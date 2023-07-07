Кристиано Джунтоли – официально новый спортивный директор «Ювентуса».

Джунтоли ушел из «Наполи» после восьми лет работы в клубе. По информации La Gazzetta dello Sport, специалист отказал двум грандам АПЛ – «МЮ» и «Тоттенхэму», чтобы поработать в Турине.

Джунтоли придется решить множество непростых вопросов в «Юве», в том числе определиться с будущим Кьезы и Влаховича, а также попытаться подписать Милинковича-Савича.

Желаем удачи в непростом деле!