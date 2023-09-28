«Ювентус» не знает, с кем связался». Роналду требует у клуба 19 млн и уже подал в суд

Первое заседание уже очень скоро.

Судебная тяжба между «Ювентусом» и Криштиану Роналду продолжается. По данным SportMediaset, португалец считает, что клуб должен ему 19,5 млн евро и уже обратился в Гарантийную коллегию CONI. Следующее слушание назначено на 4 октября, когда форвард впервые встретится с бывшим клубом вне поля.

Что за деньги требует португалец? Речь идет о маневре с заработной платой, который совершил «Ювентус» в ковидный сезон-2020/21. Тогда многие футболисты отказались от части зарплаты с условием последующего возвращения, так как бьянконери, как и многие другие итальянские клубы, испытывали проблемы из-за приостановки чемпионата. Как говорит Роналду, свои деньги он так и не увидел. Именно по этой причине игрок «Аль-Насра» решил обратиться в суд.

Теперь судьям предстоит установить истину: согласно слухам, распространившимся в последние дни, сам Криштиану незадолго до закрытия летнего трансферного окна 2021 года, подписал документ, который оправдывает «Ювентус». В этой бумаге португалец заявляет, что у него нет финансовых претензий к клубу. Бьянконери готовы предоставить документ в суде.

Однако Роналду и его агенты напирают на знаменитое дополнительное соглашение, в котором бывший спортивный директор Фабио Паратичи писал, что «заключенные соглашения обязывают нас передать вам до 31.07.2021 года дополнительное соглашение, переписанное на специальных бланках, который сейчас недоступны». Сам игрок утверждает, что он их так и не получил.

Вот как отреагировали болельщики на новость о подаче в суд на клуб:

💭О, «Ювентус» не с тем связался. У него есть все время и деньги, чтобы вести свою борьбу.

💭Он уже полупенсионер. Ему действительно нечем заняться. Сил клубу.

💭Если ради ухода в «Юнайтед» он подписал отказ от претензий к «Ювентусу», то вообще не понимаю, о каком суде может идти речь.

💭Может мы многого не знаем, но это дело выглядит странно с обеих сторон.