От рукопожатия до аренды. После звонка от Моуринью защитник «Юве» перешел в «Рому»

У него была тактика и он ее придерживался.

«Ювентус» и «Рома» через официальные сайты объявили об аренде молодого защитника «бьянконери» Дина Хейсена. Ближайшие полгода он проведет в Риме под третьим номером, а туринский клуб получит за это минимум 650 тысяч евро.

«Меня сразу впечатлил прием, который мне оказали. Сделать выбор в польщу «Ромы» было несложно. Я присоединился к великому клубу с великим тренером и многими чемпионами, с которыми мне посчастливится разделить раздевалку. Надеюсь, что вместе мы сможем достичь поставленных целей», − заявил нидерландец после презентации в новом качестве.

18-летний игрок должен был отправиться на полгода во «Фрозиноне» и сделка уже была практически закрыта, однако в последний момент к игроку проявила интерес «Рома». Все дело в том, что у «джалоросси» большие проблемы с защитниками (и финансами): в центре защиты пришлось даже выходить Кристанте.

Жозе Моуринью узнал, что «Юве» готов отдать ради получения практики Дина Хейсена, после чего лично позвонил игроку. Нидерландца впечатлило такое отношение со стороны тренера и после этого другие варианты для него отпали.

Финальная обработка игрока произошла во время очной игры между «Юве» и «Ромой». Когда финальный свисток еще не прозвучал, португалец подошел к защитнику, пожал ему руку и что-то сказал.

«Он один из самых талантливых защитников в Европе. Однажды Хейсен станет топ-игроком, − восхищался Моур. − Мы можем ему помочь. Но из-за ФФП это аренда, он игрок «Юве».

Дин Хейсен дебютировал за «Ювентус» в этом сезоне, выйдя на 12 минут в матче против «Милана». Остальное время он играл за «Некст Ген» в Серии С, попадая в заявку на матч первой команды.