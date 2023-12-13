Туринская Старушка
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🥹 «Ты был моим всем». Джорджо Кьеллини официально объявил о завершении карьеры 💔

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Экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини закончил с футболом. Теперь официально.

Итальянец написал трогательное письмо, в котором обратился к футболу:

«Ты был самым красивым и напряженным путешествием в моей жизни.

Ты был моим всем. Вместе с тобой я прошел уникальный и незабываемый путь.

Но теперь пришло время начать новые главы, столкнуться с новыми вызовами и написать следующие важные и захватывающие страницы жизни».

Все это оформлено в трогательном коротком видео, где запечатлены ключевые моменты карьеры Кьеллини.

Кьеллини девять раз выигрывал чемпионат Италии в составе «Ювентуса» и побеждал на Евро-2020 со сборной Италии. Последним клубом в его карьере был «Лос-Анджелес», с которым защитник стал чемпионом МЛС в 2022 году.

Это была славная охота.

3 комментария
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King-kong!!!Legenda!!!nastoyashiy chelovek!!!moy lyubimiy igrok Juve.
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Настоящий легионер! Символ сборной Италии и Юве!
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Ответ Avetis Sargsyan
King-kong!!!Legenda!!!nastoyashiy chelovek!!!moy lyubimiy igrok Juve.
Bazara net, vse tak
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