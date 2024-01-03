Аллегри признался, что скучает по матчам Лиги чемпионов

Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри открыто признался, что ему не хватает матчей Лиги чемпионов в этом сезоне.

После непростого прошлого года «Ювентусу» не удалось обеспечить себе право участвовать ни в одном еврокубке в текущем сезоне. Вместо этого они усердно работают над возвращением себе лидерства в Серии А.

За время работы Аллегри в клубе «Ювентус» дважды доходил до финала Лиги чемпионов. Однако в текущем сезоне команда ограничивается выступлениями исключительно во внутренних соревнованиях. Аллегри откровенно признает, что ему не хватает острых ощущений от участия в Лиге чемпионов.

«В футболе каждый день возникают проблемы, особенно в Лиге чемпионов, ради этого живешь и ради этого работаешь. В этом году нам очень не хватает турнира, я очень скучаю по матчам Лиги чемпионов. За 8 лет было много замечательных дуэлей, мы сыграли много важных матчей. Вспоминать их сейчас нет смысла, но я их вспоминаю с удовольствием, даже те, в которых мы проиграли», - цитирует Аллегри Calciomercato.