🥹 «Ты был моим всем». Джорджо Кьеллини официально объявил о завершении карьеры 💔

Экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини закончил с футболом. Теперь официально.

Итальянец написал трогательное письмо, в котором обратился к футболу:

«Ты был самым красивым и напряженным путешествием в моей жизни.

Ты был моим всем. Вместе с тобой я прошел уникальный и незабываемый путь.

Но теперь пришло время начать новые главы, столкнуться с новыми вызовами и написать следующие важные и захватывающие страницы жизни».

Все это оформлено в трогательном коротком видео, где запечатлены ключевые моменты карьеры Кьеллини.

Кьеллини девять раз выигрывал чемпионат Италии в составе «Ювентуса» и побеждал на Евро-2020 со сборной Италии. Последним клубом в его карьере был «Лос-Анджелес», с которым защитник стал чемпионом МЛС в 2022 году.

Это была славная охота.