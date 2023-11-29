«Мое будущее связано с «Ювентусом». Кьеллини признался, что хочет вернуться в Турин и назвал замену Бонуччи

Никто не сомневается, что будет работать в клубе.

Бывший капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в последнее время играет за клуб МЛС «Лос-Анджелес» и ему предстоит финал по защите титула чемпиона. Перед игрой защитник согласился пообщаться с The Athletic.

«Будущее? Пока не знаю, но до июня я точно останусь здесь, в Лос-Анджелесе, со своей семьей, но потом вижу себя в «Ювентусе». Не знаю, на какой позиции, но это место, где провел почти половину жизни.

Стремлюсь работать в сфере управления. У меня есть степень по экономике и MBA по футболу. Сейчас мне не очень хочет быть тренером.

Я по-прежнему близок к команде, и я очень рад, что они проводят хороший сезон. Не могу дождаться, когда во время рождественских каникул вернусь на стадион. Но торопиться некуда, я наслаждаюсь жизнью здесь, со своей семьей».

Также Кьелло назвал игрока, в котором он видит качества своего экс-партнера по «Юве» и сборной Италии − Леонардо Бонуччи.

«Мы попали на Евро, проведя почти 30 матчей без проигрышей, но за это время сменили много игроков. Кого бы выделил? Алессандро Бастони. Он очень отличается от меня, но обладает огромным потенциалом: технически я мог бы сравнить его с Бонуччи!

Он немного другой игрок, но у него такое же высокое качестве чтения игры. Он стал лучше с тех пор, как его тренировал Конте, но ему всего 24 года. Он может быть в пятерке или десятке лучших, это точно».

Джорджо Кьеллини уже не намекает, а прямо говорит, что намерен вернуться домой в Турин и занять руководящую должность. Экс-капитан связывает свое внеигровое будущее только со Старой Синьорой. Болельщики точно будут рады видеть Кьелло!