«Аллегри дали полузащиту, которая не соответствует стандартам «Юве». Моджи о положении «Ювентуса» в таблице Серии А

Бывший руководитель «Ювентуса» Лучано Моджи высказал мнение о форме команды, заявив, что ее нынешнее положение в Серии А точно отражает ее уровень.

В последние недели «Ювентус» столкнулся с проблемами и отстает в турнирной таблице от «Интера» и «Милана», несмотря на то, что в начале сезона лидировал.

Моджи утверждает, что нынешняя позиция «Ювентуса» является отражением общего уровня команды, отмечая, что «Юве» справедливо находятся позади «Интера» и «Милана» - просто их состав слабее, чем у соперников.

«Успех тренера зависит от команды, которую строит клуб. Максу дали полузащиту, которая не соответствует стандартам «Юве», у нее нет лидера, способного поддержать группу в трудные моменты. В результате «Ювентус» развалился, когда «Интер» взлетел. Однако, глядя на рейтинг, Аллегри прав: третье место вполне подходит его команде, учитывая существующий баланс сил», - цитирует Моджи Tuttomercatoweb.

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