Туринская Старушка
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Кристиано Джунтоли - новый спортивный директор «Ювентуса»

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Кристиано Джунтоли
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Кристиано Джунтоли – официально новый спортивный директор «Ювентуса».  

Джунтоли ушел из «Наполи» после восьми лет работы в клубе. По информации La Gazzetta dello Sport, специалист отказал двум грандам АПЛ – «МЮ» и «Тоттенхэму», чтобы поработать в Турине.

Джунтоли придется решить множество непростых вопросов в «Юве», в том числе определиться с будущим Кьезы и Влаховича, а также попытаться подписать Милинковича-Савича.

Желаем удачи в непростом деле!

1 комментарий

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Рос Качай
Отличноя новость!!!👌👌👌
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