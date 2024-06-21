📹Ты не ты, когда не выпил эспрессо. Кьеллини не мог продолжить работу студии, пока не принял дозу кофеина ☕️

Вчера Джорджо Кьеллини объявил о том, что в сентябре вернется из США в Италию для того, чтобы занять должность посла «Ювентуса». Пока есть время и идет крупный международный турнир, легенду итальянского футбола наняли в качестве эксперта на американский телеканал FOX Soccer.

Студия обсуждала один из главных матчей тура − игру между Испанией и Италией. В какой-то момент Кьеллини сказал, что очень любит всех в студии, но настало время для четвертой за день чашечки эспрессо.

Случилась магия и для Джорджо действительно вынесли маленькую (как и положено) порцию кофе. До этого на столе стояли большие кружки, в которых, возможно, тоже был этот напиток, но, скорее всего, налили чай. Поить итальянца чаем, как известно, серьезное преступление.

Очевидно, что после эспрессо разговор в студии развивался куда более интересно и ярко, чем до нее. Джорджо Кьеллини заслужил традиционную порцию кофеина.