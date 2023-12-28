«Заинтересованных много». Генеральный директор «Фрозиноне» − о будущем Соуле и том, как он оказался в клубе

У парня большое будущее.

В интервью TV Play генеральный менеджер «Фрозиноне» Гвидо Анджелоцци рассказал о трех игроках, взятых у «Ювентуса» в аренду. Отдельной строкой он проговорил ситуацию вокруг Матиаса Соуле.

«Когда я встретился с Джунтоли, у меня не было уверенности, что смогу убедить Соуле. По этой причине я начал с Энцо Барренечеа, зная, что они очень близкие друзья. Когда он приехал, я сказал ему, чтобы он позвонил Матиасу Суле. Кайо Жорже тоже был там, потому получился целый пакет».

«Я знаю, что за Соуле следят многие клубы. Они хотели приобрести его еще летом. Это были как испанские, так и нидерландские команды. Но пока «Ювентус» говорит, что доволен тем путем, что был выбран для троих ребят. Думаю, они все останутся до июня».

Матиас Соуле, безусловно, привлекает наибольшее внимание. Летом «бьянконери» будут думать, что с ним делать: он может быть продан дороже 25 млн евро, но многое зависит от предложений.