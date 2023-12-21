Туринская Старушка
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«Я хорошо знаю ДНК «Юве». Бернардески рассказал, что может дать клубу

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В последнее время бывшего игрока «Ювентуса» Федерико Бернардески все чаще связывают с возвращением в Турин. Сам итальянец неоднократно подчеркивал, что был бы не против такого развития событий. Это он подтвердил в свежем интервью La Stampa.

«Что я могу дать? У меня уже много опыта, я также знаю 80-85% тех, кто играет в «Юве»: им бы я передал часть ДНК клуба, которую ношу в себе. То, что я сделал в Турине, остается неизменным, даже если я не говорю об этом. Это история. Если появятся другие возможности, я буду оценивать их как профессионал. Но если меня спросят, где бы я хотел играть, я всегда отвечу «Ювентус». Нет смысла скрывать, мое сердце там. На самом деле, это приятно говорить.

Вернусь ли я в январе? Отвечу так же, как и болельщикам, которые меня спрашивали: будем надеяться... Мне сейчас очень хорошо, я чувствую, что в форме, и мотивирован. Готов к любому старту, так что остается только ждать: наверняка «Юве» рассмотрит меня, и я думаю, что оставил хорошие воспоминания».

У Федерико Бернардески есть действующий контракт с «Торонто» до 2026 года. Он может оказаться в Турине в полугодовой аренде или в аренде с правом выкупа.

А вы бы хотели вновь видеть Бернардески в майке «Юве»? Пишите в комментариях.

3 комментария
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Если только аренда и потом смотреть...
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Да
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Пожалуй, что нет. Пускай уж Камбьязо играет. А как Костич уйдёт, так и Дески старше станет, да и вообще латераль из него – так себе. А вингер в схему Аллегри не нужен. Даже если это ди Мария.
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