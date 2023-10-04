Туринская Старушка
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«Некоторые игроки страдают от постковидной депрессии». Аллегри признался, что с футболистами «Юве» работают специалисты

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Скрытая сторона футбола.

В последние годы психическое здоровье в футболе стало важным предметом обсуждения, и стигма обращения за помощью к специалистам стала уменьшаться. Многие футболисты открыто говорят о своих личных проблемах.

Такие легенды Серии А, как Джанлуиджи Буффон и Франческо Тотти, преодолели проблемы с психическим здоровьем, и теперь клубы начинают предоставлять больше возможностей для развития карьеры.

Во время выступления на презентации проекта Foce Массимилиано Аллегри рассказал о работе «Ювентуса» в области психического здоровья. Он признался, что его игроки сталкиваются с такими проблемами.

«Как в молодежной, так и в первой команде у нас есть специалисты, работающие над психологическим аспектом. Есть парни, даже в возрасте 14 лет, которые страдали от тяжелой депрессии в эпоху, наступившую после пандемии коронавируса. Мы обязательно должны работать над этим. Проблемы с психикой стали гораздо серьезнее, чем это было до ковида, и мы, как «Ювентус», много работаем над этим».

Экс-форвард «Аталанты» Йосип Иличич − один из самых ярких публичных примеров того, как психическое расстройство может влиять на игровую карьеру. Во второй половине сезона-2021/22 он взял длительный перерыв от игры, после чего покинул Италию и вернулся в родную Словению.

2 комментария

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Дмитрий Мороз
Бедные. Как они справляются. Мне невозможно понять уровень их стресса. Тут всего лишь по мирным домам чумачечая «2 армия мира» ракеты пускает. Но с их проблемами это несоизмеримо
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juveforzajuve
вот не болел Влахович, например, посковидной депрессией и заразился в Юве
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