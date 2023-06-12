Туринская Старушка
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Бремером интересуются два клуба АПЛ: «Ювентус» назначил цену на футболиста

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По информации Calciomercato, Глейсон Бремер может покинуть «Ювентус» этим летом. Бразильским центральным защитником интересуются клубы из АПЛ: «Челси» и «МЮ».

Туринцы не исключают возможности продажи бразильца за сумму, превышающую 60 млн евро.

Бремер перешел в «Ювентус» за 40 млн евро, но учитывая необходимость разобраться в балансе и снизить фонд заработной платы, никто из футболистов не может считаться неприкосновенным, даже если в нем видели настоящее и будущее «Ювентуса».

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