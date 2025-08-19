Черданцев о том, что «переобулся» по удалению Дугласа: «У меня одна пара обуви. Одно дело – живой комментарий, другое – анализ после десятка просмотров, общения с судьями»

Георгий Черданцев вступил в полемику с блогером Романом Герасимовым.

Спор посвящен удалению Дугласа Сантоса во втором тайме матча «Спартак » – «Зенит » (2:2).

«Георгий Черданцев в трансляции: «Наступ. Не в мяч игра – это нам объясняли, мы это видим сейчас на повторе. Мне кажется, здесь довольно четко решение арбитра с точки зрения того, что нам объясняли».

Георгий Черданцев для сайта «Матч ТВ», когда ему объяснили, что нужно говорить: «В эпизоде с Дугласом не было наступа . Нам объясняют, что для нарушения правил наступ должен быть с продавливанием. Показывать желтую в дерби и оставлять соперника в меньшинстве можно только тогда, когда других вариантов и альтернатив нет».

Добрый вечер. Насчет дерби тоже смешно. Во-первых, это не дерби. Во-вторых, какая разница, дерби или нет, если арбитру нужно показать карточку за фол на желтую? В-третьих, все-таки лучше иметь свое мнение, чем несколько пар обуви», – говорится в публикации телеграм-канала «Усы сопротивления».

Комментатор «Матч ТВ » отреагировал на критику в свой адрес.

«У меня одна пара обуви. И каждый судит по себе. Если кто-то привык говорить то, что ему сказано говорить, это не моя проблема. Я говорю то, что считаю нужным.

Одно дело – живой комментарий в репортаже, когда ты сходу его даешь, другое дело – анализ момента после десятка просмотров, общения с судьями и экспертами. Даже профессиональные судьи в трансляции не всегда берутся дать точную оценку тому или иному эпизоду.

Поэтому не стоит придираться к таким вещам и приводить в пример обувь. Это не обувь, а мнение, основанное на экспертизе профессионалов три дня спустя. Между прочим, ЭСК тоже не заседает в прямом эфире, а ждет три дня, собирает инфу и только после этого озвучивает решение.

Ну и если непонятно, что в принципиальном матче судья должен оставлять команду в меньшинстве только в крайнем случае, то тогда вообще не о чем спорить.

Кстати, в том году по поводу моего комментария эпизода со второй желтой Эраковичу было большое неудовольствие. Но я своего мнения на менял, так как решение судьи тогда было подтверждено судейской экспертизой. И об этом я сегодня, кстати напомнил для сравнения. Но ты, Иван, технично не обратил на это внимания 😉. Не говоря уже про пресловутый момент с Барриосом и Бариновым в том сезоне)», – написал Черданцев.

Роман Герасимов ответил Георгию, написав среди прочего: «Я не Иван 😂».