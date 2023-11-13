«Он сначала бьет, а потом целует». Пьянич рассказал, почему не любил играть против Кьеллини

Во время своего пребывания в «Ювентусе» Миралем Пьянич был одним из лучших полузащитников клуба. Но до своего переезда в Турин в 2016 году босниец в течение пяти лет был врагом «старой синьоры», играя в «Роме».

В то время у Пьянича возникла неприязнь к легенде «Юве» Джорджо Кьеллини. Хотя в конечном итоге эти двое стали товарищами по команде, боснийец ненавидел играть против свирепого защитника.

Пьянич рассказал, что итальянец был настолько хитер, что ему удавалось избежать предупреждений арбитра, различными уловками.

«Я ненавидел играть против Кьеллини. Но в «Ювентусе» я его очень полюбил», — сказал 33-летний Миралем в интервью каналу Storie di Pallone.

«Джорджо – необыкновенный парень, фантастический товарищ и прекрасный футболист. Когда мы играли друг против друга, он меня бил. Самое смешное, что он бьет тебя, а затем включает актерское мастерство: он говорит «Извини» и целует тебя, чтобы судья не дал ему желтую карточку. Он действовал умно. Когда ты в его команде, то чувствуешь себя намного спокойнее».

Пьянич покинул «Ювентус» в 2020 году и перешел в «Барселону» по неудачной сделке по обмену, в результате которой Артур Мело оказался в Турине. После пребывания на «Камп Ноу» босниец подписал контракт с клубом ОАЭ «Шарджа» на правах свободного агента в 2022 году.