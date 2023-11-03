Туринская Старушка
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«Говорил со Спаллетти и сказал ему правду». Матиас Соуле определился с выбором сборной

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Пытались переубедить.

Вингер «Ювентуса» Матиас Соуле стал настоящим открытием старта нового сезона Серии А. Его отправили в аренду во «Фрозиноне», где он стал лидером клуба − в 8 матчах 5 голов и одна голевая передача.

В последнее время все чаще слышны разговоры о том, что уроженец аргентинского города Мар-дель-Плата может сменить спортивное гражданство. В частности главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти разговаривал с футболистом и пытался понять, что можно сделать.

«Я говорил со Спаллетти, сказал ему правду, что чувствую себя аргентинцем. Я поблагодарил его за то, что он звал меня. Затем я говорил с Вальетром Самуэлем, который сказал мне, что я предварительно вызван в сборную. Я жду Аргентину, не знаю, будет ли это сейчас или позже, но я аргентинец, родился там, и мое сердце всегда говорит об Аргентине», − скзаал Соуле в интервью Sport Mediaset.

Зная, что «адзурри» могут украсть Матиаса, Скалони неоднократно вызывал 20-летнего игрока в сборную, чтобы тот был рядом с ветеранами. Его не заиграли в официальном матче, но он засветился на чемпионате мира U20 в команде Маскерано.

Матиас Соуле попал в расширенную заявку на матчи против Уругвая и Бразилии, которые состоятся 16 и 21 ноябре. Однако этот «запас» не подразумевает вызова, поэтому уверенности пока нет.

Правда, сам игрок уверен в том, что за Италию играть он точно не будет.

1 комментарий

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94vladzislav94
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