в полуфинале ЛЧ. Месси не захотел ждать и сразу начал штамповать голы: за 10 дней до игры в ЛЧ отличился в чемпионате.

Это было только начало: в первом полуфинале на «Бернабеу» Месси и вовсе выстрелил дублетом. Оборона «Реала» наблюдает со стороны и ничего не может поделать. Извините, но как остановить этого шикарного аргентинца?

В сезоне-2011/2012 Месси решил особо не затягивать и в первом же матче Суперкубка оттолкнул от мяча железного Пепе и красиво прокатил мимо Касильяса.

В ответном матче на счету Месси дубль. Не помог даже подкат Роналду.

Летом 2012-го Месси вдруг вспомнил, что обожает забивать со стандартов. Голы снова выпали на Суперкубок: в первом матче на «Камп Ноу» Лео спокойно реализовал пенальти.

А в ответной игре огорчил «Реал» идеальным штрафным.

В том сезоне Лео исправно клепал голы «Реалу». В первом круге Касильяс поймал дежавю: аргентинец снова закинул обводящим ударом со штрафного.

Вратари «Реала» менялись, а Лео не останавливался. Снова гол – на этот раз получил Диего Лопес.

В сезоне-13/14 Месси сдал и вместо четырех мячей забил всего три – зато все в одном матче. Это был его хет-трик на «Бернабеу» – первый в карьере.

После этого Лео не забивал «Реалу» целых два сезона. Аномальная серия прервалась в апреле 2017-го. Этот гол вы точно помните: синяк под глазом, снятая футболка и очень-очень много эмоций.

В том сезоне Лео много забивал «Реалу» с пенальти. Сначала оформил в Суперкубке.

А потом и на «Бернабеу» в чемпионате. Уже культовое празднование – навсегда в истории.

Месси не мог позволить, чтобы его барселонские голы «Реалу» остановились на пенальти. Май 2018-го, подкрученный выстрел с левой и разочарованный Серхио Рамос.

Все как всегда.

С того момента прошло почти четыре года. Ждем сегодня 27-й?

Фото: Gettyimages.ru/Jasper Juinen, Denis Doyle, Alex Livesey, Laurence Griffiths, Gonzalo Arroyo Moreno, David Ramos; East News/AFP PHOTO/ JAVIER SORIANO, AFP PHOTO/ LLUIS GENE, AP Photo/Manu Fernandez, Alter Photos/Sipa USA, imago-images.de; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Joan Valls/ZUMAPRESS.com, Mutsu Kawamori/AFLO, Urbanandsport/ZUMAPRESS.com